Dokfilm Ruhelos, streitbar und umstritten : Der Dokfilm über Paracelsus, den berühmten Arzt und Wegbereiter der Alternativmedizin, führt auch in die Ostschweiz Ein Besuch beim Filmemacher Erich Langjahr in der Innerschweiz, der mit «Paracelsus. Ein Landschaftsessay» seinen zwölften, abendfüllenden Film in die Kinos bringt. Rolf App Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Die St.Galler Falkenburg, einer der Schauplätze des Films «Paracelsus». Bild: Benjamin Manser

Der Plan ist schnell gefasst. Wenn Regisseur Erich Langjahr schon das unstete Leben des berühmten Arztes Paracelsus durch die deutsche Schweiz, Süddeutschland und Österreich nachzeichnet in seinem zwölften, abendfüllenden Film «Paracelsus. Ein Landschaftsessay»; und wenn er mit diesem Film und mit Pirmin Meier, dem Paracelsus-Experten, am Sonntag nach St.Gallen und Wattwil kommt: Warum dann nicht den umgekehrten Weg gehen, und aufbrechen zu ihm in die Innerschweiz?

Mit der Südostbahn geht es durch das Toggenburg über den Damm bei Rapperswil hinauf in die Berge, am Hochmoor von Rothenthurm vorbei und über Art-Goldau und Rotkreuz nach Gisikon-Root, wo Erich Langjahr mit seiner Partnerin und rechten Hand Silvia Haselbeck in einem schönen Holz-Blockhaus am Rande von Root lebt und arbeitet. Schon ist ein neues Projekt in Arbeit, erzählt der lebhafte Mann, der in wenigen Tagen seinen 78. Geburtstag begeht, nach «Geburt» von 2009 nun ein «heiterer Film über das Sterben», wie er sagt.

Ein wertvolles Erbe bewahren

Regisseur Erich Langjahr zu Hause in Root im Kanton Luzern. Bild: Eveline Beerkircher

Wenn Langjahr erzählt, spürt man seine tiefe Verbindung zu den Menschen, deren Leben er sich, von der Volkskunde her kommend, in seinen Filmen zuwendet. Und man spürt die Verbindung zu einer traditionellen, ländlichen Schweiz, die sich dem Wandel nicht entziehen kann. Davon erzählen «Morgarten findet statt» (1978) ebenso wie «Männer im Ring» (1989), die «Sennen-Ballade» (1996), die «Hirtenreise ins dritte Jahrtausend» (2002) oder «Das Erbe der Bergler» (2006). Die Schweiz hat ein wertvolles Erbe zu bewahren, aber sie darf es nicht konservieren. Und sie muss es auch nicht. «Ich bin Optimist, und schaue immer nach vorn», sagt Erich Langjahr.

Das Plakat des «Paracelsus-Films». Bild: PD

Die ruhelose Existenz des 1493 oder 1494 bei Einsiedeln geborenen und 1541 in Salzburg verstorbenen Arztes, Naturforschers und Philosophen Theophrastus Bombast von Hohenheim, genannt Paracelsus, hat schon lange in Erich Langjahrs Kopf herumgespukt. Und, in Gestalt seines Biografen Pirmin Meier, auch in seinem Leben. «Wir kennen uns schon lange», sagt er über Pirmin Meier. Mit kleinen Stegreif-Erläuterungen zu dessen Grundgedanken führt Meier durch den Film. Einsiedeln, Bubikon, das Entlebuch, Hergiswald oberhalb von Kriens, Basel und Bad Pfäfers sind einige Stationen.

Der Paracelsus-Biograf Primin Meier führt durch den Dokumentarfilm. Bild: PD

Auch St.Gallen gehört dazu. In der heutigen Falkenburg treffen sich am 16. August 1531 im «Bürgli» von Johannes Rütiner sieben gebildete Männer aus der Stadt. Unter Anleitung des Stadtarztes und vielseitig gebildeten Humanisten Joachim von Watt, genannt Vadian, studieren sie die Tierkreiszeichen und beobachten einen Kometen. Auch der 37-jährige Paracelsus sieht diesen Kometen, und auch er ist in der Stadt.

Im Haus «Zur Wahrheit» am Gallusplatz sucht er den 73-jährigen, schwer kranken Bürgermeister Christian Studer zu kurieren, und ist daneben rastlos schreibend tätig. «Er ist sehr fleissig, schläft wenig, zieht sich niemals aus; mit Stiefeln und Sporen ruht er etwa drei Stunden, dann schreibt er wieder», zitiert Pirmin Meier in «Paracelsus – Arzt und Prophet» Johannes Rütiner.

Ahnherr der Schul- und Alternativmedizin

Zeugnisse von Paracelsus’ ganzheitlichem Denken werden zu seinen Lebzeiten kaum publiziert, zu heftig bekämpft der streitbare Mann die festgefahrenen, von der Antike geprägten Auffassungen der Medizin seiner Zeit. Seine Anleitungen zur Naturbeobachtung haben ihn zum umstrittenen Ahnherrn sowohl der modernen Schulmedizin wie der Alternativmedizin werden lassen.

Zu bremsen ist Paracelsus nicht, zumal er Dunkles ahnt. Eilig schickt er in diesem August 1531 seinem Bekannten Leo Jud, dem zweiten Mann nach Reformator Zwingli in Zürich, eine Flugschrift zum erwähnten Kometen zu, in welcher er diesen religiös-prophetisch statt naturwissenschaftlich deutet. Er warnt vor einem Religionskrieg, und davor, es werde die schwächere Partei siegen. Grosse Häupter würden fallen.

Doch vergebens. Fünf Wochen nachdem die Schrift im Druck erschienen ist, stirbt Zwingli in der Schlacht bei Kappel am Albis, und die Reformation gerät ins Wanken.

Erich Langjahr und Pirmin Meier sind am 24. April, 11 Uhr, im Kinok St.Gallen und um 17 Uhr im Kino Passerelle in Wattwil zu Gast. Der Film läuft in mehreren Kinos der Ostschweiz, darunter das Cinewil in Wil, das Cinema Liberty in Weinfelden und ab 28.April täglich im Kino Scala in St.Gallen. Ab 8.5. ist «Paracelsus» im Cinema Luna in Frauenfeld zu sehen.

