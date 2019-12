Der Kosmos von Fabian Peake im Kunstmuseum Luzern Die farbige Welt Fabian Peakes ist in einer neuen Ausstellung im Kunstmuseum Luzern zu sehen. In zwei weiteren neuen Ausstellungen wird einheimisches Kunstschaffen gezeigt. 06.12.2019, 16.08 Uhr

Der Künstler Fabian Peake bereitet seine Ausstellung im Kunstmuseum im KKL vor.

Dominik Wunderli, 4. Dezember 2019

(sda) «A Swift at the Corner» heisst die Ausstellung Peakes. Was der titelgebende Mauersegler in London an Alltäglichem beim Blick um die Ecke erhascht, dient dem Künstler als Inspiration. Für seine erste Schweizer Einzelausstellung stellte Peake alte und neue Werke zu einem Kosmos zusammen, durch den die Besucher spazieren können.