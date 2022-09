Dunkle Seite des Ländlers Jenische Musikanten haben die Volksmusik geprägt – eine Geschichte kultureller Aneignung nach Schweizer Art Der Ländler, die Schweizer Nationalmusik schlechthin, wurde stark von Jenischen geprägt. Von einer Volksgruppe, die von der offiziellen Schweiz lange unterdrückt und sogar verfolgt wurde. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 23.09.2022, 16.00 Uhr

Wandervögel: Die Ländlerkapelle der jenischen Familie Huser um 1940. Privatarchiv Isabella Huser

Es ist emotionalste Diskussion des Sommers. Die allgemeine Erregung ist so gross, dass sich kaum jemand mehr traut, von den problematischen Seiten der kulturellen Aneignung zu sprechen. Doch es gibt und gab sie. Nicht nur im fernen Amerika, auch hier in der heilen Schweiz, direkt vor unserer Haustüre. Es geht dabei um eine kulturelle Aneignung, die im Zusammenhang mit einem ebenso düsteren wie traurigen Kapitel der Schweizer Geschichte steht: Im Umgang der offiziellen Schweiz mit den Jenischen.

Heute ist es weitgehend unbestritten, dass Jenische in der Schweizer Volksmusik eine zentrale Rolle spielten. Auf ihren Reisen haben fahrende Musikanten Melodien, Rhythmen und Stücke aufgeschnappt, in ihr Repertoire integriert, auf ihre Art interpretiert und dabei wesentlich zu ihrer Verbreitung beigetragen. Jenische Musikanten haben aber nicht nur eine Transport- und Transferfunktion wahrgenommen, sie haben die Schweizer Volksmusik auch massgeblich geprägt und wesentlich zur Entwicklung des Ländlers beigetragen.

Der Einfluss der Jenischen auf die Entwicklung der populären Tanzmusik war vor allem in Graubünden enorm. Gemäss dem Musikanten und Musikhistoriker Jachem Erni gehörten im 19. Jahrhundert die ländlichen Musikanten doch fast ausschliesslich zu den Jenischen. Am bekanntesten waren die Musikerfamilien Waser, Metzger, Mayoleth und Kollegger.

Fränzlimusik: Der jenische Musiker Fränzli Waser (an der Geige) und seine Gruppe. Bildarchiv Radgenossenschaft

«Seppli»- und «Fränzlimusik» haben jenische Herkunft

Herausragend in ihrer Bedeutung waren der virtuose Klarinettist Josef Metzger (1817- 1876), der Begründer der «Sepplimusik» sowie der blinde Geiger Franz-Josef Waser (1858-1895), der Begründer der «Fränzlimusik». Der Bedeutung der «Sepplis» in Nordbünden entsprachen die «Fränzlis» im Engadin.

Die Tanzmusik der Landleute erlebte zu jener Zeit einen gewaltigen Aufschwung und wurde immer beliebter. Weil es keine treffende Bezeichnung für diese Art Tanzmusik gab, nannte man sie Ende des 19. Jahrhunderts nach ihren wichtigsten Vertretern: «Sepplimusik und «Fränzlimusik». Die Bezeichnungen wurden erst in den 1930er-Jahren durch den Begriff Ländler bedrängt. Das um 1880 entwickelte Schwyzerörgeli wurde in Graubünden erst nach dem Zweiten Weltkrieg vermehrt eingesetzt, das Hauptinstrument der «Fränzlimusik» war die Geige. Die Kapelle «Ils Fränzlis da Tschlin» pflegt das Vermächtnis bis heute mit grossem Erfolg.

Ein weiterer wichtiger Musikant jenischer Herkunft war Paul Kollegger (1872-1927). Der Begründer der Musikerdynastie Kollegger war ein ausgezeichneter Klarinettist mit einem grossen Repertoire und vielen eigenen Stücken. Er stammte aus Obervaz, war in Valbella sesshaft und als Postillon, Gespannführer eines Pferdefuhrwerks, angestellt. Der bekannte Churer Akkordeonist Hans Hassler, der heute mit seinen Söhnen bei der Stubete Gäng spielt, hat sich mit dem Werk Kolleggers intensiv befasst und viele seiner Stück interpretiert. Er attestiert ihm eine herausragende Rolle und nennt ihn einer der «Stammväter der Bündner Volksmusik».

