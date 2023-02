Statt an Religion zu leiden empfiehlt dieser Roman: "Trennt Euch"

Schweizer Gegenwartsliteratur Statt an verbohrter Religion zu leiden,empfiehlt Tabea Steiners neuer Roman: Trennt Euch! Mit ihrem Debüt «Balg» war Tabea Steiner vor vier Jahren für den Schweizer Buchpreis nominiert. Jetzt kommt ihr Zweitling, eine etwas zu brav erzählte Emanzipationsgeschichte aus freikirchlichem Milieu. Hansruedi Kugler 24.02.2023, 05.00 Uhr

Schriftstellerin und Literaturvermittlerin Tabea Steiner in der Coalmine Bar Winterthur. Bild: Tobias Garcia

Wie haucht man solchen Freikirchlern, die eigentlich nur aus einer Fassade erzwungener Nettigkeit bestehen, literarisch Leben ein? Verklemmten Sonntagsschullehrern, einschmeichelnd-manipulativen Ehemännern - in einem vordergründig einfühlsamen und verständnisbereiten, aber letztlich kaltherzigen, rigiden Milieu?

Man muss es Tabea Steiner hoch anrechnen, dass sie in ihrem neuen Roman «Immer zwei und zwei» versucht, sich diesem Milieu ohne Spott zu nähern. Nur denkt man halt die ganze Lesezeit: Das taugt doch nur als Stoff für eine Groteske. Wenn dann die aufgesetzte Freundlichkeit dieser Freikirchler auf eine brave, scheinbar oberflächliche Erzählsprache abfärbt, kann man leicht enttäuscht sein.

Eine lesbische Liebe bahnt sich an

Aber Tabea Steiner ist als Germanistin und erfahrene Literaturmoderatorin erstens eine formbewusste Schriftstellerin und hat zweitens etwas anderes im Sinn: einen Roman, den man unter dem Motto «Trennt Euch» als Emanzipationsroman lesen soll, modisch gesagt als Empowerment, als Selbstermächtigung.

Die Moral der Geschichte ahnt man rasch, auch wenn zunächst ein kleines Verwirrspiel inszeniert wird: Da ist Kristin, eine lesbische Pfarrerin, die zu zwei Frauen, zu Marlen und zu Natali, eine Verbindung hat. Welcher Art diese Verbindung ist, lässt Steiner vorerst geschickt offen - und schildert ausführlich Natalis scheinbar harmonisches Kleinfamilienglück mit Mann und zwei herzig-quirligen Mädchen.

Tabea Steiner: Immer zwei und zwei. Roman. Edition Bücherlese. 203 S. Pd / Edition Bücherlese

Dramaturgisch gekonnt werden in dieser Idylle allmählich Risse sichtbar: Wenn die Kinder verängstigt vom freikirchlichen Sonntagsschulunterricht nach Hause kommen, wenn der Ehemann über Natalis Kopf hinweg Ferien bucht, wenn Sex vor der Hochzeit für Eltern ein Grund ist, mit der Tochter zu brechen. Dann entfremdet sich Natali verständlicherweise dieses rigiden Milieus - und findet im Kunstatelier beim befreundeten Christoph Rat und Herzlichkeit.

Reizvoll ist der fragmentarische Aufbau des Romans

«Trennt Euch!» ist also das Motto dieses Romans. Das geht natürlich nicht ohne Selbstzweifel und männliche Erpressungsversuche und endet ein wenig kitschig. Steiners Einblick in freikirchliche Mentalität liest sich aber aufschlussreich. Dass man mit diesen Figuren nicht warm wird, muss wohl sein: Es sind Menschen, die keine Tiefe und keine Emotionen zulassen, sondern sich an trockene Glaubenssätze klammern und andere damit manipulieren.

Als Leser geht man wie Natali intuitiv auf Distanz zu ihnen. Das ist geschickt gemacht. Auch der anspruchsvolle, fragmentarische Aufbau des Buches ist reizvoll. An den Erzählstil muss man sich erst gewöhnen. Denn das Ungesagte, die Gefühle, die psychologische Tiefe muss man in der konsequenten Reduktion auf Handlungsschilderung spüren und erahnen. Das kennt man etwa auch in den Büchern von Peter Stamm, der, wie Tabea Steiner, im Thurgau aufgewachsen ist. Man könnte es also die Thurgauer Literaturschule nennen.

Beeindruckend, vielleicht auch erschreckend: Für die Arbeit an diesem Roman hat Tabea Steiner gleich drei Schreibstipendien erhalten. Sie verdankt sie im Anhang. Was zeigt: Schweizer Literatur ist in aller Regel eine brotlose Sache, leider sogar für frühere Buchpreis-Nominierte.