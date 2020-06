Porträt Ein Leben mit Kunst gegen alle Widerstände: Die beiden ältesten Künstlerinnen der Ausstellung «Thurgauer Köpfe – Frauen erobern die Kunst» im Kunstmuseum Thurgau erzählen

Marianne Jost-Schäffeler und Susi Iff-Kolb sind über achtzig und vierfache Mütter. In den 1950er Jahren ergriffen die Schaffhauserin und die Kreuzlingerin einen künstlerischen Beruf, als dies noch alles andere als üblich war. Die eine blieb auch nach der Heirat Künstlerin, die andere hängte den Beruf an den Nagel.

Christina Genova 06.06.2020, 04.00 Uhr

Die Styroporkugel und das Geweih sind Ausgangspunkt für eine Arbeit, welche Marianne Jost-Schäffeler in der Ausstellung «Knochen» der Künstlergruppe Kunstthurgau zeigen möchte. Sie findet vom 23. Oktober bis 15. November im Glaspalast in Frauenfeld statt.

Reto Martin

Was an Marianne Jost-Schäffeler sogleich auffällt, ist der aparte Schmuck, den sie um den Hals trägt. Der Anhänger, ein grüner Edelstein in silberner Fassung, ist aus geometrischen Grundformen zusammengesetzt. Er wurde von der 83-jährigen Künstlerin gestaltet. Solche Formen, aber auch abstrahierte Elemente aus der Natur, entdeckt man auch in ihren Skulpturen, Radierungen, Wandteppichen und Reliefs:

«Bildende und angewandte Kunst sind für mich gleichwertig.»

Im weitläufigen Atelier von Marianne Jos- Schäffeler steht auch ein Flügel, vor einem ihrer Wandteppiche. Reto Martin

Das ist auch räumlich greifbar – sie besitzt zwei grosszügige Ateliers: Unter dem Dach ihres Wohnhauses befindet sich das Reich des Schmucks, der Anbau im Erdgeschoss ist für die bildende Kunst reserviert. Dort stehen mehrere Arbeitstische, ein Webstuhl und sogar ein Flügel.

Marianne Jost-Schäffeler ist eine von rund 20 Künstlerinnen mit Thurgauer Bezug, deren Werke in der Ausstellung «Thurgauer Köpfe – Frauen erobern die Kunst» im Thurgauer Kunstmuseum zu sehen sind. Die Schau, die einen Zeitraum von 150 Jahren umfasst, ist ab heute geöffnet. Sie zeigt auf, wie Frauen sich ihre Position im kulturellen Leben erkämpften.

Vierfache Mutter und Künstlerin

Eine Auswahl von Marianne Jost-Schäffelers Skulpturen aus Bronze und Chromstahl. Die meisten davon hat sie in einer Kunstgiesserei in Mendirisio herstellen lassen.

Reto Martin

«Du musst an eine Kunstgewerbeschule», empfahl ihr Andrea Nold, ihr Zeichnungslehrer an der Kanti Frauenfeld und Mitbegründer des Kunstvereins Frauenfeld. Die Eltern, der Vater Arzt, die Mutter Krankenschwester, waren musikalisch interessiert, aber auch mit dem Konstanzer Künstler Hans Sauerbruch befreundet. So stellten sie sich ihrer Tochter nicht in den Weg, als sie in Genf an der École des Beaux Arts studieren wollte – in den 1950er-Jahren alles andere als selbstverständlich für eine junge Frau aus einer Kleinstadt.

Noch während des Studiums heiratete Jost-Schäffeler, später arbeitete sie als Zeichnungslehrerin und bekam vier Kinder: «Mit der Kunst wollte ich nie aufhören», sagt die zurückhaltende Künstlerin, die nicht viele Worte verliert. Das war möglich, weil ihr Mann und ihre Mutter sie unterstützten. Marianne Jost-Schäffeler ist Mitglied der Künstlergruppe Kunstthurgau, die sie auch präsidierte, und vor allem im Thurgau bekannt. Trotz ihrer von Arthritis geplagten Hände ist sie bis heute künstlerisch tätig und sagt im Rückblick: «Ich bin zufrieden, so wie es gekommen ist.»

Fotografieren mit modernem Blick

Susi Iff-Kolb sammelte Kunst, vor allem Konstruktivisten. Zwei Werke sind im Hintergrund an der Wand zu sehen. Auf dem Foto rechts ist ihr verstorbener Ehemann zu sehen, der mit ihr die Leidenschaft für Kunst teilte.

Ralph Ribi

Drei Wochen, bevor die 17-jährige Susi Iff-Kolb in Neuchâtel mit der Handelsschule beginnen sollte, verweigerte sie sich: «Ich spürte, dass das nicht zu mir passte.» Ihr zehn Jahre älterer Bruder, der Architekt Otto Kolb, der mit Max Bill und Paul Lohse bekannt war, und an der Kunstgewerbeschule Zürich unterrichtete, schlug vor, sie dort anzumelden. Die Eltern, der Vater Ingenieur, die Mutter Hausfrau, liessen ihre Tochter gewähren: «Sie waren froh, dass ich irgendwo unterkam.» Iff-Kolb wurde aufgenommen und besuchte nach dem Vorkurs die Fotoklasse bei Hans Finsler, dem Meister der Sachaufnahme, ihr Studienkollege war der spätere Reportagefotograf René Burri.

Fotografien, die Susi Kolb während ihrer Ausbildung machte. Das Bild des Mädchens in der Mitte wurde 1950 im «Du»-Heft «Circus» veröffentlicht.

Ralph Ribi

Die heute 88-jährige Schaffhauserin, die seit 25 Jahren im ausserrhodischen Wald lebt, sagt nach der Durchsicht der Fotografien, die damals entstanden: «Ich bin überrascht, wie modern ich die Welt betrachtete und fotografierte.» Noch während des Studiums kam Iff-Kolb in Kontakt mit dem Diessenhofener Künstler Carl Roesch – eine langjährige Freundschaft entstand: «Ich bin zur Tochter geworden.» Iff-Kolb besuchte ihn über Jahre jeweils mittwochs, um seine Bilder für das Werkverzeichnis zu fotografieren. Das Honorar dafür erhielt sie in Form von Gemälden.

Das Stillleben an der Wand stammt von Carl Roesch.

Ralph Ribi

Dank Roeschs Kontakten kam Iff-Kolb, die nach dem Studium in Schaffhausen als freischaffende Fotografin arbeitete, zu Aufträgen. Er war es auch, der sie zum Künstler Adolf Dietrich mitnahm – eine eindrückliche Fotoserie entstand, sie ist in der Ausstellung zu sehen.

1955 heiratete Iff-Kolb und 1962, als das vierte Kind kam, gab sie ihren Beruf auf. Dass eine verheiratete Frau arbeitete, war damals in ihren Kreisen nicht üblich: «Es hiess, kann der Mann es sich nicht leisten, dass seine Frau zu Hause bleibt?» Sie fotografierte weiter im privaten Rahmen, «Meine Kinder waren wohl die meistfotografierten». Mit ihrem Mann sammelte Iff-Kolb Kunst, gemeinsam besuchten sie Museen und Galerien im In- und Ausland:

«Ich habe mich mein Leben lang mit Kunst befasst.»