Der jenische Klarinettist Paul Kollegger und seine Kappelle. Bildarchiv Radgenossenschaft

Jenische in der Innerschweiz und in Appenzell

In der Innerschweiz scheint der Einfluss der Jenischen auf den ersten Blick kleiner als im Bündnerland, weil es hier zahlenmässig weniger Jenische gab. Trotzdem haben sie Spuren hinterlassen. Der Innerschweizer Regisseur Roger Bürgler weist in seinem Dokumentarfilm «Fremdfötzeligen Musikanten» daraufhin, dass schon die Pioniere des Schwyzerörgelis, Josef Stump (1883–1929) und Balz Schmidig (1894–1947) aus Unterschönenbuch und Oberschönenbuch bei Schwyz, vor rund 100 Jahren fremde Elemente aus der Salonmusik und aus der Musik der herumreisenden Jenischen nachgespielt und damit Melodien und Harmonien in den Ländler integriert hätten, die bis anhin unbekannt und unüblich waren.

Den Einfluss der jenischen Musikanten in der Innerschweizer Volksmusik betont auch die jenische Schriftstellerin Isabella Huser. Ihr Vater, der Musiker Tony Huser, der stolz war auf seine jenische Herkunft, pflegte sehr erfolgreich den Innerschweizer Musikstil. Mit seinem Bruder Franz Huser führte er die landesweit bekannte Kapelle «Huserbuebe» (gegr. 1939). Er und sein Bruder komponierten zusammengenommen rund 900 Volksmusikstücke.

Die jenische Musikanten Toni Huser & Franz Huser jun. um 1941. Privatarchiv Isabella Huser

Auch in Bezug auf die Appenzeller Streichmusik wird immer wieder die Meinung vertreten, sie stamme von Jenischen und Fahrenden ab. Begründet wird dies jeweils mit dem «sentimentalen» Klang und der «Moll-Tönigkeit» der Streichmusik, aber auch mit dem Hackbrett. Doch kann der Einfluss nur vermutet werden. Die Appenzeller Musikanten sind überzeugt, dass sie die Streichmusik selber erfunden haben. Doch gemäss Joe Manser («Appenzellische Volksmusik», 2010) gab es im Appenzellischen immer schon «fremde Einflüsse» und für den Musikethnologen Dieter Ringli ist klar, dass Vieles in der Streichmusik aus Österreich importiert wurde.

Zahlreiche musikalische Elemente aus der sogenannten Salonmusik würden darauf hindeuten. Doch wie und auf welchen Wegen die Musik ins Appenzellische gelangte, wisse man nicht. In Österreich gäbe es natürlich auch starke Roma-Einflüsse. Denkbar sei insofern, dass Fahrende hier eine Transportfunktion wahrgenommen hätten, bewiesen sei aber nichts. «Für die These, dass die Appenzeller Streichmusik einen jenischen oder Roma-Hintergrund hat, gibt es weder Belege noch Beweise», sagt Ringli dezidiert.

Gibt es den «jenischen Zwick»?

Aber hat es überhaupt eine typisch jenische Musik gegeben? Für Isabella Huser ist die Frage falsch gestellt. Die jenischen Musiker und Musikerinnen haben in der Schweiz über Generationen die gängige Tanzmusik und im 20. Jahrhundert die Schweizer Volksmusik stark geprägt. «Die Schweizer Volksmusik ist auch die Musik der hiesigen Jenischen», sagt sie. Andreas Kollegger, ein Nachfahre von Paul Kollegger, geht etwas weiter und nennt den «jenischen Zwick», «das Fetzige, Peppige, das man nicht lernen kann». Für Ringli gehört der jenische Zwick in den Bereich einer Legende, die nicht nachweisbar ist.

Jenische Musikanten haben immer wieder moniert, dass ihre Kultur ausgebeutet und gestohlen werde. Angehörige der Musikerdynastie Kollegger beklagen, dass ihrem grossen Vorfahren, dem Komponisten Paul Kollegger Stücke geklaut wurden. Kollegger habe sehr viele Stücke komponiert, bekannt sind heute zum Beispiel noch solche wie «Grüen Bödeli» oder «Zaineflicker». Da er aber weder Noten lesen noch schreiben konnte, gelten heute viele seiner urtümlichen Tänze aus mündlicher Überlieferung als traditionelle Kompositionen. «Er hat viele Stücke ins Grab genommen. Und andere, die er geschrieben hat, haben andere für sich in Anspruch genommen», sagt Andreas Kollegger,

«manchmal genügte es, dem Jenischen ein Bier zu zahlen, einige Takte auf einem Bierdeckel zu notieren und diesen mitzunehmen.»

