Musikprojekt In Weinfelden wächst ein musikalischer «Ameisenhaufen»: In achtzig Melodien durch den Thurgau Drei Thurgauer Musiker wollen die achtzig Gemeinden im Kanton Thurgau durch einen neuen, innovativen Volksmusik-Pool vernetzen. Sie schwärmen aus, sammeln und komponieren neue Volksmusik. Martin Preisser Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

An der Thur bei Weinfelden: Die drei Thurgauer Musiker Christoph Hartmann, Niculin Janett und Roland Hofer. Bild: Andri Vöhringer

Es ist ein neuer Lausbubenstreich von Christoph Hartmann. Man kennt den Weinfelder Musiker als Mitglied der Band Wyfelder Luusbuebe oder der Cheibe Choge. Sein neuester Streich entpuppt sich als eine spannende Idee, den Kanton Thurgau musikalisch zu vernetzen. Hartmann, der Gitarre studiert hat, stellte eines Tages fest, dass in der bekannten Sammlung von 12'000 Volksmusikmelodien aus der ganzen Schweiz, die von der Musikwissenschafterin Hanny Christen (1899–1976) zusammengetragen wurde, kein einziger Beitrag aus dem Thurgau kommt.

Christoph Hartmann will das ändern und hat für sein neues Projekt nach einem nur im Thurgauer Dialekt vorkommenden Wort gesucht und ist auf «Wurmbasle» gestossen, übersetzt: Ameise. Mit einem «Wurmbaslehuufe» will er in «80 Melodien durch den Thurgau». Und er hat Mitstreiter gefunden: einmal Roland Hofer, studierter E-Bassist und als Musiker engagiert in Musicals wie «Ewigi Liebi» oder «Moses» am Theater St.Gallen. Dann Niculin Janett, letztes Jahr als Teil der Sulgener Musikfamilie Janett mit dem Thurgauer Kulturpreis geehrt. Ein Saxofonist, der vielseitig in der aktuellen Schweizer Jazzszene unterwegs ist.

In alle Thurgauer Gemeinden ausschwärmen

«Wurmbaslehuufe» ist ein so einfach wirkendes wie modern vernetzend gedachtes Projekt. Die drei Musiker schwärmen in alle achtzig Thurgauer Gemeinden aus, gehen auf Spurensuche nach verborgener Musik in den einzelnen Gemeinden, nach verschütteten Traditionen, nach spannenden kulturellen Eigenheiten. Unter Einbezug der Bevölkerung soll hier Unentdecktes und Vergessenes aufgespürt werden. «Unser Projekt ist schon eine Art Blackbox», sagt Christoph Hartmann, der mutig mitten in der Pandemie in Weinfelden ein Geschäft für «Spiel- und Schallkultur» aufgemacht hat. «Der Spielmann» heisst sein Laden, in dem man Spielzeug und Musikinstrumente findet.

Hartmann sagt, er denke gerne gross und handle dann lokal: «Ich möchte in meinem eigenen Umfeld wirken.» Roland Hofer spricht von «Wurmbasle» als «Ohrenöffner» für musikalische Traditionen im Thurgau.

«Das Projekt ist auch ein Wagnis, ein Prozess, bei dem Überraschendes entstehen und zu Tage kommen kann.»

Berührungsängste mit Volksmusik abbauen

Christoph Hartmann ist ein Volksmusiker im innovativen Sinne: «Volksmusik ist für mich auch nah am Jazz und Rock. Sie hat nicht nur die konservierende Richtung.» So soll eine Idee von «Wurmbasle» auch sein, Thurgauer Volksmusik in neuer Form zu präsentieren: «Wir wollen Berührungsängste abbauen, Vorurteile, dass Volksmusik altbacken und langweilig sei.»

Konkret soll aus dem Material, welches die drei auf dem musikalischen Ameisenhaufen abliefern, Musik entstehen. Neue, interessante Melodien, je ein eigenes Lied für jede Thurgauer Gemeinde. Mit dem Ziel eines umfangreichen, frei zugänglichen Online-Melodien-Pools aus Thurgauer Volksmusik, der ohne Urheberrechte auf der Website zur Verfügung steht. Zum Entdecken, Spielen, zum Arrangieren und Aufführen.

Wichtig ist den drei Initianten die rege Teilnahme der Bevölkerung. Idealerweise könnte es für jede Gemeinde einen musikalischen Botschafter geben, sodass breite Schichten hinter der Idee stehen. Das Projekt richtet sich zudem an alle Bevölkerungsgruppen. Es können Schulen oder Chöre, Profimusiker oder Blaskapellen mitmachen und das Material klingend umsetzen.

Nach dem Sammeln dann ein Wurmbasle-Festival

Das Projekt, das Frühjahr nächsten Jahres abgeschlossen sein soll, dürfe kein Papiertiger sein, finden Hartmann, Hofer und Janett. Schon jetzt denken sie über ein Wurmbasle-Festival nach. Dort könnten aus dem gesammelten Material Konzerte mit tollen Arrangements und überraschenden Zugängen entstehen. Die Stadt Kreuzlingen hat bereits Interesse gezeigt, einen solchen Anlass mitzutragen.

Dem Thurgau eine neue, frisch klingende musikalische Identität zu geben, das schwebt den drei Wurmbasle-Aktivisten vor. Je mehr die Bevölkerung das mittrage, desto spannender könnte das Ergebnis werden. Schon jetzt freuen sie sich die drei auf ihre musikalische Ausbeute.

Infos demnächst unter diesem Link.