Nach dem Tod von Charlie Watts und Taylor Hawkins Das Herz des Rock'n'Roll: Welches sind die 10 bedeutendsten Rock-Schlagzeuger aller Zeiten? Schlagzeuger sind die ungeliebten Prügelknaben des Rock. Der Tod von Charlie Watts und jetzt von Taylor Hawkins erinnert uns daran, wie masslos unterschätzt sie sind. Stefan Künzli 02.04.2022, 05.00 Uhr

Woran erkennt man, dass ein Schlagzeuger vor der Tür steht? «Das Klopfen an der Tür wird immer schneller...»

Schlagzeugerwitze sind legendär. Über keine anderen Musiker wird so viel gespottet, gelästert und gelacht wie über Schlagzeuger. Sie haben keine Manieren, sind ständig betrunken, können den Takt nicht halten und gelten als hoffnungslos unmusikalisch. Und, ach ja, kennen Sie den? Wo halten sich Schlagzeuger am liebsten auf? «Unter Musikern.» Eigentlich sind sie ja keine richtigen Musiker. So das Vorurteil.

In den Urzeiten der Rockmusik waren die Leistungen der Schlagzeuger tatsächlich nicht berauschend. Viele beschränkten sich darauf, den Beat zu markieren, das Tempo einigermassen zu halten und irgendwie mitzuhalten. Tempi passati. Gute Schlagzeuger bestimmen nicht nur das Tempo, sie entscheiden über Intensität und Dynamik in einer Band. Sie steuern, lenken und dirigieren die Band. Trotzdem halten sich die Vorurteile bis heute hartnäckig. Höchste Zeit für eine Ehrenrettung dieser geplagten und dramatisch unterschätzten Musikergilde.

Umschwärmt werden andere, das stimmt. Der selbstverliebte, eitle Leadsänger, der egozentrische, posierende Leadgitarrist. Sie sind die Stars, ihre Poster hängen an den Wänden der Fans. Sie stehen im Scheinwerferlicht. Die Drummer dagegen sind die Schwerarbeiter, die schwitzenden Büezer im Maschinenraum des Rock, umgeben von einem Arsenal an Toms, Snares und Pauken, im Schatten von Becken und anderem Schlagwerk.

Der im August 2020 verstorbene ­Stones-Drummer Charlie Watts war der Prototyp des unterschätzten Schlagzeugers. Wortkarg, introvertiert und unaufgeregt, hielt er sich stets in der zweiten Reihe auf und wirkte immer etwas gelangweilt. Und so war er auch als Schlagzeuger. Cool, sparsam und auf das Wesentliche reduziert. Er liess seinen Mitspielern Raum zur Entfaltung, hielt die Band aber mit den richtigen Akzenten im Griff. Er war der Inbegriff von Verlässlichkeit. Ohne Charlie Watts wären die Stones nicht die Stones.

In diese Reihe der unterschätzten Schlagzeuger gehörte lang auch Ringo Starr. Inzwischen wird der Beatle aber als der songdienlichste Schlagzeuger gefeiert. Für Ringo wie für Watts gilt: alles für den Song, alles für die Band.

Ringo Starr wie Charlie Watts sind auf dem Instrument keine Virtuosen, keine spektakulären Drummer wie Keith Moon (The Who), John Bonham (Led Zeppelin) oder Ginger Baker (Cream). Letztere haben das Rock-Drumming massgeblich geprägt und definiert. Technisch versiert, unglaublich kraft- und druckvoll, repräsentieren sie die extrovertierte, exzentrische Fraktion der Schlagzeuggemeinde. Das Schlagzeug als Energiezentrum, Kraftwerk der Rockband. Triebhaft, testosterongeladen und animalisch. Bezeichnenderweise ist das «Animal» in der «Muppet Show» Keith Moon nachempfunden. Moon, Baker und Bonham standen aber auch für jenen ausschweifenden Lebensstil (Sex & Drugs & Rock ‹n› Roll), der den Begriff des Rock ‹n› Roll definierte.

Es gibt aber noch eine weitere Kategorie. Zu ihr gehören die Schlagzeuger, die es nicht hinter der Schiessbude hält und die mit Visionen an die Front drängen: Schlagzeuger als Bandleader und Sänger. Dazu gehören etwa Phil Collins (Genesis), Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) und der eben verstorbene Foo-Fighters-Schlagzeuger und Sänger Taylor Hawkins. Aber auch Udo Lindenberg, der einst in der Jazzband von Klaus Doldinger den Takt angab, danach als Sänger dem deutschsprachigen Rock zum Durchbruch verhalf. Interessant ist auch, dass die einflussreichsten Rockmusiker der Schweiz, Polo Hofer und Chris von Rohr, ihre Karriere am Schlagzeug starteten.