Ringli hält dagegen und relativiert: «Die These, dass die Sesshaften, den jenischen ihre Musik weggenommen hätten, stimmt einfach nicht. Das ist nicht haltbar». Vielmehr habe es in der Ländlermusik eine gegenseitige Beeinflussung gegeben. «Das ist ein hin und her, ein Geben und Nehmen», sagt Ringli. Er spricht den Jenischen die prägende Rolle nicht ab, doch sei es in der Volksmusik lange «gar nicht relevant gewesen, wer ein Stück komponiert hat». Das Repertoire eines Musikanten bestand aus Stücken, die man spielen konnte. Egal, wer es komponiert hat. Das mit dem Urheberrecht sei erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gekommen. Und sowieso: «Im Ländler macht es nicht das Stück aus, sondern die Interpretation», sagt er.

Einfluss der Jenischen wurde lange übergangen

Doch auch ohne wissenschaftliche Beweisführung: Der Einfluss der Jenischen auf die Schweizer Volksmusik und vor allem auf den Ländler kann nicht überschätzt werden. «Die Stigmatisierung der Jenischen führte dazu, dass ihr prägender Einfluss auf die Schweizer Volksmusik besonders lange übergangen wurde», sagt Jachem Erne.

Die Tanzmusik stand im 19. Jahrhundert bei den kirchlichen Sittenwächtern lange im Ruf, sich schlecht auf die Moral im Allgemeinen und die Jugend im Speziellen auszuwirken. In Graubünden herrschte sogar ein von der Kirche gefordertes Tanzverbot, das erst 1853, gelockert wurde.

Vermutet werden darf, dass die mehrheitlich jenischen Musikanten das Misstrauen der Obrigkeit gegen die Tanzmusik noch verstärkten. Ist es Zufall, dass Jodel, Schweizerlied und Alphorn viel früher als Verkörperung des Schweizertums erklärt wurden, als der Ländler? Der Tanz sowie die Herumreiserei der Musikanten passte nur schwer ins Bild der sich entwickelnden nationalen Stereotypen. Das änderte sich erst mit der Landi 1939 und der geistigen Landesverteidigung. Erst dann wurde die instrumentale Schweizer Tanzmusik, zum nationalen Kulturgut erhoben.

Die Schweizer Gesellschaft und die Behörden taten sich schwer mit den Fahrenden und den herumreisenden Jenischen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde versucht, sie zur Sesshaftigkeit zu zwingen - teilweise auch mit Gewalt. Im 20. Jahrhundert nahmen die Disziplinierungsbemühungen sogar noch zu. Die «Vagantenfrage» wurde zum Politikum. Besonders einschneidend war ab Mitte der 1920er-Jahre die behördliche Verfolgung durch die Stiftung Pro Juventute und die Aktion «Kinder der Landstrasse», die sich gezielt gegen jenische Familien richtete. Das heisst: Unter dem Vorwand der Kindsrettung wurden den Jenischen ihre Kinder entrissen, um sie in Pflegefamilien, Anstalten oder Heimen zu einer sesshaften Lebensweise umzuerziehen. Zudem kam es zu Zwangssterilisationen.

Woher kommt Hudigääggeler? «Hoodie Gääggeler» heisst das aktuelle Album der Stubete Gäng. Unter «Hudigääggeler» mit «u» geschrieben, wird aber vor allem der abwertende Begriff für Schweizer Ländlermusik verstanden. Der Ursprung des Wortes reicht ins 19. Jahrhundert zurück und meint schlecht gespielte Ländlermusik. Der Zusatz «Gääggeler» ist vom Verb «gäggen» oder «gägglen» abgeleitet, das laut Mundart-Wörterbuch Idiotikon so viel wie «widerlich schreien» oder «unangenehm tönen» bedeutet. Belegt ist, dass sesshafte Volksmusikanten über Hudigäggeler-Musik schimpften, die von ungebildeten Musikern gespielt wurde. Weniger klar ist der Ursprung des Wortes «Hudi». In Einsiedeln ist Hudi das Armen- und Lumpenvolk, das an der Fasnacht persifliert wird. Im solothurnischen Holderbank gibt es aber auch das Huudere-fäscht. Hier ist «Huudere» ein synonym für Jenisch. Hudigääggeler kann also auch als eine abwertend gemeinte Bezeichnung für Musik von Jenischen gedeutet werden.

