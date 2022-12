Jahresrückblick: Die Karikaturisten 2022

Rückblick 2022 Die Satire sah es kommen: Karikaturisten sehen die Realität oft klarer – die besten Cartoons des Jahres Silvan Wegmann Putins Angriff auf die Ukraine hat auch die Karikaturisten 2022 am meisten beschäftigt. Dass der ukrainische Präsident früher Komiker war, verstärkt die Solidarität. Ein Rückblick auf die besten Cartoons in den Schweizer Zeitungen. Patrik Müller Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

CH Media-Karikaturist Silvan Wegmann zeichnete den angriffigen russischen Bären, geführt von Putin, am 27. Januar 2022 – fast einen Monat, bevor dieser die Invasion in die Ukraine startete. Satire kann fast prophetische Kräfte haben, denn sie überzeichnet, wagt einen Gedanken mehr, ist unbequem. Dadurch lässt sie klarer sehen.

Seit dem 24. Februar herrscht nun ein Krieg mitten in Europa, den kaum ein Politiker, kaum ein Militärexperte für möglich gehalten hätte. Nicht alle Karikaturisten wollen dazu zeichnen. Der Krieg habe bei ihm die Lust am Zeichnen etwas getrübt, sagte Ruedi Widmer den Tamedia-Portalen. «Das Thema ist dunkel und schwer, und im Gegensatz zur Corona-Krise gibt es nichts Lustiges daran.» Andere Zeichner wagen sich an dieses schwierige Thema, wie die Sammlung «Gezeichnet» im Museum für Kommunikation in Bern belegt.

Dort stellen 49 Schweizer Karikaturistinnen und Cartoonisten ihre Werke dieses Jahres aus. Der Westschweizer Patrick Chappatte etwa fiel durch Zeichnungen zum Krieg und zu Putin auf, und Silvan Wegmann macht diesen auch nach der Invasion zum Thema. Er sagt: «Satire ist ein wichtiges Ventil im Krieg, eine Ablenkungen vom ganzen Horror. Wenn wir nichts mehr zu lachen haben, dann stirbt die letzte Hoffnung.»

Grosses Bedürfnis nach Cartoons – aber wenig Geld

In Krisen waren Karikaturisten schon immer gefragt. Wegmann schreibt im Vorwort zu seinem Cartoon-Jahrbuch 2022, eigentlich sei es eine goldene Zeit für die Zunft. «In den Cartoon-Werkstätten herrscht Hochkonjunktur», so Wegmann. Der Aufschwung habe mit der Wahl Donald Trumps 2016 angefangen, danach kam Corona, und auch die Klimaerwärmung ist ein wichtiges Thema für die Cartoonisten.

Nur: Die Hochkonjunktur betrifft mehr das Bedürfnis nach Karikaturen als das Finanzielle. Diesbezüglich ist die Satire laut Wegmann unter Druck. Einerseits, weil die Zeitungen unter Spardruck stünden, andererseits auch wegen «medienkritischer Narrative und antidemokratischer Tendenzen».

Dass das Interesse jedoch anzieht, zeigt sich auch an neuen Medien, etwa der Satire-Plattform «Petarde», die entstand, nachdem der traditionsreiche «Nebelspalter» von Publizist Markus Somm übernommen wurde und im Internet auf Polit-Journalismus und nicht auf Satire setzt. Die Schweiz hat eine beeindruckende Vielfalt, wenn es um Cartoons geht. Und es sind auch nicht nur Krisen, welche die Künstler inspirieren. Im zu Ende gehenden Jahr lieferte ihnen Alain Berset mit seinem Irrflug eine Steilvorlage. Auch die Rücktritte von zwei Bundesratsmitgliedern waren ein beliebtes Thema, auf internationaler Ebene der abrupte Abgang erst von Boris Johnson und dann von Liz Truss. Wenig deutet darauf hin, dass die Karikaturisten 2023 weniger zu tun haben – in einem Wahljahr stehen die Zeichen immer gut.

Ausstellung: «Gezeichnet 2022 – Die besten Schweizer Pressezeichnungen des Jahres» 49 Karikaturistinnen und Karikaturisten präsentieren ihre besten Werke des Jahres. Museum für Kommunikation, Bern. www.gezeichnet.ch

«Er fragt, ob es Ukrainer an Bord habe»: Vincent L’Epée, Karikaturist für «Arcinfo» und «Journal du Jura».

Der neue König von England, Charles III., ist erst 74; seine Mutter Elizabeth wurde 95 Jahre alt. Patrick Chappatte in der «NZZ am Sonntag».

Der Klimawandel blieb 2022 ein Top-Thema: Karikaturist Oger (Andreas Ackermann) in «Das Lamm».

Der Rücktritt von Ueli Maurer löst Tränen aus: Felix Schaad, Zeichner des «Tages-Anzeigers».

Auf den Punkt gebracht: Christoph Biedermann im neuen Online-Satire-Magazin «Petarde».

Kein Klimakleber, sondern Möchtegernbundesrat: Daniel Jositsch wollte sich nicht von seinem Plan lösen, Sommaruga-Nachfolger zu werden. Silvan Wegmann in der «Schweiz am Wochenende». Silvan Wegmann / Aargauer Zeitung

Auf der Suche nach dem Hirn: Caro Rutz in «Le Matin Dimanche».

Corona, das Top-Thema 2020 und 2021, war in den Cartoons auch 2022 präsent. Tom Künzli in «doc.be».

Vincent Di Silvestro verknüpft in «Vigousse» zwei Themen: Die atomare Bedrohung und den Energiemangel.

Der Irrflug von Gesundheitsminister und Hobbypilot Alain Berset nach Frankreich inspirierte Gabriel Giger vom «Walliser Boten».

Der Schweizer Karikaturist Peter Schrank publizierte diesen Cartoon zu Boris Johnson in der britischen Zeitung «The Times».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen