Fix und Foxi: Neue Biografie über den Comic-Pionier Rolf Kauka

Fix und Foxi Nachts sind alle Füchse braun: Eine Biografie über den deutschen Comic-Pionier Rolf Kauka und seine düstere Vergangenheit Als Erfinder von «Fix und Foxi» gab sich Rolf Kauka als guter Onkel. Eine neue Biografie zeigt, dass er das nicht immer war. Christoph Bopp 11.08.2022, 05.00 Uhr

Comic-Pionier Rolf Kauka: Seine jungen Leser grüsste stets onkelhaft mit «euer Rolf». KEYSTONE/AP PHOTO

«Mach anderen Freude, dann hast Du Deinen Spass.» Selber schuld, wer ernst nimmt, was andere sich als Motto vor die Autobiografie gesetzt haben. Im Fall des deutschen Comic-Verlegers Rolf Kauka (1917-2000; Spitzenauflagen der Fix-und-Foxi-Hefte in den 1960er-Jahren rund 400'000 Exemplare wöchentlich, insgesamt setzten seine Verlage über 750 Millionen Hefte ab) trifft das natürlich auch zu. Aber das Motto ist trotzdem sehr aufschlussreich.

Die Autobiografie hat Kauka nie fertig geschrieben. Weil er nicht wahrhaben wollte, dass damit die Schaffensperiode, die eine Biografie abgeben und rechtfertigen würde, beendet wäre? So vermutet jedenfalls der Historiker Bodo V. Hechelhammer. Er hat die Biografie geschrieben. Natürlich gibt es ein öffentlich nachvollziehbares Interesse, Näheres über den Mann zu erfahren, der uns Fix und Foxi beschert hat. Aber Hechelhammers Motiv ist nicht rein. Der Mann war Chefhistoriker des BND, des deutschen Geheimdienstes, und ist darüber gestolpert, dass Kauka offenbar mit Gerhard Wessel (1913-2002), von 1968 bis 1978 Präsident des BND, gut bekannt war. Hatte Kauka Verbindungen zum BND oder war er sogar ein Agent?

Das lieferte bereits Schlagzeilen, aber Hechelhammer darf uns hier leider nicht weiter helfen. Das Verfahren von BILD läuft noch. Nur öffentlich zugängliches Material aus dem Geheimdienstarchiv durfte er benützen.

Der deutsche Walt Disney

Also müssen wir uns an Kaukas Motto halten. «Mach anderen Freude, dann hast Du Deinen Spass.» Wenn einer gleich mit den «anderen» kommt, muss man misstrauisch werden.

Rund 750 Millionen Hefte mit den beliebten Füchsen Fix und Foxi wurden seit Oktober 1953 verkauft. Kauka Promedia

Grübel, grübel und studier’ – nein, das stammt von der Entenhausener Konkurrenz oder besser gesagt von der legendären Disney-Übersetzerin Dr. Erika Fuchs. Und mit der konnte der Fix-und-Foxi-Mann nicht mithalten. Auch wenn er sich in seiner Vita einen – nicht rechtmässig erworbenen – Doktortitel zulegte. Und sich von der Konkurrenz abzusetzen versuchte, obwohl er sie bis zur Schmerzhaftigkeit kopierte. Entenhausen zu Foxhausen machte und die Gestaltenfamilie beinahe identisch aufstellte. Es gibt den Onkel (Fax), die Oma (Eusebia), das Girl (Lupinchen), den genialen Erfinder (Knox); nur der Anarcho-Taugenichts und Lebenskünstler Lupo tanzt ein bisschen für sich. Das ist historisch bedingt, weil das Fix-und-Foxi-Universum aus der Geschichte vom schlauen Fuchs und dem bösen Wolf herstammt.

Amerikanische Comics waren ihm «zu grotesk»

Der Jugend «Freude zu machen», darin stimmte er mit Walt Disney überein. Aber seine «Bildergeschichten» seien anders strukturiert, die US-Strips seien ihm «zu grotesk», sie lieferten «ein fertiggebackenes Ergebnis», während seine offen angelegt seien und so die Fantasie der Kinder nicht einschränkten. Sei’s drum und der Hauptzweck war natürlich, damit Geld zu verdienen. Und zwar möglichst viel.

