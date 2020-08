Porträt Der Fotograf, der das Vertrauen der Appenzeller gewann: Mäddel Fuchs ist kritischer und schwärmerischer Beobachter der Appenzeller Kultur Seit den 1970er-Jahren zieht das Ernsthafte und Mystische des Appenzeller Brauchtums den Fotografen in den Bann. Eine Sonderausstellung in Urnäsch zeigt, wie der fast 70-jährige Künstler der Appenzeller Seele auf der Spur ist. Hanspeter Spörri 18.08.2020, 05.00 Uhr

Sonst steht er hinter der Kamera: Fotograf Mäddel Fuchs im Garten im ausserrhodischen Speicher. Bild: Benjamin Manser

Freundinnen und Bekannte aus der Gymnasialzeit erinnern sich an einen aufmüpfigen Jüngling mit langen Haaren, der damals noch Zürcher Dialekt sprach, im Tessin und in Zürich aufgewachsen und nach Trogen gekommen war, um hier die Matura zu machen. Heute gibt es kaum jemanden, der das Appenzellerland, seine Sonnen- und Schattenseiten, die Fassaden und das Dahinterliegende besser kennt als er: Mäddel Fuchs.

Vielleicht war die Begegnung mit Zeichenlehrer Georges Dulk entscheidend. Der nahm ihn mit nach Urnäsch an den alten Silvester und hat ihn wohl angesteckt mit seiner Faszination für das Wilde, Ungestüme und Rebellische dieses Brauchs – und für die Kunst. Fuchs brach sein Studium an der Universität Zürich nach wenigen Jahren ab, bildete sich autodidaktisch zum Fotografen weiter und wurde in den 1980er-Jahren der, den wir heute kennen.

Mäddel Fuchs sagt über diese Aufnahme: «Die eifersüchtigen Galtlig. Kühe sind äusserst neugierige Tiere und finden es schnell ungerecht, nicht überall dabei sein zu können.» Bild: Mäddel Fuchs

Das Entscheidende seines Beitrags zur Appenzeller Kultur besteht aus einer Kombination gegensätzlicher Sichtweisen: Einerseits hat sich Fuchs eine kritische Distanz bewahrt, er ist ein analytischer Beobachter mit aufklärerischem Geist geblieben. Anderseits ist er Teil der bäuerlichen Kultur geworden, hat das Vertrauen der von ihm Fotografierten gewonnen, eine fast schwärmerische Liebe zum ursprünglichen Appenzellerland entwickelt. Seit Jahrzehnten gehört der Mann mit den vielen Kameras einfach dazu. Seine Anwesenheit bei Viehschauen fällt – etwas überspitzt formuliert – weniger auf als seine Abwesenheit.

Ein lebendiger Brauch, der sich verändert und entwickelt

Die St.Galler Autorin und ehemalige Leiterin des Museums im Lagerhaus, Simone Schaufelberger-Breguet, beschreibt ihn so: «Unerschütterlich steht er in seiner Unangepasstheit, mit der Kamera Momente einfangend, die Geschichten erzählen aus seinem seit langem vertrauten Lebensraum – von Zwischenmenschlichem, meist von Verborgenem, Unauffälligem und von knisternder Stille, bis hin zur vibrierenden Leidenschaftlichkeit seiner Prozessionsbilder aus Spanien.» Sein Reportagebuch über die grösste Wallfahrt in Andalusien offenbart sein Interesse an Volksfrömmigkeit und Mystik, die er auch im Silvesterchlausen immer wieder findet.

Mäddel Fuchs sagt über diese Fotografie:« Zwei Knaben zauern einander an. Damit will ich sagen, dass man sich um den Chlausennachwuchs keine Sorgen zu machen braucht.» Bild: Mäddel Fuchs

Das sei ein ausgesprochen lebendiger Brauch, der sich verändere und entwickle. «Wir wissen nicht, wie er im 17. Jahrhundert ausgeübt wurde. Und wir wissen nicht, was in hundert Jahren sein wird», sagt Mäddel Fuchs:

«Aber es ist etwas Grundtiefes, das darin zum Ausdruck kommt.»

Wichtig sei dabei, dass, entgegen verbreiteter Ansichten, keine Regeln gälten, jedenfalls keine, die nicht gebrochen werden oder sich verändern könnten.

Mäddel Fuchs sagt über dieses Bild: «Wüeschti, wildi Chläus. Der Blaas Schuppel, ein legendärer Schuppel und der Vorrolli, eben Hanspeter Blaas, war der wildeste Berserker, den ich beim Chlausen erlebt habe.» Bild: Mäddel Fuchs

Er liebt die Arbeit in der Dunkelkammer

Mäddel Fuchs, fast 70-jährig, fotografiert immer noch analog. Nicht weil er das Digitale ablehnt, sondern weil er die Zeit im Labor und in der Dunkelkammer, die Arbeit mit Vergrösserungsgerät und Licht liebt. Und auch braucht: Zeit ist eines seiner zentralen Themen – die vergehende Zeit, die Vergänglichkeit:

«Alle meine Arbeiten haben einen historischen Aspekt.»

Deshalb hatte er sich mit dem Historiker Albert Tanner zusammengetan, um 2016 das Buch «Appenzeller Welten» herauszubringen. Fotografisch ist es ein Résumé seines Lebenswerks, die Texte verschiedener Autoren führen in einen komplexen Kosmos von historischen appenzellischen Gestalten: Erfinder, Pazifistinnen, Unternehmer, Heilerinnen, Pädagogen.

Mäddel Fuchs sagt über diese Aufnahme: «Eine Frau als Vorsennin! Erst ein paar Jahre alt, aber die Frau war den Sommer hindurch die Sennerin und endlich hat sie das ihr zustehende Recht erhalten, auch beim ‹Usefaare› zuvorderst zu sein. Hat lange gedauert, aber schön, dass es nun passiert ist.»

In die Appenzeller Welten eingeführt hatte ihn einst sein Ziehvater, wie er ihn selbst nennt, der Ausserrhoder Historiker und Kantonsschullehrer Walter «Bartli» Schläpfer, in dessen Pension er in seinen Trogner Jahren gewohnt hat und an dessen Freisinn er sich als Jugendlicher rieb. So wurde ihm das Appenzellerland zur Heimat, mit deren Selbstbeweihräucherung er heute zuweilen hadert, deren Modernisierung er kritisch verfolgt.