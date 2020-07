Diese Ostschweizer Open Airs finden doch noch statt Im Corona-Festivalsommer muss man die Open Airs in der Ostschweiz mit der Lupe suchen. Doch wer sucht, der findet. Roger Berhalter 09.07.2020, 09.19 Uhr

Fast wie eine Grillparty bei Freunden: Das Open Ear Festival beim Bahnhof Brunnadern. Bild: Sascha Erni

In normalen Zeiten wäre jetzt ­jedes Wochenende ein Open Air angesagt, mindestens. Doch im Coronasommer muss man die Festivals in der Ostschweiz mit der Lupe suchen. Die Grossen in St.Gallen und Frauenfeld sind längst abgesagt. Ein paar Kleine wie das Open Ear in Brunnadern wagen es trotzdem. Und mit dem Distancing Festival auf der Schwägalp steht sogar ein neuer Event im Festivalkalender.

Vieles wird in diesen Wochen auch im privaten Rahmen ausprobiert; die Einladungen kursieren kurzfristig in den sozialen Medien. Es gibt die Geburtstagsparty, an der eine Bluesband auftritt. Die Fabrikhallenparty, wo ein Musiker an den Synthesizern steht und seine Songs präsentiert. Das Gartenfest, an dem ein Singer-Songwriter spielt, weil er sonst nirgends spielen kann. Den Dachterrassen-Rave bei Tageslicht mit DJs aus der Region.

Es dürfte also trotz allem ein spannender Sommer werden, weil plötzlich wieder Platz ist für Experimente. So könnte die Pandemie im Idealfall sogar neue Festivals hervorbringen. Nächsten Sommer wird man’s sehen. Vorerst aber ein kleiner Überblick über den reduzierten Ostschweizer Festivalsommer 2020:

Das Festival im ­Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums im Stadtpark muss dieses Jahr auf seine internationalen Bands verzichten. Dafür bietet das Kulturfestival an 17 Abenden einen guten Überblick über die aktuelle Ostschweizer Bandszene.

Das Kulturfestival im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums im St.Galler Stadtpark. Bild: Michel Canonica

Ein Pizzaofen, eine Grillstelle, ein paar Pingpongtische und natürlich eine Livebühne: Das Open Ear Festival beim Bahnhof Brunnadern kommt so sympathisch daher wie eine Gartenparty bei Freunden. Die Nebenbühne mit Singer-Songwritern fällt dieses Jahr zwar weg, doch gibt es genug feine Musik auf der Hauptbühne. Es spielen Kupus, Long Tall Jefferson, Bright und Sam Himself.

Zwar ennet der Grenze, aber allemal eine Reise wert ist das mehrwöchige Festival im alten Hallenbad in Feldkirch. Statt grosse Hallenkonzerte mit internationalen Bands gibt es nun Auftritte von lokalen und nationalen Bands draussen im Park, zudem Jazzfrühstücke, Poetry Slam und ein Poolquiz. Viele Anlässe sind kostenlos, Sitzplätze kann man hier reservieren.

Statt grosse Hallenkonzerte bietet das Poolbar Festival in Feldkirch in diesem Sommer kleine Konzerte im Park. Bild: PD

Ob das Festival draussen vor dem Restaurant Schlössli stattfinden wird, entscheidet sich erst am 28. Juli. Aber nicht wegen Corona; das Schlössli Open Air gibt’s nur dann, wenn kein Regen fällt. Das Musikprogramm klingt jazzig, lüpfig und weltgewandt. So treten etwa die Jazzmusiker Claude Diallo, Michael Neff und Carlo Lorenzi auf, es trötet die Balkan-Brass-Band Blehmuzik, und aus Wien sind die virtuosen Zwillinge Alexander und Konstantin Wladigeroff zu Gast. Infos zur Durchführung auf Facebook.

Wie der Name verrät, ist dieses Open Air auf der Schwägalp erst wegen Corona entstanden. Auf der Bühne stehen lauter Schweizer Künstler wie Dabu Fantastic, Luca Hänni und Kunz. Wermutstropfen: Die meisten Tickets werden statt verkauft verlost.