Wiederentdeckter Roman von Tove Ditlevsen: "Gesichter"

Bestsellerautorin Nach ihrer faszinierenden Autobiografie folgt postum Tove Ditlevsens Roman «Gesichter» Der aussergewöhnlichen «Kopenhagen-Trilogie» der wiederentdeckten, 1976 gestorbenen Dänin Tove Ditlevsen folgt ihr faszinierender Roman «Gesichter». Bernadette Conrad 08.03.2022, 05.00 Uhr

Tove Ditlevsen, als Arbeiterkind 1917 in Kopenhagen zur Welt gekommen, kennt das, wovon sie erzählt, genau. Sie war 50 Jahre alt, vom Alkohol und einer destruktiven Ehe an den Rand des Lebbaren gebracht, als sie in eine Entzugsklinik ihre Schreibmaschine mitnahm und «Kindheit» schrieb, den ersten Band ihrer (auch) autobiografisch zu lesenden «Kopenhagen-Trilogie».

Schon ihre ersten Sätze führen mitten hinein ins Drama von Tove Ditlevsens eigener Kindheit. «Am Morgen war die Hoffnung da. Sie sass als flüchtiger Schimmer im glatten, schwarzen Haar meiner Mutter, das ich nie zu berühren wagte, und sie lag mir auf der Zunge wie der Zucker im lauwarmen Haferbrei, den ich langsam verspeiste, während ich ihre schmalen gefalteten Hände betrachtete, die reglos auf den Zeitungsberichten über die Spanische Grippe und den Versailler Vertrag ruhten.»

«Das hat sie sich selbst beigebracht»

Hoffnung, die auf der Zunge lag: Besser, poetischer, genauer kann der dringende Antrieb zum Schreiben, das Schreibenmüssen, vielleicht gar nicht gefasst werden. In «Kindheit» wird in Ich-Perspektive das Aufwachsen im «vertrauten Geruch von Angst» erzählt, die sich aus der zentralen – als «eng, qualvoll und unsicher» beschriebenen – Beziehung zur Mutter heraus auf alles erstreckt.

Da ist Tove, knapp sechsjährig, an der Hand der Mutter, die – für einmal stolz – der Rektorin berichtet, dass die Kleine schon lesen und schreiben kann. Als die Rektorin kalt und abweisend reagiert, steigt Tove die «Schamesröte ins Gesicht, wie immer, wenn ich der Grund dafür bin, dass meiner Mutter eine Kränkung zugefügt wurde. Verschwunden ist mein Stolz, zerstört meine kurze Freude… Meine Mutter rückt ein Stück von mir ab und sagt kleinlaut: ‹Das hat sie sich selbst beigebracht, es ist nicht unsere Schuld.›»

Auch der warmherzige Vater kann Toves existenzielle Ungeborgenheit nicht kompensieren. «Die Kindheit ist lang und schmal wie ein Sarg, aus dem man sich nicht allein befreien kann», heisst es umwerfend gebündelt an einer Stelle.

Männer fuhrwerken in ihrem Leben herum

«Jugend», der ebenfalls 1967 geschriebene und publizierte Fortsetzungsband der schon vor der Trilogie in Dänemark berühmten Autorin, handelt von den stürmischen Gehversuchen ins eigene Leben, den Jobs, ersten Beziehungen, frühem Schreiben.

Am Ende des Buches ist Tove, 20-jährig, mit dem Mitte 50-jährigen Herausgeber einer Zeitschrift verheiratet, der ihre Gedichte entdeckt hat. Sie hält ihren ersten Gedichtband in Händen, und fragt sich, ob «Hitlers böser Schatten auch auf Dänemark fallen» wird.

Und dann passiert es ganz schnell, dass auch andere Männer in Toves Leben «herumfuhrwerken und alles verändern und verbessern» wollen, «als wäre ich ausser Stande, es selbst zu beeinflussen.» Schlimm und zugleich folgerichtig, dass der dritte Band der Trilogie, der 1971 in Dänemark erschien, «Abhängigkeit» heisst.

Tove geht eine nächste Ehe ein, ein Kind, es folgen Abtreibung, Geliebte, weitere Kinder, Ehen, Klinikaufenthalte, und während sie gleichzeitig zur berühmten Autorin wird, rutscht sie in die Drogensucht. «Ein ganz gewöhnliches Leben» wünsche sie sich mehr als alles andere, hatte Tove zu ihrem ersten Mann gesagt und dieser hatte verwundert zurückgefragt, wieso denn ausgerechnet das, was doch so gar nicht zu ihr passe? 1976 nahm Tove Ditlevsen sich mit Schlaftabletten das Leben.

Eine Figur, die Gesichter lesen kann

Tove Ditlevsen: Gesichter. Roman. Aufbau Verlag, 160 S.

Dass die Leserin schon auf den ersten zwei Seiten des gerade erschienenen Bandes «Gesichter» der dänischen Autorin mittendrin steht im zentralen Drama des Romans, ist Ditlevsens meisterlicher poetischer Verdichtung zu verdanken. Lise ist eine, die Gesichter lesen kann, als wäre in ihnen das komplexe Buch des Lebens aufgeblättert, das ist ihr Vermögen und ihre Tragödie.

Erst spät abends kommt Lise zur Ruhe, wenn sie als Einzige im Haus noch wach ist. Die drei Kinder schlafen, ebenso Gitte, die Haushaltshilfe. «Alle schliefen, bis auf Gert, der immer noch nicht nach Hause gekommen war… Sie schliefen, und ihre Gesichter waren friedlich und fern und würden erst morgen wieder gebraucht.

Vielleicht hatten sie ihre Gesichter sogar sorgfältig auf ihrer Kleidung abgelegt, denn Gesichter mussten sich ausruhen und waren beim Schlafen auch nicht dringend notwendig. Tagsüber veränderten sie sich unablässig, wie Spiegelungen in aufgepeitschtem Wasser…» So fordernd und überfordernd sind Gesichter für Lise, dass sie schon lange nicht mehr nach draussen gegangen ist. «Sie wagte es nicht, sich neue aufzubürden, und fürchtete ein Wiedersehen mit den alten, die nicht mehr in ihre Erinnerung passten.»

Als Gert, ihr Mann, dann spät endlich kommt, geht er zu ihr ans Bett und wünscht sich Mitgefühl dafür, dass seine Geliebte sich gerade umgebracht hat. Gitte, die Hausangestellte, ebenfalls Gerts Geliebte, wird Lise am nächsten Morgen sagen: Hättest du doch gestern mit ihm geschlafen, als er zu dir kam, das hätte euch gutgetan.

Faszinierend tiefgründiger Erkenntnisweg

In diesem Haushalt tobt der Wahnsinn. Abgebrühtheit, Sadismus und Resignation koexistieren auf engstem Raum, dazwischen treiben verstörte Kinder. Lise, eine erfolgreiche Kinderbuchautorin und dreifache Mutter, ist in einer Weise zerbrochen, die es schwer machen würde, lesend ihren Weg zu verfolgen, – wenn nicht Tove Ditlevsen die Lektüre zu einem literarisch faszinierenden und psychologisch tiefgründigen Erkenntnisweg gestalten würde.

Ohnmacht, Misstrauen, und immer wieder Ohnmacht: Irgendwann findet Lise selbst keinen anderen Weg mehr, als sich mit einer Überdosis Schlaftabletten den Weg nach draussen zu bahnen – wo auch immer das sein soll.

Tove Ditlevsen: Kopenhagen Trilogie – Kindheit, Jugend, Abhängigkeit. Aufbau Verlag. neu: Gesichter. Roman. Aufbau Verlag, 160 Seiten.