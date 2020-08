«Die schwarze Spinne» auf Schloss Hagenwil: Der Teufel spielt auf Distanz und im gemischten Doppel So wohlgeordnet hat man selten Platz genommen wie an der Premiere der diesjährigen Schlossfestspiele Hagenwil: Das Publikum kommt reihenweise dran – und dann in den Genuss eines diabolischen Duos, das in Gotthelfs Schauerklassiker «Die schwarze Spinne» lautstark den Ton angibt. Bettina Kugler 06.08.2020, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Meter Abstand, auch zum Gespänli: Teufel 2 (Bigna Körner) und Teufel 1 (Hans Rudolf Spühler) auf Seelenfang in «Die schwarze Spinne» bei den Schlossfestspielen Hagenwil. Bild: Reto Martin

Na bitte, es geht doch! Noch Ende Mai hatte Florian Rexer, Regisseur und künstlerischer Leiter der Schlossfestspiele Hagenwil, schlaflose Nächte und keine Ahnung, wie man das machen soll: auf einer so kleinen Bühne wie der im Innenhof des malerischen Wasserschlosses bei Amriswil mit Abstand spielen und inszenieren. Wo doch ohnehin nicht gerade Massen Platz finden im Rampenlicht und auf den Plastikstühlen zwischen trutzigen Mauern.

Dann aber kamen die Proben und mit ihnen so etwas wie Gottvertrauen, trotz Corona – das kann nicht schaden, wenn man sich einlässt auf einen so teuflisch guten und bekannten Stoff wie Gotthelfs Novelle «Die schwarze Spinne», in einer hausgemachten Bühnenversion von Hans Rudolf Spühler. Schliesslich liefern sich in dem Klassiker des 19. Jahrhunderts die armen Dörfler auf Gedeih und Verderb dem Jäger im grünen Rock aus, um ihrem Dienstherren zu gehorchen.

Regieanweisungen zum Schutz der Zuschauer

Florian Rexer, Regisseur und künstlerischer Leiter der Schlossfestspiele Hagenwil.

Reto Martin

Die Hagenwiler Version strafft die Geschichte, macht ihre verschachtelte Struktur bühnentauglich und spielt auf ihre Weise mit dem Kunstgriff des Erzählens. Da liegt ein muffiges Buch herum, in das zwei etwas in die Jahre gekommene Teufel auf der Suche nach Beute ihre Nase stecken. Schon fängt es an, das lustvolle Improvisieren, das Mit- und Nachspielen, das sich wie ein roter Faden durch Rexers Inszenierung zieht.

Kein Wunder unter den besonderen Bedingungen dieses Krisensommers, die aber im Stück gottlob keine Anspielung wert sind – man weiss längst hinlänglich, wie es ist. Es reicht, das Publikum gestaffelt einzulassen und später reihenweise nacheinander in die Pause zu schicken. Rexer persönlich macht am Premierenabend die Ansagen dafür, und es klappt wie am Schnürchen.

Es ist ein Kreuz mit den Dörflern im engen Tal (links Mischa Löwenberg, vorn Marcel Zehnder): Sie wollen kein ungetauftes Kind opfern – da braucht Bigna Körner als Teufels Sozius Ausdauer und höllisch gute Nerven. Bild: Reto Martin

Den Satan, in Gotthelfs Welt ein schauriger Jäger im grünen Rock, hat Hans Rudolf Spühler sich selbst auf den Leib geschrieben: als Altrocker in Lederkluft. Und als ob es nicht schon eng genug wäre im Hagenwiler Emmental, das Bühnenbildner Peter Affentranger mit einem alpinen Landschaftsbild im Hintergrund des Stubentisches aufgehängt hat, leistet er sich zudem einen Sozius. Bigna Körner verkörpert Teufel 2, fährt lärmend und stinkend auf einem heissen Ofen mit ihm ein - klar, «Highway to Hell» ist dazu der unvermeidliche Soundtrack. Schluss mit dem Harfengeplänkel!

Der Schauersound kommt vom Akkordeon

Das mischt die Gotthelfsche Biederkeit von Beginn an wohltuend auf. Die Teufel geben Gas, manchmal auch ziemlich selbstgefällig: Die Identifikation mit dem naiven Bauernvolk und der kühnen Christine (Ramona Fattini), die glaubt, den Satan übers Ohr hauen zu können, fällt zugegebenermassen schwer. Aber ganz so moralisch und empathisch soll es im Jahr 2020 eh nicht zu- und hergehen im Theater – haben wir nicht sowieso schon genug Probleme? Da lacht man doch zwischendurch gern über zwei eitle Teufel mit Mission.

Christine (Ramona Fattini) nimmt es mit den Männern auf – und wenn es sein muss, auch mit dem Leibhaftigen. Bild: Reto Martin

Das Sagen hat Nummer 1, Hans Rudolf Spühler. Er gibt den Routinier; er weiss Bescheid, lässt aber seine Nummer 2 machen: Bigna Körner muss Hebamme spielen, Wirtin, Pfarrer und natürlich auch den bösen Jäger, und sie tut nur so, als ziere sie sich. Das diabolische Vergnügen ist sichtbar, von den straff frisierten Hörnern bis in die Finger- und Zehenspitzen. Die Schaueratmosphäre schafft Drazen Gvozdenovic am Akkordeon, zeitweilig am Klavier – subtil und konzentriert, wenn's sein muss folkloristisch heimattümelnd.

Grob gestrickte Dörfler

Mischa Löwenberg, Marcel Zehnder und Falk Döhler geben die grossmäuligen Dörfler, von der Regie eher grob gestrickt und typenhaft überzeichnet. Mehr Zwischentöne und darstellerische Ambivalenz kann sich Ramona Fattini als Christine leisten, die Zugezogene im Dorf. Ihr rückt der Teufel dann zwangsläufig auch nicht gerade coronakonform zuleibe. Ein Schoggijob für seinen Vize, keine Frage.

Die Folge ist bekannt: Es wächst ein schwarzes Ungetüm aus Christines Wange, wuchert hervor an der Stelle, die der Teufel geküsst hat, ist bald nirgends und allenthalben im Dorf – die Spinne, die Pest, das Virus. Viel Grips braucht es nicht, um aktuelle Bezüge aufzuspüren. Szenisch sind die Manöver der Spinne, biegsam verkörpert von der Tänzerin und Artistin Sarah Herrmann, der Höhepunkt des Abends. Wie sie Christine auflauert und bedrängt, sich kopfunter am Kreuz abseilt, in ihrem eigenen Netz verfängt: schaurig schöner, wohldosierter Horror.

Hans Rudolf Spühler hat gut lachen als Teufel: in Gotthelfs Welt gab es noch Nachwuchs zuhauf. Wird doch ein Ungetauftes für den «Highway to Hell» zu haben sein... Bild: Reto Martin

Ein Rätsel für den Heimweg bleibt, warum auf dem Programmheft übergross «Ein Stück Schweizer Literaturgeschichte» steht und darüber, verschwindend winzig, der Titel «Die schwarze Spinne». Namen, ach ja, sind Schall und Rauch. Lieber Swissness, auf Teufel komm raus. Auch die geht immerhin nicht ironiefrei über die kleine Schlossbühne. Zum Glück!

Bis 5. September, Schloss Hagenwil TG. Informationen und Tickets unter: schlossfestspiele-hagenwil.ch