Den Hunger nach Kunst stillen: Wie der St.Galler Lehrgang für Bildende Kunst attraktiver werden soll

Gross war die Euphorie, als vor zehn Jahren die neue Weiterbildung an der Schule für Gestaltung startete. Letztes Jahr kam der Lehrgang mangels Teilnehmern nicht zustande. Kleine Anpassungen sollen nun die Wende bringen. Es ist wohl die letzte Chance der einzigen Kunstausbildung der Ostschweiz.

Christina Genova 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der Leiter des St.Galler Lehrgangs Bildende Kunst, Thomas Stüssi, in seinem Atelier in Teufen.

Ralph Ribi

Die Freude war gross in der St.Galler Kunstszene, als 2010 ein Lehrgang für Bildende Kunst startete. Keine Fachhochschule zwar, wie man sich das gewünscht hätte, aber wenigsten eine höhere Fachschule, angegliedert an die Schule für Gestaltung. Diese bezeichnete damals das neue Angebot gar als «St.Galler Miracle». Bis heute ist es die einzige Möglichkeit, Bildende Kunst in der Ostschweiz zu studieren.

Zehn Jahre und drei Lehrgänge später ist man auf dem Boden der Realität angekommen. Der vierte Lehrgang, der im August 2019 hätte beginnen sollen, kam mangels Teilnehmern nicht zustande. Nun, zum zehnjährigen Bestehen, gibt man sich nochmals einen Ruck, will die Probleme angehen und die Ausbildung attraktiver machen. Im August soll ein neuer Lehrgang mit mindestens zehn Studierenden starten, die Anmeldefrist läuft.

Kleine, feine Schule mit Strahlkraft

Thomas Stüssi ist seit August 2017 Leiter des Lehrgangs – bereits der vierte in diesem Amt. Der 41-jährige Teufner studierte Bildende Kunst in Berlin, seit 2015 ist er zurück. Im Gespräch bei ihm zu Hause gibt er sich verhalten optimistisch: «Es braucht nicht viel, um den Lehrgang attraktiver zu machen.» Ihm schwebt eine kleine, feine Schule mit einer gewissen Strahlkraft vor, ein Nukleus, wo etwas passieren kann. Wer den Lehrgang Bildende Kunst in St.Gallen besuche, sagt Stüssi, wolle Kunst aus einer Reife heraus studieren. Eines der Probleme sei, dass der Zusammenhalt fehle – unter den Dozenten, aber auch zwischen Dozierenden und Studierenden.

Um dies zu beheben, will Stüssi die Dozenten überwiegend aus der regionalen Kunstszene rekrutieren. Schon länger dabei sind Gilgi Guggenheim und Alex Hanimann, neu dazu kommen Anita Zimmermann, Nora Rekade, Andrea Vogel und Michael Bodenmann: «Ich will Dozenten, die präsent sind und denen man auch mal an einer Vernissage begegnet», sagt Stüssi. Überhaupt will der Künstler näher an die Stadt rücken: «Der Lehrgang wird zu wenig gesehen.» Dies will er unter anderem mit zwei Ausstellungen pro Jahr ändern.

Ranziger Kochherd statt Chromstahlmonster

Als Hypothek erweist sich die Grossküche, die vor zehn Jahren als Herzstück der Ausbildung definiert wurde. Das regelmässige Kochen wurde zwar bald aus dem Lehrplan gekippt, doch «das Chromstahlmonster» dominiere bis heute alles, sagt Stüssi: «Ein ranziger Kochherd wäre viel besser.» Ausserdem wollten die Studierenden Kunst machen, nicht kochen.

Künstlerin Hapiradi Wild.

Coralie Wenger

Hapiradi Wild gehörte vor zehn Jahren zu den ersten Absolventinnen. Heute ist die 46-Jährige Mitglied der beratenden Kommission des Lehrgangs. Die Küche nahm auch ihr zuviel Raum ein, die Assoziation von Kochen und Kunst stimmt für sie aber, auch weil sie über sich sagt: «Ich hatte damals wirklich Hunger nach Kunst.» Für sie als Mutter eines fünfjährigen Kindes war der Lehrgang die einzige Chance, Kunst zu studieren:

«Wo stecken all die Leute, denen es ergeht wie mir?»

Kathrin Lettner, Leiterin Schule für Gestaltung.

Hanspeter Schiess

Kathrin Lettner, die Leiterin der Schule für Gestaltung, will dem Lehrgang, der ihr auch persönlich wichtig ist, nochmals eine Chance geben, obwohl auch dessen Streichung zur Debatte stand. Sie spricht eine weitere Änderung an: Der Einstieg ins dreijährige, berufsbegleitende Studium ist nun jedes Jahr möglich. «Die Leute sind nicht mehr bereit, zu warten.» Neu steht den Studierenden endlich auch ein festes Atelier zur Verfügung.

Künstler und Verleger Josef Felix Müller.

Hanspeter Schiess

Ist die Ausbildung zu teuer? Thomas Stüssi verneint. Mit Kosten von rund 500 Franken pro Monat sei es möglich, diese selbst zu bezahlen. Künstler Josef Felix Müller, der die Kommission des Lehrgangs während sieben Jahren präsidierte, sagt: «Für junge Leute ist eine Fachhochschule viel attraktiver, sie kostet fast nichts.» 720 Franken Semestergebühren sind es an der Zürcher Hochschule der Künste. Müller sieht es als Fehler im Bildungssystem, dass bei niederschwelligen Angeboten gespart werde: «Der Kanton St.Gallen müsste sich stärker engagieren.»

Infoanlass morgen, 6.5., 19 Uhr, Livestream: Facebook Schule für Gestaltung St.Gallen, mit Installation von Hapiradi Wild und David Schlatter. Blog unter www.bildendekunst.ch