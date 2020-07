Ein erster Rundgang zeigt: Der St.Galler Theaterersatz während des Umbaus ist mehr als nur ein Provisorium Der Theaterbau neben der Tonhalle St.Gallen nimmt Gestalt an. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, erweist er sich beim ersten Rundgang als Bijou. Im Oktober ist Eröffnung, bis Ende 2022 ist es temporäre Spielstätte für Oper, Tanz, Schauspiel und Konzert. Martin Preisser 07.07.2020, 05.00 Uhr

520 rote Theatersessel werden im Zuschauerraum des Provisoriums eingebaut. Bild: Michel Canonica

In den Köpfen der Bevölkerung geistere oft immer noch die Idee, das Theaterprovisorium sei eine Art Zelt, sagt Georges Hanimann, technischer Leiter von Konzert und Theater St.Gallen.

«Dabei ist es jetzt schon ein richtiges Schmuckstück.»

Der Spatenstich Mitte März fiel zwar der Coronakrise zum Opfer. Bis heute ist inzwischen aber schnell ein veritables Theatergebäude entstanden. Flächig konstruiert und die Drucklast gut verteilt. Schliesslich steht der Bau auf einer Tiefgarage.

Noch sind die Bauarbeiten am Theaterprovisorium nicht abgeschlossen.

Bild: Michel Canonica

Fast wie aus Lego gebaut setzt sich das Provisorium, das bis Ende 2022 Spielstätte für Tanz, Oper, Theater und Konzert ist, zusammen. Es ist im Modellbau konstruiert, aus 460 Teilen, mit einer nicht sehr komplizierten Holzkonstruktion. Die Wände dazwischen sind Gipsfaserplatten, die auch den Anforderungen an die Lärmemission genügen.

«Der Standort ist für uns perfekt»

Georges Hanimann, technischer Leiter Konzert und Theater St.Gallen Bild: Michel Canonica

Stehe ein Provisorium länger als ein Jahr, müsse es, auch was Feuerschutz und andere Infrastruktur angehe, die Auflagen wie für einen Neubau erfüllen, erklären die Baufachleute. Dem jetzigen Standort auf dem städtischen Grundstück neben der Tonhalle ging eine zweijährige Diskussion voraus. «Für uns vom Theater ist der Platz jetzt perfekt», sagt Georges Hanimann. Die Musiker des Orchesters etwa könnten von der Tonhalle aus durch einen Gang ins Provisorium kommen. Und die Werkstätten, die im alten Theater während der Renovation weiter in Betrieb sind, liegen ganz nah.

Von der Tonhalle, in der sich dann die Künstlergarderoben und die Theaterkantine befinden, gibt es für die Künstlerinnen und Künstler einen direkten Zugang ins Theaterprovisorium. Bild: Michel Canonica

«Es tut mir eigentlich jetzt schon ein wenig weh, mir vorzustellen, dass dieses Haus in zwei Jahren schon wieder abgebaut wird», sagt Georges Hanimann. Der technische Leiter denkt laut über eine weitere Nutzung nach der Theaterrenovation nach:

«Es wäre ein perfektes Haus etwa auch für die freie Theaterszene. Vielleicht hätten aber auch andere Institutionen Interesse an einer Weiternutzung.»

Bis jetzt ist allerdings vertraglich mit der Stadt geregelt, dass der Platz im März 2023 wieder frei sein muss.

Blick ins noch nicht ganz fertige Foyer, in dem sich ab Oktober 2020 das Publikum aufhalten darf. Bild: Michel Canonica

Der Bau selbst gehört dem Kanton. Das Gebäude hat eine grosse Bühne, die auch Produktionen wie das Musical «Wüstenblume» zulässt. Der Graben fürs Orchester ist ähnlich gross wie im Theater. 520 Sitzplätze bietet das Provisorium gegenüber 740 im Theater und über 900 in der Tonhalle. Aus­gestattet wird der Zuschauerraum nicht etwa mit Plastikstühlen, sondern mit schönen roten Theatersesseln.

Im Foyer sollen Lesungen oder Kammerkonzerte stattfinden

2018 hatte das Stimmvolk mit 62,5 Prozent Ja-Stimmen den Kredit über 48,6 Millionen Franken gutgeheissen, welche der Kanton für die Renovierung des Theatergebäudes in die Hand nimmt. 6,5 Millionen Franken fliessen davon jetzt in das Provisorium. «Die Kunst steht bei diesem Provisorium im Zentrum», sagt Georges Hanimann und freut sich über die spezielle Atmosphäre, die man jetzt schon beispielsweise im Foyer, in der eine Bar eingerichtet wird, spürt. Tatsächlich ist dem St.Galler Architekturbüro Gähler und Flühler hier ein echtes Bijou gelungen. Das Foyer, offen und luftig wirkend, soll auch für kleinere kulturelle Anlässe wie etwa Kammerkonzerte oder Lesungen genutzt werden.

Die Visualisierung zeigt: Das Foyer im Provisorium soll eine Bar erhalten. Bild: Dundein Arts Zürich

Geht man durch den schon weit fortgeschrittenen neuen Theaterbau, möchte man gar nicht mehr von einem Provisorium sprechen, sondern von einem ganz speziellen neuen Kulturraum. «Dieses Haus bietet uns auch die Möglichkeit, uns als Theater dem Publikum von einer ganz neuen Seite zu zeigen», sagt Georges Hanimann. «Wir können wirklich einen Mehrwert anbieten, eben auch deutlich mehr als nur ein Provisorium.»

Noch eine Baustelle, bald Spielstätte: Im Oktober wird das Theaterprovisorium mit einer Händel-Oper eröffnet. Bild: Michel Canonica

Eröffnet wird das Haus im Oktober mit der Händel-Oper ­«Giulio Cesare». Das Stück war schon in der aktuellen Saison auf dem Spielplan, konnte aber wegen des Lockdowns nicht realisiert werden. Das Haus integriert sich schon jetzt harmonisch in das Gebäudeensemble des Theaterviertels und wird auf jeden Fall ein Stück spannender St.Galler Kulturgeschichte schreiben, als «Provisorium», das man sich vielleicht bald gar nicht mehr wegwünscht.