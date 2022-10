Backstreet Boys kommen ins Hallenstadion - das Interview

Boygroup Die Backstreet Boys kommen ins Hallenstadion: «Das Produkt, das wir machen, ist Nostalgie» Aus den Backstreet Boys sind inzwischen solide Familienväter geworden - Auftritte bereiten Ihnen inzwischen sogar Rückenprobleme. Diesen Donnerstag kommen sie ins Hallenstadion Zürich. Kevin Richardson (51) und Brian Littrell (47) erzählen, wie es sich anfühlt, ein wandelndes Nostalgieprodukt zu sein. Interview: Steffen Rüth Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Aus den Boys sind alte Herren geworden: Die Backstreet Boys sind immer noch auf Tournee. Nancy Kaszerman / imago stock&people

Aktuell sind Kevin Richardson, 51, Howie Dorough, 49, Brian Littrell, 47, AJ McLean, 44, und Nick Carter, 42, auf Tournee, um in familienfreundlicher Stimmung alle ihre zahlreichen Hits zu singen. Am 27. Oktober spielt die Boyband, die einst Millionen von Mädchenherzen zum Schmelzen brachte, im Zürcher Hallenstadion.

Kevin, Brian, bereitet ihr euch auf ein Konzert eigentlich noch irgendwie vor oder geht ihr auf die Bühne wie andere Leute ins Büro?

Kevin Richardson: (Lacht). In unserem Alter ist ein gründliches Aufwärmprogramm entscheidend. Wir dehnen uns gründlich, machen Gymnastik – und dann gehen wir raus und rocken den Laden.

Brian Littrell: Unser Anspruch ist es, den Leuten in der Show das Gefühl zu geben, sie wären wieder Teenager. Für eine solche Zeitreise müssen wir einigermassen geschmeidig sein. Sonst ist es peinlich. Das Publikum will im Grunde wieder die Jungs von früher sehen. Tja, und nach zwei Stunden machen wir Feierabend, dem einen tut der Rücken weh, dem anderen brennen die Beine.

Man geht zu den Backstreet Boys, um wieder 17 zu sein?

Littrell: Absolut. Vielleicht auch erst zehn oder zwölf. Viele unserer Fans waren damals superjung. Wir sind extrem dankbar und geehrt, dass uns so viele Menschen seit so langer Zeit treu sind. Mein Gott, fast 30 Jahre, das ist wirklich verrückt. Aber das Produkt, das wir verkaufen, ist Nostalgie. Darüber machen wir uns keine Illusionen.

Also könntet ihr es euch gleich sparen, neue Musik zu veröffentlichen?

Littrell: Nein, so extrem ist es auch wieder nicht. Unser Album «DNA», das vor drei Jahren herauskam, ist gut gelaufen. Die Single «Don’t go breaking my heart» war auf der ganzen Welt ein Hit im Radio. Die Leute freuen sich, wenn sie neue Songs von uns hören. Aber ausrasten tun sie natürlich bei den alten. Ohne «I want it that more» oder «Show me the meaning of being lonely» müssten wir nirgendwo antanzen. Die Leute bekommen die Klassiker von uns brutzelfrisch serviert. Insgesamt spielen wir jeden Abend 32 Songs, manche davon als Teil eines Medleys, sechs davon sind neu, der Rest alt. Ich denke, wir haben da eine gute Balance.

Spielt ihr auch schon ein paar Stücke von eurem neuen Weihnachtsalbum «A Very Backstreet Christmas»?

Richardson: Nein, dafür ist es noch zu früh. Unsere Plattenfirma bringt das Album zwar jetzt auf den Markt, aber in den Köpfen der meisten ist Weihnachten noch nicht wirklich präsent.

Ihr zwei seid Cousins und stammt aus der amerikanischen Provinz, aus Lexington in Kentucky. Wie habt ihr Weihnachten gefeiert?

