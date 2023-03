Essay: Der Banker ist ein Tier - der Raubtierkapitalismus lebt!

CS-Krise Pleitegeier und Finanzhai: Warum der Raubtierkapitalismus alle Bestien dieser Welt beim Namen kennt Der Pleitegeier zieht wieder seine Kreise. Wenn sich die Finanzwelt mit Geiern und Haien vergleicht, hat das gute Gründe: Der Banker ist ein Tier. Dieses Bestiarium müssen Sie kennen, um mitreden zu können. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Die sechs Heiligen der Finanzwelt. Wer kennt ihre Namen? Bild: Alexia Papadopoulos

Wer heute in das Office von CS-Entscheidungsträgern eingeladen wäre, würde sich wundern: Gemeinsam an einem fiktiven runden Tisch orchestriert der Pleitegeier ein Debriefing. Eine Nachbesprechung mit allen Beteiligten. Verteilt er hinter vorgehaltenem Flügel letzte Boni? Denn hier sitzen sie jetzt alle, die verantwortlich sind für die jüngste Finanzkrise.

Der Bulle und der Bär. Stierengrindig der eine, wütend der andere. Der Börsenhai mit schiefem Grinsen. Schwärme von Heuschrecken stehen in der Luft. Falken und Tauben streiten sich über die Knochen am kalten Buffet. Und irgendwann streift, mit hechelnder Zunge und triefendem Speichel, der Wolf vorbei aus der Wall Street. Die Runde ist ein wildes Bestiarium. Denn wenn Finanzexperten und -expertinnen über sich reden, greifen sie zu Vergleichen aus der Tierwelt.

Der ewig hungrige Wolf: Eine Spezies in Strassenschluchten

«The Wolf of Wall Street»: Der Film von Martin Scorsese hat 2013 die tierische Metapher der Raubtierkapitalisten populär gemacht. Die unglaublichen Memoiren des New Yorker Börsenmaklers Jordan Belfort– vom sagenhaften Aufstieg bis zum tiefen Fall – nahmen auch einfachen Sparern den letzten Glauben an die Menschlichkeit der Finanzwelt. Tiere, alles Tiere! Der Fall führte uns vor Augen, was am Universum des Geldes so typisch ist, dass unsere Ahnen als Vergleichsgrösse herangezogen werden. Im Banker und seinen Anverwandten meldet sich das uralte Raubtier in uns wieder.

Leonardo Di Caprio als Finanz-Wolf Jordan Belfort. Herr über Jachten, Milliarden und Immobilien. Bis der Fall kam.

In der englischen Sprache, der Sprache der Börse, ist es naheliegend: Wir folgen, die Psychologie kennt die Beispiele, unseren «Animal Spirits», unseren Instinkten. Festgestellt hat das bereits 1936 der Wirtschaftstheoretiker John Maynard Keynes. Er meinte zu wissen: Mensch sind nicht der ideale Homo oeconomicus, für den sie sich halten. Wir denken und handeln nicht nach rationalen Gesichtspunkten im Bestreben, unseren persönlichen Nutzen zu maximieren. Ganz im Gegenteil sogar, die Verhaltensökonomie, ein neuer Zweig der Wirtschaftswissenschaft, bestätigt inzwischen Keynes’ Beobachtung: Der Mensch – zumal der Mensch in Stress- und in Ausnahmesituationen – trifft seine Entscheide aufgrund von Emotionen, hinsichtlich seiner sozialen Präferenzen und entsprechend des Herdenverhaltens.

Herden sind doof, Schwärme intelligent: Wie dumm ist das!

Aus dem Begriff «Herdenverhalten» machte die Finanzwelt später die «Schwarmintelligenz». Die Aufwertung des einen in das andere ist ein schönes Beispiel, die eigene Bedeutung mit positiven Eigenschaften aufzuladen und zu verbrämen. Denn wer will schon ein Schaf sein und einer Herde angehören? Wenn man aus der Herde allerdings einen Schwarm macht, sieht das Ganze weit sympathischer aus.

Doch wieso, fragt man sich, soll die kollektive Intelligenz eines Schwarmes grösser sein als die eines einzelnes Individuum? Die Schwarmbildung ist im Reich der Tiere erwiesenermassen eine Überlebensstrategie, mit Intelligenz hat das, bedauerlicherweise für die Banker, wenig zu tun. Wie kann es also trotz Schwarmintelligenz beispielsweise zu Finanzkrisen kommen? 2011 hat ein Forscherteam der ETH Zürich gezeigt, wie schnell Schwarmintelligenz in Schwarmdummheit umschlagen kann. Sobald Menschen nämlich erfahren, dass andere über ein Problem anders denken als sie selbst, ändern sie ihre eigene Meinung – zumindest ein bisschen. Womit die Macht des «Animal Spirit», der tierischen Instinkte, so zu handeln, wie die Mehrheit handelt, wie gerufen funktioniert.

