Interview «Der Schmerz war schon sehr heftig»: Simon Keller inszeniert in Fischingen wegen Corona statt «Zwinglis Frau» die witzig-romantische Komödie «Nöd Zwingli»

Eigentlich hätte das Freilichtspiel «Zwinglis Frau» seine erste grosse Produktion als neuer künstlerischer Leiter der Bühne Thurtal werden sollen, aber die Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Simon Keller erzählt, wie er und sein Ensemble sich trotzdem nicht unterkriegen liessen und gemeinsam die Liebesgeschichte «Nöd Zwingli» schrieben.

Christina Genova 04.08.2020, 05.00 Uhr

Simon Keller, seit letztem Herbst künstlerischer Leiter der in Herisau domizilierten Bühne Thurtal, plante für diesen Sommer das Freilichtspiel «Zwinglis Frau». Wegen Corona musste der 26-Jährige das Stück über Anna Reinhart, die Frau des Toggenburger Reformators Ulrich Zwingli, um ein Jahr verschieben. Dafür steht jetzt ab Freitag im Innenhof des Klosters Fischingen «Nöd Zwingli» auf dem Programm.

Im Mai mussten Sie mit «Zwinglis Frau» Ihre erste grosse Produktion für diesen Sommer absagen. Wie gross war Ihre Enttäuschung?

Simon Keller: Der Schmerz war schon sehr heftig. Wir hatten zwei Jahre Vorlauf, es ist ein Herzensprojekt. Mir fiel dann die unangenehme Aufgabe zu, allen Beteiligten mitzuteilen, dass sie diesen Sommer keinen Job haben.

Wann haben Sie entschieden, mit «Nöd Zwingli» trotzdem eine Sommerproduktion zu wagen?

Das ging relativ schnell. Wir sagten uns: Das kann es doch nicht gewesen sein, wir geben nicht auf und arbeiten weiter.

Wir hatten nichts und uns wurde nichts geschenkt.

Wie ist das Stück entstanden?

Während des Lockdowns machten wir ein Zoom-Meeting und diskutierten darüber, worauf wir Lust hätten. Jedes Mitglied des Ensembles hat dann eine Szene geschrieben und ich habe alles zu einem Stück zusammengefügt. Das war sehr aufwendig, hat aber auch sehr viel Spass gemacht.

«Nöd Zwingli» ist eine Liebesgeschichte. Bei einem jungen Paar kehrt nach der grossen Verliebtheit der Alltag ein. Das tönt ziemlich langweilig.

Das haben wir bewusst so gemacht. Denn am Anfang wussten wir nicht sehr viel mehr, als dass wir «Nöd Zwingli» spielen.

Sie versprechen, die Liebesgeschichte auf ganz besondere Weise zu erzählen. Wie genau?

Details verrate ich nicht, aber es wird sehr erfrischend, mit Tanzelementen und viel Musik. Wir haben viele bekannte Schweizer Lieder zusammengetragen, Schweizer Kulturgut, richtige Mitsinglieder. «Nöd Zwingli» ist eine witzig-romantische Komödie, die auch ans Herz geht.

Simon Keller und Monika Romer bei den Proben.

Sie selbst sind bei «Nöd Zwingli» sowohl Regisseur als auch Schauspieler. Wie gehen Sie mit dieser Doppelrolle um?

Bei der Inszenierung reden alle mit. Diese flachen Hierarchien sind auch einmal schön. Während einer Szene renne ich auch mal raus, um sie von aussen zu betrachten.

Warum ist der Eintritt gratis?

Gratis, das höre ich nicht gerne. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen das bezahlen, was ihnen die Aufführung wert ist. Dies haben wir so festgelegt, weil wir in nur drei Wochen Probenarbeit ein komplett neues Stück entwickeln mussten und im Voraus nicht wussten, welche Qualität wir in diesem engen Zeitfenster erreichen können.

Wie können Sie die Produktion finanzieren?

Wir haben zum Glück drei Sponsoren gefunden. Diese ermöglichen es, unsere Grundkosten zu decken. Aber ohne die Beiträge des Publikums spielen wir ohne Lohn.

Die Bühne im Innenhof des Klosters Fischingen ist bereit.

Wie laufen Proben und Vorverkauf?

Mit der Probenarbeit sind wir gut vorangekommen, der technische Aufbau ist geschafft. Es bleiben uns jetzt noch die letzten Tage vor der Premiere für Durchlaufproben. Auch die Reservationen sind sehr gut angelaufen, wir haben momentan eine Auslastung von 50 Prozent, die Premiere ist ausverkauft.

Wie sieht die Zukunft der Bühne Thurtal aus?

Das Verschieben von «Zwinglis Frau» um ein Jahr hat sehr viel Geld verschlungen. Doch dank der Ausfallentschädigungen konnten wir uns gut auffangen, wir sind also in unserer Existenz nicht unmittelbar bedroht.

Doch ob im nächsten Jahr eine Produktion mit 700 Leuten, die eng nebeneinandersitzen, möglich ist, wissen wir nicht.

Wir müssen mit sehr viel Ungewissheit weiterleben. Kollegen aus der Theaterbranche haben mir gesagt: Wenn du das überlebst, dann kann dich nichts mehr umhauen.

Simon Keller, der künstlerische Leiter der Bühne Thurtal, ist erst 26 Jahre alt.

Gibt es denn wenigstens in «Nöd Zwingli» ein Happy End?

Den Schluss eines Stücks verrät man eigentlich nie. Ich kann nur sagen, dass meine Stücke immer relativ offen ausgehen. Denn sonst wäre es wirklich langweilig.

Premiere ausverkauft, bis 22.8.; Reservation empfohlen. Aufführungen nur bei schönem Wetter, Auskunft am Spieltag bis 12 Uhr auf www.nödzwingli.ch.