Die Verfolgung machte auch vor sesshaften Jenischen nicht halt. Isabella Husers Grosseltern zum Beispiel flohen mit ihren Kindern vor der Pro Juventute aus dem Zürcherland ins Tessin, wo sich die Familie zwei Jahre versteckt hielt. Dort wurde der Grundstein für die berühmte Familienkapelle gelegt. «Meine Grosseltern lebten zwei Jahre als sogenannt Fahrende im Tessin, weil sie fliehen und sich versteckt halten mussten», betont Huser.

Ländlermusik wurde zu einer Art Maskerade

Gleichzeitig nahm die Beliebtheit der Tanzanlässe weiter zu. Wie Isabella Huser ausführt, haben die jenischen Musikanten in dieser Zeit Schutzmechanismen entwickelt. «Als Kinder sollten mein Vater und seine Geschwister ihre jenische Herkunft möglichst verbergen, zum Beispiel nicht mehr Jenisch sprechen», sagt sie. Später, als ihr Vater selbst Kinder hatte, war er vorsichtig, wo er sie erwähnte – aus Angst, dass sie ihm weggenommen würden.

Dass sie Musikanten waren, erwies sich auch als Vorteil. «Meine Grosseltern konnten grossräumig fliehen und mit sechs Kindern am fremden Ort reisend überleben, weil sie Musikanten waren. Andere wie Händler, Kesselflicker oder Messerschleifer, die kleinräumig reisend an ihre lokale Kundschaft gebunden waren, konnten das nicht», betont Huser.

Auf der Flucht vor der Pro Juventute kam der Familie Huser die seit den früher 1920er Jahren in der Volksmusik übliche «Maskerade» als Innerschweizer Sennen und Bergler zugute. Auch die Husers trugen auf der Bühne Sennenhemden. Sie fügten sich in die vermeintliche Musik- und Trachtentradition ein und konnten so ihre Kinder retten. «Der Ländlerzirkus, der sich so urchig schweizerisch gab, hat die jenischen Musikerinnen und Musiker vereinnahmt», sagt Huser.

«Sobald Jenische Musik machten, wurden sie nicht mehr als solche wahrgenommen.»

Dass Husers Grosseltern Franz und Frieda Huser senior ihre Familienkapelle vielsagend «Die Wandervögel» nannten, spielte keine Rolle. «Die Jenischen wurden auf den Bühnen der Volksmusik kurzerhand ins vermeintliche Bauern- und Bergvolk integriert», sagt Huser und nennt es eine «sehr schweizerische Art der kulturellen Aneignung».

Aneignung zum Nachteil der jenischen Kultur

Vieles, zu Vieles im Zusammenhang mit der jenischen Kultur liegt noch im Dunkeln und kann höchstens vermutet werden. Erschwerend kommt dazu, dass die jenische Kultur wie auch die Schweizer Volksmusik als orale Kultur weitgehend mündlich überliefert wird. Willi Wottreng, Buchautor und Geschäftsführer der Dachorganisation Radgenossenschaft der Landstrasse, würde eine systematische Erforschung der jenischen Musik begrüssen.

Er schreibt in einem Artikel, der diesen Herbst im österreichischen «Gaismair»-Jahrbuch erscheint: «Heute taucht ein ganzer Kontinent von jenischer Musikkultur auf, aus einem Nebel von Schweigen und Scham und Schert-uns-nicht, unter dem er verdeckt lag. Diese Kultur wird heute wahrgenommen und morgen wohl auch erforscht werden». Der Druck, dieses schwierige und belastete Kapitel Schweizer Geschichte systematisch zu erforschen, nimmt zu.

Jahrhundertelang wurde die Kultur der jenischen Minderheit von einer dominanten Schweizer Mehrheit unterdrückt, diskriminiert und verfolgt. Der Kulturaustausch unter den Musikanten, Sesshaften wie Jenischen, war zwar ein zentraler Pfeiler der Entwicklung des Ländlers. Doch die Jenischen mussten unter dem Druck der dominanten Mehrheit einen Teil ihrer Identität opfern, aufgeben oder verleugnen, um von der offiziellen Schweiz integriert zu werden.

Es dürfte schwerfallen, den Diebstahl von jenischer Musik, von jenischen Stücken durch sesshafte Schweizer Musiker, nachzuweisen. Als Musikanten wurden die Jenischen aber vom Schweizertum vereinnahmt und ihre Musik im Ländler angeeignet. Die stark von jenischen Musikern geprägte Tanzmusik wurde von der offiziellen Schweiz zur Nationalmusik erhoben. Diese kulturelle Aneignung nach Schweizer Art weist aus unserer Sicht problematische Züge auf und darf toxisch genannt werden, weil sie zum Nachteil der jenischen Kultur erfolgt ist.