Die Taube und der Falke: Wer fängt die meisten Mäuse?

Es sind sechs Tiere, die die gesamte Typologie der Finanzwelt und ihrer Täterinnen und Täter abbilden. Wer sie kennt, wird in diesen Tagen das kultivierte Tischgespräch beeinflussen können. Wer nichts davon wissen will, hat gewiss seine Gründe.

Die Taube und die Falken in der Geldwirtschaft verkörpern zwei Prinzipien. Logisch, eine Taube ist ein friedliches Wesen, ein Körnerpicker eben. Ein Falke ist das Gegenteil. Er will Blut sehen. Genau mit dieser Gegenüberstellung spielt die Bezeichnung für Notenbanker und ihr Verhalten in der Geldpolitik. Eine Taube wird im Krisenfall darauf pochen, billiges Geld auszubrüten, nachzudrucken; ein Falke hält es anders. Er ist ein Greifvogel. Im Greifen besteht seine Stärke. Ein Falke will Geld so lange wie möglich zurückhalten. Und lässt er es denn doch einmal aus den Klauen, fordert er dafür so viele saftige Mäuse wie möglich.

Eine andere interessante Gegenüberstellung ist die Paarung Bulle und Bär. Bullen, wen wundert’s, sind Investmentbanker, tatsächlich zumeist Männer, die das Geld von Investoren auf ihre Hörner nehmen – und in die Luft werfen. Ihr Motto: «The sky is the limit». Bullen versetzen Anleger auf Wolke sieben und versprechen schwindelerregende Börsenkurse und Renditen. Der Bär wiederum fixiert den Börsenkurs mit seiner Tatze am Boden. Auf die Frage, was das bullige Gebaren nach der Luftnummer des Kurses für Folgen hat, weiss der Bulle freilich keine Antwort. Insgeheim arbeitet er wohl daran, die Naturgesetze ausser Kraft zu setzen. Erst dann wird das, was der Bulle in die Höhe wirft, irgendeinmal nicht mehr herunterfallen.

Der Bulle arbeitet mit seinen Hörnern, doch der Haifisch, der hat Zähne. Das weiss man seit Kurt Weill. Es gibt keine grausameren Jäger als ihn: den Finanzhai, oder den Miethai, den Kredithai oder den Gebührenhai. Ein Hai fällt seine Opfer an, zerfleischt sie aber nicht unmittelbar, sondern er lässt sie langsam ausbluten. Dass sich im Finanzbiotop der Raubfische derart viele Haie tummeln überrascht höchstens das Schaf.

Die Finanzheuschrecke: Und hopp zur nächsten Plünderungs-Party

Die Finanz-Heuschrecken wiederum ist eine Spezies neueren Datums. Der deutsche SPD-Politiker Franz Müntefering soll sie in einem Interview 2005 in die Welt gesetzt habe: Die Heuschrecke, früher eine der biblischen Plagen, ist das Sinnbild gefrässiger Beteiligungsfirmen und deren Verantwortlichen. Ganze Landschaften frisst so ein Kerlchen leer und fällt überall ein, wo es sich an Liquidem oder an Feststofflichem lohnt. Dann schwingt sich die Heuschrecke auf zur nächsten Plünderungsparty.

Stellt man sich das Tier in einem XXL-Format vor, gleicht es verblüffend dem Pleitegeier. Bei diesem Flügeltier ist vor allem die Wortherkunft interessant. Denn nur um eines Missverständnisses willen kam der Vogel zu seinem schlechten Ruf. Der «Begriff «Pleite» kommt aus dem Jiddischen und bedeutete «Bankrott»; eine Person, die im Jiddischen pleite war, nannte man «Pleite-Geher». Von «Geher» zu «Geier» ist es dann nicht mehr sehr weit.

Der Aasfresser kreist über allen Zockern dieser Welt und labt sich an dem, was sie für ihn übrig gelassen haben: Der Finanzhai, die Heuschrecken, die Tauben, Falken, Bullen und der Bär. Und händereibend freut sich im Himmel über seinen Sieg der gute alte Darwin.