Comic: Die Ausserrhoder Bärin kämpft fürs Frauenstimmrecht Seit 30 Jahren haben auch die Ausserrhoderinnen ihr Stimm- und Wahlrecht. Ein Comic erzählt die Geschichte dazu und vergisst eine wichtige Protagonistin. Christina Genova 30.12.2019, 05.30 Uhr

Partystimmung anlässlich von 30 Jahren Frauenstimmrecht: Lika Nüssli und Dario Forlin zeigen die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder in Festlaune.

(Bild: PD)

Appenzell Ausserrhoden war der zweitletzte Kanton, der das Frauenstimmrecht einführte. 30 Jahre ist das her, ausserdem wurde vor 20 Jahren die Fachstelle für die Gleichstellung von Mann und Frau eröffnet. Grund genug, zeitgemäss in Form eines Comics Rückschau zu halten. Die Illustratoren und Künstler Dario Forlin und Lika Nüssli haben den Band «Es braucht Mut» gezeichnet und an jeder Zeichnung immer zu zweit gearbeitet – total gleichberechtigt also.