Aber die Absicht, sich vom Amerikanischen zu distanzierten, entsprach durchaus auch dem Zeitgeist. Und hatte bei Kauka auch andere Wurzeln. In seiner Jugend war er strammer Nationalsozialist und Führer in der Hitler-Jugend gewesen. Im Zweiten Weltkrieg hochdekorierter Wehrmachtsoffizier, vielleicht fühlte er sich gar nicht so «befreit» nach 1945. Mit dem Verlag der berüchtigten «Landser»-Hefte zusammenzuarbeiten, machte ihm kein Bauchweh. Und auf die amerikanische Besatzungsmacht war er in den späten 1940er-Jahren nicht gut zu sprechen, weil sie seinem arg frisierten Lebenslauf nicht glaubte und ihm die Verlagslizenz verweigerte.

Der Skandal um allzu germanisierte Gallier

Am deutlichsten wurde das, als ihm 1965 die Asterix-Rechte wieder entzogen wurden. In Frankreich und Belgien war eine US-unabhängige Comic-Kultur entstanden und Kauka holte ein paar der erfolgreichsten Reihen (unter anderen Lucky Luke und die Schlümpfe) nach Deutschland. Offenbar war der Umgang damit wenig geregelt. Kauka nutzte das, um die Inhalte auf seine konservativ-reaktionäre Einstellung zurechtzuschustern. Aus Asterix und Obelix wurden die Germanen Siggi und Babarras, die Römer unterhielten sich im GI-Jargon («OK, Boys»), das Römische Reich wurde zu «Natolien». Es hagelte von revanchistischen Anspielungen. Anstatt bei den Goten war Asterix – als westgotischer Kapitalist – bei den sächselnden Ostgoten und deren Häuptling Hullberick (Ullbricht). Und einen antisemitischen Ausrutscher – der Händler «Schieberix» – gab es auch.

Wenn Asterix zu Siggi wird, hört der Spass auf. Zvg

Das Satire-Magazin «pardon!» sprach gar von einem «rechtsextremen Kindermagazin», die Aufregung in Deutschland hielt sich allerdings in Grenzen. Nur Uderzo und Goscinny reagierten, als sie davon erfuhren. Kauka klagte gegen den Lizenzentzug, aber verlor. Aber er gab nicht auf. Er versuchte als «Tacitus minor» die Serie mit «Fritze Blitze und Dunnerkiel» fortzusetzen. Die Plagiatsklage wurde zwar abgewiesen, aber das Format war nicht sehr erfolgreich und verschwand bald wieder vom Markt.

Der private Rolf war ein bisschen anders

Der Spass war also begrenzt. Die Kränkung dürfte auch eher den pädagogischen Welterklärungsdrang Kaukas getroffen haben. Er pflegte in den Fix-und-Foxi-Heften die Jugend mit «Liebe Freunde» anzusprechen und gab den verständnisvollen, aber hochmoralischen Onkel («Euer Rolf»). Das war er im tatsächlichen Leben nicht.

Langen-Müller

Biograf Hechelhammer attestiert ihm durchaus Grosszügigkeit, aber nur bei voller Loyalität. Er hatte durchaus Humor, wenn auch eher einen eigenen, und Sinn für Spass. Partys und grosszügig inszenierte Feste gehörten dazu. In der Familie war er zwar nur selten anwesend, aber dann autoritär und Widerspruch duldete er nicht, im Geschäft sowieso nicht. Er war vier Mal verheiratet und hatte trotzdem dauernd Affären. Seine zweite Frau warf er aus dem Haus, als sie mit Scheidung drohte, und verbrannte ihren Nerzmantel, den er ihr in besseren Tagen geschenkt hatte.

Als die guten Jahre der Comic-Industrie vorüber waren und sein Rheuma schlimmer wurde, verkaufte er seine Investments und wanderte in die USA aus. Er starb als amerikanischer Staatsbürger. Alles war möglich in diesem 20. Jahrhundert. Das Leben des Rolf Kauka liefert dafür ein gutes Beispiel. Nur wendig und schlau musste man sein. Und immer irgendwie dranbleiben.

Bodo V. Hechelhammer: Fürst der Füchse. Das Leben des Rolf Kauka. Langen Müller Verlag München 2022. 360 S.