Eklat an der Documenta: Die Generaldirektorin ist entlassen

Documenta Entlassung bei der Weltkunstausstellung in Kassel – Zweiklassen-Antisemitismus gibt es nicht Ein Jude mit Schweinsgesicht, wie konnte das passieren? Sabine Schormann, die Generaldirektorin der Documenta, muss die Folgen tragen und tritt zurück. Doch verloren hat nicht nur sie. Daniele Muscionico 16.07.2022, 17.55 Uhr

Sabine Schormann, Generaldirektorin der Documenta, muss ihr Amt niederlegen. Sie hatte sich in den letzten Wochen gegen einen Rücktritt noch gewehrt. Swen Pförtner

Der Antisemitismus-Eklat, der Deutschland bis in den Bundestag erschüttert, hat Folgen: Sabine Schormann, die Generaldirektorin der Weltkunstausstellung Documenta in Kassel, ist entlassen. Der Entscheid ist am Samstagmittag einstimmig und einvernehmlich gefallen. Schormann muss die Verantwortung dafür tragen, dass in der Ausstellung ein Bild mit israelfeindlichen Motiven zu sehen war: Ein Soldat mit Schweinsgesicht beispielsweise, der ein Halstuch mit einem Davidstern trägt sowie einen Helm mit der Aufschrift «Mossad», dem Namen des israelischen Geheimdienstes.