«Rock ‹n› Roll ist Rhythmus. Schlagzeuger sind die heimlichen Dirigenten einer Band. Sie spannen von hinten das Seil, auf dem die anderen Musiker ihre Salti vorführen können», sagt von Rohr dazu. Für ihn ist es deshalb nur logisch, dass viele auch als Bandleader prädestiniert sind – oder als Produzenten. Es seien oft «Typen mit Führungsqualitäten, die aus der Erfahrung des Taktgebers erkennen, was funktioniert und was nicht, und es auch den Mitmusikern vermitteln können». Diese Kategorie der Schlagzeuger denkt und spürt die ganze Musik zuerst vom so wichtigen Groove aus. «Ich spiele noch heute Bass, Piano oder Gitarre, ja die ganze Musik, wie ein Drummer», sagt Bassist und Produzent von Rohr.

Wenn der Drummer nichts taugt, taugt auch die Band nichts

Vor gut 100 Jahren wurde das Schlagzeug erfunden. Für die Entwicklung von Jazz und Rock waren und sind die Schlagzeuger absolut zentral. Sie bestimmen aber auch die DNA jeder Band. Ein Sänger, eine Sängerin, ein Musiker oder eine Musikerin kann noch so gut sein. Wenn der Schlagzeuger nichts taugt, taugt auch die Band nichts.

Die Drummer sind die heimlichen Helden, die Taktgeber von 100 Jahren Musikgeschichte, das Herz des Rock ‹n› Roll und die Seele jeder Band. Led Zeppelin ohne John Bonham war undenkbar. The Who ohne Keith Moon? Eine halbbatzige Sache! Was sind die Stones ohne Charlie Watts? Und was passiert jetzt mit den Foo Fighters?

10. Ian Paice (1948)

Bild: Getty

Das Gründungsmitglied von Deep Purple spielte lange im Schatten der Alphatiere der Band. Er ist der Meister der Dynamik. Spielt schnell, präzise, kraftvoll und kann die komplexesten Rhythmen auch leise trommeln.

9. Phil Collins (1951)

Bild: Redferns

Angesichts seiner Erfolge als Sänger vergisst man gern, wie gut er einst als Schlagzeuger war. Und er spielte für den Song. Auf «In The Air Tonight» steuerte er das markanteste Drum-Break der Popgeschichte bei.

8. Dave Grohl (1969)

Bild: Getty

Er ist eine Mischung aus Keith Moon und Ringo Starr. Als Schlagzeuger von Foo Fighters und Nirvana hat er nichts wesentlich Neues beigetragen. Er spielt laut, schnell und kraftvoll.

7. Charlie Watts (1941–2021)

Bild: Redferns

Als ausgesprochen banddienlicher Schlagzeuger gehört er in die Kategorie der Unterschätzten. Keith Richards sagte über ihn: «Die meisten Drummer kriegen den Rock hin. Charlie konnte auch rollen.»

6. Dave Lombardo (1965)

Bild: Imago

Der gebürtige Kubaner wurde als Mitglied der Thrashmetal-Band Slayer bekannt. Er ist der Gott der Double-Bass-Drum. Seine Salven sind legendär. Keiner spielt sie so schnell und so aggressiv. Neu spielt er bei Testament.

5. Keith Moon (1946–1978)

Bild: Redferns

Der Drummer von The Who lebte schnell und exzessiv. Und genau so spielte er auch. Markenzeichen waren seine überfallartigen Tom-Tom-Einsätze und die durchgehend gespielten Bass Drums.

4. Neil Peart (1952–2020)

Bild: Redferns

In der Progrock-Band Rush spielte er die vertracktesten Rhythmen mit einer unglaublichen Präzision. Weshalb er von Drummern rund um den Globus verehrt wird. Er schrieb auch die Texte seiner Band.

3. Ringo Starr (1940)

Bild: Getty

Mit den Super-Virtuosen kann er nicht mithalten und wirkt etwas ungelenk. Deshalb wurde er lange belächelt und unterschätzt. Heute wird er für seine Songdienlichkeit und für sein flüssiges Spiel gerühmt und gefeiert.

2. Ginger Baker (1939–2019)

Bild: Redferns

Der Cream-Song «Toad» war der erste Rocksong mit Schlagzeug-Solo. Baker kam vom Jazz und war fasziniert von afrikanischen Polyrhythmen. Er hatte eine Vorliebe für Toms und war ein Vorreiter des Double-Bass-Drum.

1. John Bonham (1948–1980)

Bild: WireImage

Keiner donnerte wie er. Der bedeutendste Schlagzeuger des Rock. Legendär sein rechter Fuss, mit dem er Triolen hämmerte, berühmt seine Trommelstöcke wie Baumstämme. Nach seinem Tod lösten sich Led Zeppelin auf

