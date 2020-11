Die Klitoris auf dem Bibliotheksteppich: Die St.Galler Künstlerin Juliette Rosset schaut genau hin

Am 12. November um 18.30 Uhr eröffnet in der Kantonsbibliothek Vadiana an der Notkerstrasse 22 in St.Gallen die Ausstellung «Bella Ciao». Gezeigt werden bis 13. Dezember Werke von Künstlern, denen der Kanton einen Aufenthalt in seiner Atelierwohnung in Rom finanziert hat. Michèle Breu und Philipp Krauer waren im Frühling 2018 dort, Klara und Ewald Frick haben den Lockdown im Frühling in Rom verbracht, und Juliette Rosset hätte im Sommer dort wohnen und arbeiten sollen.