«Diese ‹Carmen› verstehe ich als Geschenk in schwieriger Zeit»: Kuno Bont inszeniert in Werdenberg eine Oper – kaum ein anderer geht dieses Wagnis ein

Der 67-Jährige bringt bei den Werdenberger Schloss-Festspielen mit «Carmen »seine zweite Oper auf die Bühne – mit physischer Distanz und emotionaler Nähe.

Martin Preisser 30.07.2020, 05.00 Uhr

Feinschliff an der Rolle: Regisseur Kuno Bont im Gespräch mit dem Darsteller des Don José in der Werdenberger «Carmen». Bild: Ralph Ribi

Mit Verdis «La Traviata» hat sich Kuno Bont vor zwei Jahren erstmals als Regisseur ins Opernfach gewagt. Und damit auch die Werdenberger Schloss-Festspiele vor dem Untergang bewahrt. Die Stadt Buchs hat es ihm 2018 mit dem Kulturpreis gedankt. Jetzt ist er schweizweit einer der Einzigen, die es wagen, in Coronazeiten eine Oper zu inszenieren.

Der 67-jährige Kuno Bont, der sich vor allem auch als Filmregisseur einen Namen gemacht hat, findet das eigentlich gar kein Wagnis: «Kultur braucht markante Zeichen, gerade jetzt. Und ich mache die ‹Carmen› jetzt auch aus innerer Überzeugung.» Man dürfe nicht allzu schnell aufgeben, sagt Bont, der auch im Moment die finanziellen Rahmenbedingungen, etwa auch die Unterstützung von der öffentlichen Hand, «überhaupt nicht ungünstig» findet.

«Ein Gewissensentscheid» sei die Idee, am Seeli unter dem Schloss Werdenberg diesen Sommer wieder Oper zu machen. Das Echo darauf sei extrem positiv. Wer Bonts «Traviata» gesehen hat, erinnert sich an eine entstaubte Oper, viel weniger mit den alten Zöpfen und den traditionellen Elementen.

Das Schloss Werdenberg bildet die imposante Kulisse der Festspiele.

Ralph Ribi

Auch seine «Carmen» will er so inszenieren. Nicht nur als völlig schicksalhaftes Stück, sondern auch als eines mit Humor. «Es wäre keine Inszenierung von mir, wenn ich nicht versuchen würde, dass auch geschliffener, feiner Humor und Zweideutigkeit zum Vorschein kämen», formuliert es Bont in der Zeitschrift «Musik&Theater».

Die Bühne am See, an dem Bont auch wohnt, ist doppelt so gross wie vor zwei Jahren. «Physische Distanz und emotionale Nähe» bringt es der Regisseur auf eine Formel. Man könne Emotionen manchmal viel deutlicher ausloten, wenn sie nicht zu direkt und zu nah gezeigt würden. Coronasicherheitsregeln auf der Bühne könnten so auch eine Chance für eine spezielle Regie sein. Kuno Bont sagt:

«Distanzen können die Spannung erhöhen.»

Ihm kommt Bizets «Carmen» entgegen: «Sie entspricht in ihrem Fluss durchaus meinen filmischen Vorstellungen.» Es werde keine statischen Bühnenbilder geben, sondern viele Bilder würden sich, beispielsweise während der rein instrumentalen Passagen, entwickeln. Eine bewegliche, aber reduzierte Kulisse schwebt Bont vor. Eine fantasievolle Lichtregie soll diese filmisch gedachten Elemente verstärken.

Eine Opernarena mit drei Tribünen steht für das Publikum bereit. 500 Menschen können sich auf 750 Plätze verteilen. Und Bont will mit seiner «Carmen» auch Menschen in die Oper locken, die sonst nicht in eine Oper gehen würden. Mit durchdachten, aber nicht allzu intellektualisierten Regieideen.

Mit Kathrin Walder haben die Werdenberger Schloss-Festspiele eine «untypische» Carmen engagiert: schlank, blond, modern und mit einer, das merkt man schon bei den Probenausschnitten, sehr präsenten, fesselnden Stimme.

Intensive Probenarbeit auf der Bühne, die doppelt so gross ist wie vor zwei Jahren.

Ralph Ribi

Kuno Bont arbeitet mit den Sängern ruhig und unaufgeregt. Fast väterlich wirkt es, wenn er selbst auf der Bühne sitzt und nicht vom entfernten Regietisch aus arbeitet. «Ich muss direkt bei den Leuten sein», sagt Bont, «ich muss die Darsteller spüren. Dieses Gespür brauche ich, auch um dann Sicherheit ausstrahlen zu können.»

Dem Filmer Bont kommt entgegen, dass oft viele Menschen auf der Bühne sind, etwa ein Kinderchor. Und er will nichts Statisches. Nur Belcanto reiche nicht. Die Sängerinnen und Sänger sollen spielen, was sie singen. «Sie müssen bei mir mehr agieren als vielleicht in anderen Inszenierungen.»

Die Arbeit mit dem Ensemble ist dieses Jahr eine besondere. Viele Sängerinnen und Sänger leben wegen Corona schon lange ohne Engagements. Kuno Bont sagt:

«Jetzt wieder in einer Oper singen zu dürfen, schweisst im Moment besonders zusammen. Ich spüre die Crew dieses Jahr als eine besondere Schicksalsgemeinschaft.»

«Künstler haben eine Verpflichtung», findet der Regisseur. Eine Oper trotz Corona bedeute, dass Kultur ein wichtiges Lebenszeichen setze und zeige, dass sie für uns alle einen wichtigen Stellenwert habe. «Diese ‹Carmen› verstehe ich auch als Geschenk in schwieriger Zeit.»

Ein schönes Geschenk machen die Schloss-Festspiele den Menschen, die während Corona Besonderes geleistet haben und leisten. Mitarbeitende von Heimen und Spitälern dürfen in eine Gratis-Carmen. 500 Menschen dürfen sich so von Bizet verzaubern lassen und ihren anspruchsvollen Arbeitsalltag für einmal vergessen.

Kuno Bont ist keiner, der schnell aufgibt.

Ralph Ribi

Premiere: Sa, 8.8., 20 Uhr; weitere neun Aufführungen bis 22.8.; Infos: www.carmen20.ch