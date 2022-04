Kunst Liebeserklärung an die Kunst: Direktor Roland Scotti zeigt in Appenzell seine letzte grosse Ausstellung Nach 16 Jahren als Direktor vonim Kunstmuseum Appenzell und Kunsthalle Ziegelhütte wird Roland Scotti pensioniert. Zum Abschied zeigt er zin der Ausstellung «R.A.W. or the sirens of Titan» zehn Künstlerinnen in zehn Räumen. Christina Genova Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Direktor Roland Scotti zwischen zwei Werken der im bündnerischen Stampa lebenden Künstlerin Miriam Cahn. Bilder: Michel Canonica

Roland Scotti führt eine Liste. Darauf sind Künstlerinnen und Künstler aufgeführt, mit denen er gerne zusammengearbeitet hat oder gerne zusammenarbeiten würde. Diese Liste bildete die Grundlage für seine Abschiedsausstellung «R.A.W. or the sirens of Titan», die im Kunstmuseum Appenzell und in der Kunsthalle Ziegelhütte zu sehen ist. Seit 2006 ist Scotti Direktor der beiden Häuser, Ende November wird er pensioniert. Zehn Kunstschaffende hat Roland Scotti ausgewählt – ausschliesslich Frauen. Jede der Künstlerinnen hat einen eigenen Raum bekommen.

Eines vorneweg: Die Schau ist eine Liebeserklärung an die Möglichkeiten der Kunst. Die poetischen Werke weiten den Blick und öffnen innere und äussere Räume. «Der Ohnmacht des Augenblicks wird die Macht des Schöpferischen entgegengestellt», schreibt Scotti über sein Herzensprojekt, das über 90 Werke umfasst.

Die Kraft der Imagination

Den literarischen Unterbau beziehungsweise Überbau dazu liefert der 1959 erschienene Zukunftsroman «Die Sirenen des Titan» des US-amerikanischen Schriftstellers Kurt Vonnegut (1922–2007). Für Scotti einer der «witzigsten und humanistischsten Science-Fiction-Autoren der Vergangenheit». Im Roman geht es um die Absurdität von Krieg und die Hybris des Menschen: «Wir glauben, wir hätten alles im Griff, aber das Gegenteil ist der Fall», sagt Scotti.

Valérie Favres Werkserie« Bateaux des poètes».

Die Londonerin Suzanne Treister rüttelt in ihrer Werkreihe «The Escapist» an den Fesseln unseres Bewusstseins und setzt auf die Kraft der Imagination. Bei ihr gibt es ein Museum der Raumzeit des schwarzen Lochs oder ein Museum für den unhörbaren Klang von Asteroiden, die zu Daten werden.

Auch Albert Einstein reist in einem «Bateau de poète» der Westschweizer Künstlerin Valérie Favre übers kosmische Meer.

Auch die Westschweizerin Valérie Favre greift ins Universum aus, wenn sie in ihren Gemälden ihre Helden – jung verstorbene, gescheiterte oder unverstandene Kunstschaffende wie Janis Joplin, Sylvia Plath oder Pier Paolo Pasolini – in kleinen Booten übers kosmische Meer fahren lässt. Über diesen «Bateaux des poètes» leuchten Planeten und Sterne, oder sind es Geistesblitze?

Agnès Geoffrays Fotoarbeit «Metamophose V» zeigt eine Frau mit verdrehten Augen. Das Werk wird von Museumsdirektor Roland Scotti engagiert erklärt.

Inneren Landschaften wendet sich die Frau mit den verdrehten Augen in Agnès Geoffrays Fotoarbeit «Metamorphose V» zu. Von der Pariserin stammt auch der blutrot eingefärbte Fallschirm aus dem Zweiten Weltkrieg, der wie ein Mahnmal vergangener und zukünftiger Kriege wirkt.

Der Wind führt Regie

Bei Asi Föckers Installation aus Spiegeln, Lampen und Ventilatoren führt der Wind Regie.

Asi Föcker, die in Berlin und St.Gallen lebt und arbeitet, lässt in ihrer Arbeit den Wind Regie führen. Das über eine Installation aus Spiegeln, Lampen und Ventilatoren an die Decke projizierte Lichtspiel wird von einem aussen am Museum befestigten Windmesser gesteuert. Auch die Liechtensteiner Künstlerin Martina Morger verbindet den Aussen- mit dem Innenraum: Sie hat in einer Performance Ausgrabungen vor dem Museum unternommen. Ihre Fundstücke hat sie in Silikon eingegossen auf dem Boden ausgelegt.

Die radikalste Arbeit stammt von der Appenzellerin Roswitha Gobbo. Sie hat eine Museumsbank in einen leeren Raum gestellt. Es ist eine Einladung dazu, sich zu setzen, die Geräusche des Hauses wahrzunehmen und in sich hineinzuhorchen.

22 Werke sind von Miriam Cahn in der Kunsthalle Ziegelhütte zu sehen. Die Künstlerin machte kürzlich von sich reden, weil sie sich in die Debatte um die Bührle-Sammlung im Kunsthaus Zürich eingeschaltet hat.

Den grössten Auftritt erhält mit 22 Werken die im bündnerischen Stampa lebende Künstlerin Miriam Cahn. Sie stellt als Einzige in der Kunsthalle Ziegelhütte aus. Ihre Bilder von Flüchtenden sind angesichts des Kriegs in Europa von beklemmender Aktualität. Cahns Malerei ist immer engagiert und zutiefst humanistisch. Eine Haltung, von der auch die Ausstellung geprägt ist.

«R.A.W. or the sirens of Titan», bis 16. Oktober, Kunstmuseum Appenzell und Kunsthalle Ziegelhütte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen