«Die Stimmung wird aggressiver»: Der St.Galler Etrit Hasler ist Geschäftsführer von Suisseculture Sociale und hilft Kulturschaffenden, die am Abgrund stehen Der Verein Suisseculture Sociale leistet Nothilfe für Schweizer Kulturschaffende. Davon gibt es derzeit viele, sagt Etrit Hasler. Der St.Galler Poetry-Slammer und SP-Politiker ist seit Anfang Jahr Geschäftsführer des Vereins und hat seither mit einer Flut von Gesuchen zu kämpfen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Interview: Roger Berhalter 01.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der St.Galler Poetry-Slammer und SP-Stadtparlamentarier Etrit Hasler (hier bei seinem letzten Auftritt als Kantonsrat im Mai) ist seit Anfang 2020 Geschäftsführer von Suisseculture Sociale. Bild: Regina Kühne

Wenn ein Schauspieler oder ein Musiker die Miete nicht mehr zahlen kann, wendet er sich an Sie. Werden Sie jetzt von Anfragen überhäuft?

Etrit Hasler: Eine Weile lang war das so, ja. Im Mai erhielten wir in zehn Tagen 1000 Gesuche.

Und heute?

Von Juni bis September nahm die Zahl der Gesuche stark ab. Es gab wieder Auftrittsmöglichkeiten, die Kulturschaffenden konnten wieder etwas Einkommen generieren. Aber jetzt, mit den neuen Einschränkungen, stehen wir wieder auf Feld 1. Wir müssen von 1000 neuen Gesuchen ausgehen bis Ende Jahr.

Sie vertreten Kulturschaffende aller Sparten. Welche leiden am meisten?

Die Mehrzahl der Gesuche kommt von Musikerinnen und Musikern. Danach folgen Theater und bildende Kunst. Überraschend wenige Gesuche haben wir von Autoren erhalten.

Schweizer Kulturschaffende verdienen im internationalen Vergleich viel. Wozu braucht es da Nothilfe?

Wenn man die nackten Zahlen betrachtet, mag das stimmen. Doch die Lebenskosten in der Schweiz sind hoch! Eine Studie von uns hat gezeigt, dass das Medianeinkommen der Kulturschaffenden 40000 Franken beträgt. Damit liegt man am Existenzminimum. Viele Kulturschaffende sind Working Poor, das ist ein Problem. Und aufs Sozialamt können sie oft nicht gehen.

Warum nicht?

Weil man sie dort zwingen würde, sich umzuorientieren und einen «richtigen» Beruf zu ergreifen, um ein geregeltes Einkommen zu garantieren. Deshalb ist unser Verein Suisseculture Sociale als Anlaufstelle so wichtig.

Wie helfen Sie konkret?

Anders als die Sozialämter können wir keine umfassende Betreuung bieten. Man kann uns nicht anrufen, sondern muss sich online an uns wenden. Unsere Hilfe ist rein monetär und basiert auf den gleichen Richtlinien wie jenen der Sozialämter.

Sie zahlen also keine Lohnausfälle?

Nein, dafür sind die Kantone zuständig. Wir decken nur den Grundbedarf ab, die Lebenshaltungskosten. Konkret sind das höchstens 196 Franken pro Tag oder 5880 Franken pro Monat. Aber das sind Maximalbeträge, die Vielzahl der gesprochenen Beträge liegen weit darunter, im Schnitt bei rund 1400 Franken pro Gesuch. Eine Einzelperson mag damit noch durchkommen, aber für Familien wird es schnell sehr eng.

Suisseculture Sociale Der Verein Suisseculture Sociale ist in der aktuellen Coronakrise die erste Anlaufstelle für Schweizer Künstlerinnen und Künstler in Not. Er leistet für die Branche sozusagen Sozialhilfe, über alle Branchen hinweg. Seit April hat Suisseculture Sociale 1900 Gesuche von rund 2000 Kulturschaffenden bewilligt und 5,4 Millionen Franken verteilt. Der grösste Teil (1948 Gesuche) betrifft Musik- und Theaterschaffende sowie bildende Künstler.

Sind Sie in der jetzigen Krise ständig mit Schicksalsschlägen konfrontiert?

Ja, und das wird sich verschärfen, die Krise ist ja noch nicht vorbei. Ich habe grösstes Verständnis für die Massnahmen des Bundesrates. Aber für viele Kulturbetriebe sind die Einschränkungen nicht mehr praktikabel. Ein subventionierter Betrieb geht deswegen nicht gleich in Konkurs. Anders sieht es bei den nur wenig oder gar nicht subventionierten Institutionen aus.

Sie müssen schliessen.

Ja, das fängt jetzt an. Täglich erfahre ich von Kulturlokalen, die den Betrieb einstellen. Auch die Tonalität uns gegenüber ändert sich gerade. Die Stimmung wird aggressiver, die Leute sind zunehmend verzweifelt. Viele Kulturschaffende stehen am Abgrund und wissen nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen sollen – und das in der Zeit um Weihnachten, wo die Suizidraten schon in normalen Jahren ansteigen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.

Und? Sind Sie das?

Das neue Covid-19-Gesetz des Bundes sichert uns für 2021 weitere 20 Millionen Franken zu. Das klingt nach viel, dürfte aber gerade reichen, da sich die Situation verschärfen wird. Dafür führt dieses Gesetz den Erwerbsersatz für Selbstständige weiter. Das wird Tausende von Existenzen retten, nicht nur in der Kulturbranche. Und die Nothilfe wurde endlich auf freischaffende Künstler ausgeweitet, die nicht selbstständig sind. Das betrifft viele, gerade in der klassischen Musik und im Tanz.

Wie wird sich die Coronakrise langfristig auf die Kulturbranche auswirken?

Verheerend! Es geht ja längst nicht mehr nur um abgesagte Veranstaltungen. Es werden im Moment auch keine neuen Projekte aufgegleist und kaum Aufträge mehr erteilt. Das ist schlimm für einen Wirtschaftszweig, der bis anhin 15 Milliarden Franken Wertschöpfung pro Jahr generiert hat.

Was macht Ihnen, trotz allem, Hoffnung?

Die Krise hat die Sichtbarkeit der Kulturbranche erhöht. Man nimmt uns wahr und man nimmt uns ernst, in der Politik, in der Verwaltung und in der Bevölkerung. Und auch wenn derzeit viel von den Coronaskeptikern die Rede ist: In der Bevölkerung gibt es einen breiten Konsens und ein Grundvertrauen in die politische Führung. Diese Solidarität tut gut.