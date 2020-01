Der Jäger der verlorenen Notenschätze: Wie ein Kreuzlinger jahrhundertealte Musikwerke findet

Über 50'000 Titel umfasst der Bestand in Einsiedeln – und zwar nur aus der Zeit nach 1500. Ältere Manuskripte aus der über tausendjährigen Geschichte des Klosters werden gesondert aufbewahrt. Die gedruckten oder handschriftlichen Notenblätter stammen unter anderem von komponierenden Mönchen, aus der klostereigenen Schule in Bellinzona, aus engen Kontakten zur Benediktinerklöstern in Salzburg, aus Sammlungen von aufgehobenen deutschen Klöstern und aus Vermächtnissen. Die allein 5000 Handschriften aus der Zeit zwischen 1600 und 1800 sind in einem Katalog aufgeführt, um sie Musikern wie Hanspeter Schär leichter zugänglich zu machen. (igr)