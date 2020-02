Der Altstätter Andrei Viorel Tacu spielt eine Hauptrolle im «Tatort» – mit heftigen Gewaltszenen Als Rheintaler Schüler träumte Andrei Viorel Tacu vom Schauspielen, keiner glaubte an ihn. Jetzt spielt er im «Tatort. Julia Nehmiz 20.02.2020, 05.00 Uhr

Filmszene: Es ist Fasnacht im Schwarzwald, auch für Romy (Darja Mahotkin) und David (Andrei Viorel Tacu). Bild: Benoît Linder/SWR

Ob er der Mörder ist? Oder das Opfer? Darf er nicht verraten. Nur so viel: Es werde ein krasser «Tatort», jetzt am Sonntag, mit ihm in einer Episodenhauptrolle. Andrei Viorel Tacu hat geschafft, wovon viele Schauspieler träumen: eine tragende Rolle in der deutschen TV-Kult-Serie.

Der 31-Jährige schiebt gleich hinterher, dass er nicht wegen des «Tatorts» Schauspieler geworden sei. Dass er die Rolle in der Episode «Ich hab im Traum geweinet» ohne eine fördernde Agentur im Rücken bekommen habe, dass die zwölf Drehtage eine grossartige Erfahrung waren. Und für ihn eine Offenbarung: Im «Tatort» habe er zum ersten Mal wirklich eine Rolle gespielt, sagt Tacu.

Es war sein erster grosser Dreh, nach einer winzigen Rolle («nicht der Rede Wert») in Sabine Boss’ «Jagdzeit», nach einer Episodenhauptrolle im «Bestatter», nach drei Jahren im Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses.

Dieses Engagement hat er letztes Jahr gekündigt. Ein Sprung ins Ungewisse. Er wollte Freiheit, sagt Tacu. Zwei Tage nach der Kündigung wurde er zum «Tatort»-Casting eingeladen.

In der «Tatort»-Folge «Ich hab im Traum geweinet» spielt Andrei Viorel Tacu einen Arzt, der sehr weit geht für die Liebe. Bild: Benoît Linder/SWR

Ein einziges Mal war er im Theater gewesen

Er liebt das Theater, sagt er. Doch jetzt möchte er die starren Strukturen eines Festengagements abstreifen und die Welt entdecken. «Das Theater lässt zwar das innere, aber nicht das äussere Reisen zu. Ich würde gerne beides verbinden.» Zur Zeit dreht er die Serie «Capelli Code», eine Szene wurde in einer Gletscherhöhle gefilmt: «Ich hätte sonst nicht erfahren, dass es das gibt!»

Klar, habe er auch Angst. Und seine Mutter in Altstätten sei damit überhaupt nicht einverstanden. Das war sie auch damals nicht, als er sein Studium in Zürich und sein Stipendium aufs Spiel setzte, um zum Vorsprechen ans Max-Reinhard-Seminar in Wien zu fahren. «Das fand sie mega-dumm.»

Ein einziges Mal war er bis dahin im Theater gewesen, mit der Schule sah er «Die Räuber» in St.Gallen.

«Vom Theater hatte ich keine Ahnung.»

Er habe zwar als Schüler gesagt, dass er Schauspieler werden wollte, habe damit aber «Held» assoziiert. Damals im Rheintal war er der einzige «Emo», Schminke, schwarze Nägel, enge Hose – ein Aussenseiter. Alle hätten nur gesagt: Du wirst kein Schauspieler.

Schauspielschule: 1500 Bewerber, elf wurden angenommen

Von den 1500 Bewerbern war Andrei Viorel Tacu einer der elf, die am Max-Reinhard-Seminar angenommen wurden. Noch vor Abschluss des Studiums wurde er ans Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert. Dass er jetzt im «Tatort» spielt, da sei seine Mutter wahnsinnig stolz.

Es gebe in der «Tatort»-Folge heftige Sex- und Gewaltszenen, sagt Schauspieler Andrei Viorel Tacu. Bild: Benoît Linder/SWR

Aber: «Sie wird schockiert sein», sagt Tacu. Ein Kritiker bezeichnete die Folge als «Mega-Skandalkrimi». Ja, sagt Tacu, es seien heftige Sex- und Gewalt-Szenen. Doch dahinter liege die Frage, wie weit man für die Liebe gehe. «Es ist eine Freude, da mitzuspielen»

Und es ist eine Freude, ihm dabei zuzusehen. Ein Kritiker schrieb: «Die unverbrauchten Hauptdarsteller Darja Mahotkin und Andrei Viorel Tacu spielen die filmische Tour de Force überragend.» Tacu hat die Folge noch nicht gesehen. Er wird sie am Sonntag mit Freunden anschauen – gespannt, wie sein Spiel rüberkommt. Und hoffend, dass ihm der «Tatort» die Tür ins Filmbusiness vielleicht ein bisschen weiter öffnet.