Littrell: Immer gemeinsam. Kevins Mutter und mein Vater sind Geschwister. An Heiligabend sind wir immer zum Haus unseres Opas gegangen, haben dort lecker gegessen und ein paar Geschenke ausgepackt, und am Ende des Abends sangen wir Weihnachtslieder. Am nächsten Morgen sind wir in unsere jeweiligen Häuser zurückgekehrt, haben mit unseren Eltern und Geschwistern gefeiert, und am Nachmittag ging es dann zur Oma, und das ganze Spielchen begann von vorn. Essen, Trinken, Geschenke, Singen.

Feiert ihr heute noch zusammen?

Richardson: Nein, ich lebe mit meiner Frau und unseren beiden Söhnen in Kalifornien, Brian mit seiner Frau und seinem Sohn in Atlanta. Aber ich denke, wir werden beide zu späterer Stunde unser Weihnachtsalbum auflegen und dann miteinander telefonieren (Lacht).

Träumt man eigentlich als Junge, der unterm Baum singt, davon, eines Tages Teil der berühmtesten Boyband der Welt zu sein?

Littrell: Na ja, du denkst schon: «Vielleicht wird das eines Tages ja was und ich kann aus diesem Spass einen Beruf machen.» Wir haben schon als Kinder in der Kirche und auf Hochzeiten und im Schulchor gesungen, später haben wir auch an örtlichen Talentwettbewerben teilgenommen. Der Wahnsinn, der uns dann tatsächlich widerfahren ist, den malst du dir natürlich nicht aus.

Hat es euch geholfen, Cousins zu sein, als ihr ab Mitte der Neunziger zuerst in Deutschland und dann auf der ganzen Welt berühmt wurdet?

Littrell: Ja, klar. Vor allem für mich, aber auch für die anderen, war Kevin wie ein grosser Bruder. Er ist ja gut drei Jahre älter als ich und übrigens exakt so alt wie mein wirklicher grosser Bruder. Wäre Kevin nicht schon in der Band gewesen und hätte mich in letzter Minute dazu geholt, wäre es schwer vorstellbar für mich gewesen, meine Sachen zu packen und von Zuhause wegzugehen. Ihn bei mir zu haben, tat mir sehr gut. Wir haben uns am Anfang ein Zimmer geteilt – und hier sind wir jetzt, 30 Jahre später, und beklagen uns über unsere Rückenschmerzen (Lacht).

Richardson: Ich war mir der Verantwortung bewusst, auf die anderen Jungs aufzupassen. Nick war ja noch viel jünger, er kam mit 12 in die Band.

Spielten 1996 schon im Hallenstadion, sahen damals aber noch ganz anders aus: die Backstreet Boys. TBM Archiv

Und heute seid ihr alle fünf erwachsene, verheiratete Familienväter.

Richardson: Es war extrem wichtig und gesund für uns, Menschen zu finden, die uns unterstützen und lieben. Brian und ich sind schon seit mehr als zwanzig Jahren verheiratet, und auch die anderen von uns haben nach und nach eine gelungene Balance zwischen Karriere und Familie gefunden.

Littrell: So eine Karriere drei Jahrzehnten durchzuziehen, ist Knochenarbeit. Wir haben alles erlebt, die grössten Triumphe, aber auch Ausbeutung, Verrat, Krankheiten und andere Tiefschläge. Unser Leben ist weiss Gott nicht immer nur ein Kindergeburtstag.

Brian, Sie haben Ihren Sohn Baylee trotzdem nicht davon abhalten können, eine Karriere als Countrysänger zu starten?

Littrell: Ich bewundere den Jungen und sehe seine Entwicklung mit Freude. Er fing mit zwölf in dieser Branche an zu arbeiten, er trat schon am Broadway in New York auf und macht sich keine Illusionen. Er stand auch schon mit uns auf der Bühne. Baylee weiss, wie hart der Job ist. Er wird im November 20, wachte eines Morgens auf und sagte: «Ich will Countrymusik machen.» Bislang schlägt er sich super. Ich bin zuversichtlich, dass er körperlich und mental stark genug ist für das, was kommt.

Album: «A Very Backstreet Christmas». Warner.

Konzert: 27. Oktober, Hallenstadion Zürich

