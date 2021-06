ST.GALLER FESTSPIELE Düsteres Spiel um Lust und Mord: St.Galler Klosterplatz wird zum Notre-Dame-Bezirk Gestern Abend war Premiere von Franz Schmidts Oper «Notre Dame» Die 16. St.Galler Festspiele präsentierten eine echte Operntrouvaille. Ohne Impfnachweis oder aktuellen Test kamen die Operfans nicht aufs Gelände. Trotzdem wirkte der Abend mit einem begeisterten Publikum sehr coronaentspannt. Martin Preisser 26.06.2021, 19.00 Uhr

Packendes Drama vor der Kulisse der St.Galler Domtürme und der riesigen Fensterrose von Notre-Dame. Bild: Toni Suter

Unbekanntere Opernstoffe vor der Kathedrale, das ist seit sechzehn Jahren das erfolgreiche Markenzeichen der St.Galler Festspiele. Mit Franz Schmidts «Notre Dame», uraufgeführt 1914 in Wien, ist jetzt ein Stück zu sehen, das begeistert, das packt und machtvolle, kraftvolle Eindrücke hinterlässt. Die Geschichte des Glöckners von Notre-Dame, wo könnte sie besser hinpassen als vor die Kulisse der beiden St.Galler Domtürme?

Düster und grau ist die Szenerie gehalten; eine riesige Fensterrose bildet den Rahmen und erinnert an den Brand von Notre-Dame vor zwei Jahren (Bühne: Rifail Ajdarpasic). Hinter der Rose nur ein Gerüst - als Symbol, wie brüchig Emotionen sind, wie fragil aber auch der Glaube, der scheinbar feste Halt des Religiösen. Das imposante und gleichzeitig luftig wirkende Bühnenbild trägt diese Möglichkeit des Zusammenstürzens bis zum Ende dieser kompakten Oper weiter.

Die überragende Sängerfigur der Opernpremiere der 16. St.Galler Festspiele: Simon Neal. Bild: Toni Suter

Den Stoff um Lust und Liebe, um Verführbarkeit, um Wahn, Eifersucht und Mord hat der spätromantische Wiener Komponist Franz Schmidt kongenial umgesetzt. Mit einer opulenten, hoch spannenden Musik, die besonders im ersten Akt die Charaktere der Figuren plastisch in Töne bringt, um sich gegen Schluss in immer mehr rauschhafte, aber auch filmische Elemente zu steigern. Meist ist die Partitur enrst gehalten, mit nur wenigen, aber dafür umso auffälligeren zigeunerhaften und folkloristischen Elementen, welche die Welt der Esmeralda skizzieren.

Eine starke Sängercrew

Franz Schmidt schreibt in seiner «Notre Dame» sehr schwere Partien für alle Hauptrollen. Die Anforderungen an Stimmkraft und Stimmqualität erfühlt das Sängerteam famos. Als Opernfreund kommt man da voll auf seine Kosten. Der Star dieser Opernpremiere ist Simon Neal als Archidiaconus. Fabelhaft lebt er seine Rolle als verführter Priester, mit seinen Seelenqualen und Glaubenszweifeln. Man hängt diesem Sänger mit seiner darstellerischen Kraft und Präsenz wirklich an den Lippen.

Überzeugend besetzt ist mit Anna Gabler auch die Figur der Esmeralda, die von der Kirche zur Hexe erklärte Frau, die eigentlich ein unschuldiges Mädchen ist. Gablers Sopran fällt nie ab, bewährt sich in den verschiedenen Konstellationen als klar und farbenreich. Ohne Fehl und Tadel auch David Steffens als Quasimodo, dem es gelingt, den Schluss der Oper virtuos abzurunden. Eine intimere Note strahlt Cameron Becker als Gringoire aus, das typisch Heldentenorhafte stellt Clay Hilley als Phoebus dar, dem man den Liebenden aber nicht vollends abkauft. Ungern sagt man dem Bariton Shea Owens Adieu, der sich mit der elegant gestalteten Rolle des Offiziers vom Theater St.Gallen verabschiedet.

Dramatisches Ende schon konsequent vorweggenommen

Dirigent Michael Balke, den man nach dieser Premiere als Ersten Gastdirigenten ebenso ungern wieder von dannen ziehen lässt, setzt die Musik mit dem Sinfonieorchester St.Gallen plastisch, genau und leidenschaftlich um. Obgleich der Kontakt von der Bühne zum Orchester in der Tonhalle ein rein virtueller ist, fasziniert die Übertragung durch ihre genaue Synchronizität mit den Agierenden auf der Bühne.

Lust und Verführung, das bleibt im ersten Teil der Inszenierung alles im grau-düsteren Bereich, das dramatische Ende dieser Geschichte scheint von Regisseur Carlos Wagner konsequent schon vorweggenommen. Das macht den ersten Teil manchmal etwas statisch. Farbige Akzente kommen kaum vor, und der Liebe zwischen Phoebus und Esmeralda glaubt man eigentlich nicht so recht. Die beiden werden zu wenig beweglich und zu wenig gefühlsbetont geführt.

Rauch, Orgelpomp und tolle Lichteffekte

So richtig in packende, thrillerartige Fahrt kommt die Inszenierung im zweiten Teil. Da ziehen die Regie und vor allem die Lichttechnik (Guido Petzold) alle Register. Grossartig, wie Esmeraldas Schatten riesengross auf den Wänden der Domtürme tanzt. Dann sieht man buchstäblich, wie sich das Geschehen immer mehr in die unheilvolle Höhe des Kulissengerüsts verlagert. Immer nah am Abgrund. In einer zeremoniellen Szene, den Hexenwahn der Kirche zeigend, erlebt man die Verurteilung Esmeraldas. Mit viel Rauch, mit Orgelklängen und tollen Lichteffekten.

Nach der Premiere am Freitagabend: Der Klosterplatz erinnert an die Bilder aus dem Jahr 2019 in Paris, als dort die Notre-Dame in Flammen aufging. Bild: Nik Roth

Die Volksszenen bestreiten der Chor des Theater St.Gallen und der Opernchor St.Gallen, stets verlässlich und genau vorbereitet von ihrem Leiter Michael Vogel. Aus der Tonhalle St.Gallen übertragen wurde zusätzlich der Prager Philharmonische Chor.

Wie verführt eine Hexe? Den Opernmachern fielen da kleine Teufelchen ein, getanzt von Mitgliedern der St.Galler Tanzkompanie, die diese Verführung frech symbolisierten. Fensterrose, Licht, das an Brand und Einsturz erinnert, am Schluss zwei Tote und ein starkes und präsentes Sängerteam: Für «Notre Dame» wird dies alles zum Garant für einen gelungenen Abend. Einen Abend mit aufgeladener Musik und eine Premiere, die man dem nach Wien ziehenden Peter Heilker als denkwürdigen Abschluss seiner fruchtbaren Zeit in St.Gallen wirklich gegönnt hat.

Weitere Vorstellungen: 29. Juni, 2., 3., 7. und 9. Juli. Bis 8. Juli sind an den St.Galler Festspielen Konzerte zu hören, die das Thema Notre Dame im Fokus haben. Die Premiere des Tanzstücks Echo von Kinsun Chan findet am Mittwoch, 30. Juni, 21 Uhr, in der Kathedrale statt. www.st.galler-festspiele.ch