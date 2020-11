Das Ostschweizer Trio Artemis wird 25 Jahre alt: Mit roten Roben hat alles begonnen Die drei Damen des Trio Artemis hatten gerade beim Start viel Erfolg mit leichter Klassik und Salonmusik. Das Frauentrio lässt sich aber in keine Schublade stecken. Stilvielfalt ist heute ein sein Markenzeichen. Martin Preisser 06.11.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit dem Studium begeisterte Kammermusikerinnen: Katja Hess, Myriam Ruesch und Bettina Macher. Bild: Arthur Gamsa

Wenn sie über Musik und das Triospiel reden, wirken sie immer noch genauso quirlig, charmant und leidenschaftlich wie vor 25 Jahren. Silberne Hochzeit heisst das in einer Ehe. «Ein wenig wie eine Ehe ist auch das lange, gemeinsame Musizieren, wo man miteinander wächst und sich entwickelt», sagen die drei Damen des Trios Artemis. Vor einem Vierteljahrhundert haben die Geigerin Katja Hess, die aus dem thurgauischen Märstetten stammt, die Cellistin Bettina Macher und die Pianistin Myriam Ruesch nach ihrem Studium in Winterthur das Trio gegründet und es nach der griechischen Göttin der Jagd benannt.

Edle rote Roben waren lange äusserlich das Markenzeichen der drei Musikerinnen, die sich zu Beginn mit leichter Klassik, mit geschmeidiger Salonmusik, mit Klängen aus Film und Musical einen unverwechselbaren und bis heute bekannten Namen gemacht haben. «Eigentlich ist das aus den ‹leichten› Zugaben entstanden. Wir merkten, dass das beim Publikum sehr gut ankommt», erzählt Katja Hess. Sie und ihre beiden Mitmusikerinnen sind eigentlich in der Klassik beheimatet. Der anfängliche Schwerpunkt leichte Klassik hat ihnen aber auf jeden Fall geholfen, eine «Marke» zu werden. Festlegen kann man das Trio Artemis darauf aber nicht. Es lässt sich, so vielfältig es stilistisch heute unterwegs ist, nicht in eine Schublade stecken.

Leichte Klassik hat das Repertoire beeinflusst

Das Trio spielt ganz klassische Klaviertrios, aber auch zeitgenössische Kompositionen, etwa von den Schweizern Rene Gerber oder Alfred Felder. Es interpretiert famos den Tango Nuevo eines Astor Piazzolla und schwärmt von der Zusammenarbeit mit einem inspirierenden Musiker wie Daniel Schnyder, der sie mit seinem jazzigen, improvisierenden Element angesteckt hat. «Der Start mit leichter Klassik und Salonmusik hat auch unser Spiel des gängigen Repertoires positiv beeinflusst», sagt Bettina Macher. «Wir konnten viel Erfahrung an Spielfreude und Leichtigkeit sammeln, die uns auch bei den echten Klassikern weiter gebracht hat.»

Nach dem Studium musiziere man oft vielleicht noch etwas obrigkeitsgläubiger und habe ein wenig Scheu, allzu frei zu interpretieren, schauen die Artemis-­Damen zurück. Heute sind dem Trio spieltechnisches Können und die Ansprüche an packende Interpretationen natürlich wichtig, aber immer wichtiger geworden sind die spielerische Freiheit und der zündende Funke, der aufs Publikum überspringt. 25 Jahre zusammen sein, das war nicht geplant. Diese Vorstellung wäre belastend gewesen, sagt Katja Hess. Die Drei haben sich auch in der Probenarbeit, für sie das Schönste am Musizieren überhaupt, immer wieder gefunden und sich gegenseitig motiviert.

Alle drei leben nicht nur vom Triospiel

«Wir sind sehr verschieden», sagen die Drei und probieren, sich gegenseitig zu charakterisieren. Myriam Ruesch bekommt da das Attribut ausgeglichen, Bettina Macher gilt als die Impulsive, die Dinge manchmal auch ungefiltert beim Namen nennt. Und Katja Hess ist die Musikerin, die schon mal vorprescht und die Zügel in die Hand nimmt. Alle drei sind nicht von der reinen Trioarbeit abhängig, weil sie auch unterrichten: «Das ist ein enormer Vorteil, es lässt uns unverkrampft bleiben, unabhängiger und ohne Zugzwang.»

Sechs CDs gibt es vom Trio Artemis, bei dem sich seit 2004 die Pianistin Myriam Ruesch mit Felicitas Strack am Klavier abwechselt. Über tausend Konzerte haben sie gespielt, auch in Japan oder Argentinien. Dort hatten sie anfangs Scheu, als Schweizerinnen mit Piazzolla zu punkten, konnten dann aber die Argentinier mit ihrem Tango-­Schwung überzeugen. Piazzolla steht auch 2021 im Zentrum der Arbeit. Zusammen mit einem Bandoneonisten ist ein Programm zum hundertsten Geburtstag des Tango-Komponisten geplant. Auch eine Uraufführung eines finnischen Werks steht auf der Agenda und die Teilnahme an einem Film über Dimitri Schostakowitsch.

Das Trio Artemis feiert seinen runden Geburtstag mit einem eher ernsten Programm. Auch hier geht es um ein schicksalhaft verbundenes Trio: Johannes Brahms, Clara und Robert Schumann. Bei dieser Hommage an die drei Romantiker ist auch der Sänger Samuel Zünd mit von der Partie. Lieder ergänzen Sätze aus Klaviertrios der drei Komponisten.

Mi, 18.11., 19.30 Uhr, Stadthaus, St.Gallen; www.trioartemis.ch