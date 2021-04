KONZERT Streaming aus Frauenfeld: Der Toggenburger Bob Dylan – engagiert wie eh und je Peter Roth bestreitet mit seinem neuen Quintett «Beyond blue» seinen ersten, gelungenen Streaming-Anlass im Eisenwerk Frauenfeld. Mit Songs von Bob Dylan und eigenen Vertonungen mystischer Lyrik. Fürs Eisenwerk war dieser Stream ebenfalls eine Premiere. Martin Preisser 02.04.2021, 17.00 Uhr

Was haben der Songwriter Bob Dylan und der persische Sufi-Mystiker des 13. Jahrhunderts, Rumi, miteinander zu tun? Sie ergänzen sich perfekt, jedenfalls, wenn Peter Roth sich ihnen musikalisch nähert. «Bob Dylan hat immer genau die Worte gefunden, die meine Gefühle beschreiben, er bringt das Alltägliche in eine poetische Form», sagt der Toggenburger Musiker und Komponist. Seit sechzig Jahren lässt ihn Dylan nicht los.

Und so lässt Roth sein erstes Streaming-Konzert denn auch mit Dylans Klassiker «Blowin’ in the Wind» beginnen. Und wenn er engagiert und berührt Dylan singt und sich auch am Flügel auslebt, merkt man ihm an: Er findet diese Poesie, für die Dylan mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, taufrisch und topaktuell.

Barbara Balzans wandlungsfähige Stimme - immer wieder ein Erlebnis

Was Roth an diesem engagierten Online-Konzert für Dylan ist, ist die Winterthurer Sängerin Barbara Balzan für die mystische Poesie von Rumi. Wunderschöne Balladen hat Peter Roth dafür komponiert und greift damit auf seine Produktion «Silence» von 2016 zurück. Es ist immer wieder ein begeisterndes Erlebnis, die Wandlungsfähigkeit, die Bandbreite und die starke Emotion in Barbara Balzans Stimme zu erleben.

Sie und Michael Neff an Trompete und Flügelhorn (auch sein betörender und speziell gedämpfter Klang ein Markenzeichen von Peter Roths Programmen) waren bei Silence dabei. Mit der Bassistin Adelina Filli und dem Perkussionisten Maurizio Grillo (beide liefern an diesem Abend einen enorm sensiblen und feinfühligen Klangteppich) hat Peter Roth in anderen Produktionen als Trio bereits zusammengespannt.

«Die Welt des Unsichtbaren ist riesig»

Jetzt also die Musiker erstmals zu fünft, vereint im neuen Quintett «Beyond blue». Beyond, die Welt hinter dem Vordergründigen, das Geheimnisvolle hinter dem Sinnlichen, das interessiert die Mystiker und das interessiert Peter Roth. «Die Welt des Unsichtbaren ist riesig», sagt er und ergründet in seiner so fasslichen wie schwebenden Musik auch hinter den Tönen, hinter den Melodien, das Unfassliche.

Dieser Zugang macht es auch, dass aus dem Eisenwerk nicht einfach eine neue Streaming-Aktion kommt, sondern dass einem dieser Abend auch am Laptop zu Hause zu Herzen geht. Die innere und die äussere Welt, Rumi und Dylan, Mystik und Gegenwart, Roths und Balzans Gesang, all das ist siebzig Minuten lang eine oft auch sinnlich schmeichelnde Einladung, die Atmosphäre zwischen und hinter den Tönen zu erahnen.

2003 hat Peter Roth für das St.Galler Kantonsjubiläum Texte von Niklaus Meienberg mit einem Antiphon von Notker Balbulus aus dem 9. Jahrhundert kombiniert. «Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben» war in dieser Produktion ein wichtiger Leitfaden. Das Quintett «Beyond» widmet ihr im Konzert eine Nummer. Das Thema ist aktuell. «Jeder muss in dieser Zeit gerade mit sich selbst zu Rande kommen», sagt Peter Roth, der in seinen Kommentaren zwischen der Musik seine Vision vom Geistigen hinter dem Körperlichen erklärt und die Gegenwart als Chance sieht, stärker nach innen zu schauen.

«Es braucht gerade viel Präsenz»

Ernste Themen, spirituelle Zugänge: Der Abend fällt dennoch lebensfroh und lebensbejahend aus. Die Klangmixturen der fünf bleiben haften, verführen, nehmen einen nie reisserisch, aber sanft fordernd auf spannende Ton-Reisen mit. «Es braucht gerade viel Präsenz», sagt Roth und bewies sie musikalisch wiederum eindringlich, auch als 76-Jähriger ohne Scheu vor der coronabedingten Online-Form.