Credit Suisse Debakel: Die besten Filme über das Finanzsystem

Credit Suisse-Debakel Die Finanzwelt kommt im Film selten gut weg, doch den Godzilla vom Paradeplatz müsste man sich noch ausdenken Figuren von gierigen Bankern und Brokern ziehen sich durch die Kinogeschichte. Doch die Realität hat die Fiktion längst überholt. Wir stellen fünf erhellende Filme über das globale Finanzsystem vor. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 23.03.2023, 12.00 Uhr

«Geld macht dich zu einem besseren Menschen»: Leonardo di Caprio als abgehobener Aktienhändler Jordan Belfort in «The Wolf of Wall Street». Bild: zvg/Cinémathèque Suisse/«bz – Zeitung für die Region»

Man sollte zwar tunlichst vermeiden, das Kino mit dem Leben zu verwechseln und das Geschehen auf der Leinwand für bare Münze zu nehmen. Doch wenn es um die schillernde Finanzwelt geht, sind wir längst geprägt von den Darstellungen eines Gordon Gekko («Wall Street»), Patrick Bateman («American Psycho») oder Jordan Belfort («The Wolf of Wall Street»). Die Filmgeschichte ist voll von diesen unheilvollen Glücksrittern, deren Macht uns zunächst einmal anmacht. Bank und Börse verheissen im Film plötzlich Attraktivität und Action, nicht Zahlenrattern und Schalterdienst von 9 bis 17 Uhr.

Zugleich stossen uns diese Nadelstreifenanzugträger auf Speed ab, da wir wissen: Ihr Aufstiegsmärchen ist eine einzige Selbstlüge. Womöglich begründet sich diese ambivalente Faszination darauf, dass die Welt der Wirtschaft selbst eine Traumfabrik ist; grösser als das Leben, mit starkem Hang zum Irrealen. 200 Milliarden Franken sind eine niemals greifbare Fantasiesumme, die auch Pippi Langstrumpf ersonnen haben könnte. Man würde sich ja wünschen, dass es nur ein überspitztes Film-Klischee ist: Die Horden von gierigen Top-Bankern und Spitzenbrokern, die ihre Seele dem Mammon verkauft haben und wirklich immer tief fallen.

Godzilla vom Paradeplatz

Doch was soll man nach den realen Ereignissen (alleine der letzten fünf Jahre) überhaupt noch sagen, schreiben, glauben? Nach Cum-Ex? Nach dem Fall Wirecard? Nach dem Fall Raiffeisen? Dem tiefen Fall der Credit Suisse, der zweiten Schweizer Grossbank innerhalb von nicht einmal zwei Jahrzehnten, die gerettet werden musste? Eine Bank, die drei Milliarden Franken Verlust einfuhr, während die Manager mit 32 Milliarden Boni in ihre Villen heimspazierten. Nun hat die Politik wahrscheinlich ein echtes «Too big to fail»-Monster erschaffen, für das noch ein filmisches Bild erfunden werden müsste, so wie Godzilla eines ist für die Atombombenabwürfe über Japan.

Sähe man die Ereignisse der letzten Tage mit all ihren absurden Details und intransparenten Volten im Kino, würde man abwinken: lächerlich, zu unglaubwürdig. Doch die Wirklichkeit hat die Fiktion längst überholt. Die jüngsten Skandale zeugen von einer atemberaubenden Rücksichtslosigkeit, gepaart mit Weltfremdheit und Lernresistenz. Man muss schon ausgesprochen naiv sein oder selbst tief im ökonomischen System stecken, um weiterhin fröhlich mit Phrasen wie «Optimismus» oder «Vertrauen» zu jonglieren.

Es verwundert nicht, dass seit einiger Zeit auf Netflix zahllose Produktionen boomen mit reisserischen Titeln wie: «Madoff: The Monster of Wall Street», «Skandal! Bringing Down Wirecard», «Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn» oder «Eat the Rich: The GameStop Saga». Antikapitalistische Reflexe mögen plump sein. Doch was ihnen vorausgeht, ist selten raffinierter. Die Realität kann uns kaum mehr etwas Neues über all die pervertierten Mechanismen der Finanzwelt lehren. Es ist unergiebig, jedes neue Versagen verstehen zu wollen, es wiederholt sich schlicht zu oft. Vielleicht muss man die eingangs formulierte Regel für einmal über Bord werfen und sich für eigene Lektionen in die Fiktion flüchten. Da werden die Verantwortlichen zumindest bestraft. Dies sind fünf erhellende Filme über unser Finanzsystem:

«The Wolf of Wall Street» (2013)

«The Wolf of Wall Street». Bild: Everett Collection

Der zeitgemässe Klassiker, der deutlich frischer wirkt als «Wall Street». In seinen Mafiafilmen hat Martin Scorsese die ausweglose Gewaltspirale gezeigt, hier ist es die persönliche Gier, die sich in einem gigantischen Selbstzerstörungsexzess entlädt. «Geld macht dich zu einem besseren Menschen», ist die manichäische Überzeugung des von Leonardo DiCaprio gespielten Brokers. Auf Netflix.

«The Big Short» (2016)

«The Big Short». Bild: Paramount/zvg

Ein weiterer Borderline-Film zwischen totaler Euphorie und Apokalypse, Adam McKay jagt in einem Höllentempo durch die Ursachen der Finanzkrise 2008. Wie bei Scorsese bricht der Film wiederholt die vierte Wand. Vielleicht ist dieses Stilmittel deshalb so beliebt, weil das Thema uns selbst adressiert, obwohl die Hochfinanz so weit weg erscheint. Schliesslich sind alle Glücksspieler und somit Teil des Problems. Auf Amazon Prime.

«Inside Job» (2010)

«Inside Job». Bild: zvg

Erneut die Finanzkrise von 2008, diesmal als mit dem Oscar prämierte Dokumentation mit einer beeindruckenden Bandbreite an Stimmen und Experten, erzählt von Matt Damon. Unter anderem durch den Schauplatz Island werden die komplexen globalen Verflechtungen und Auswirkungen der Krise deutlich. Auf Sky.

«La Oeconomia» (2020)

«La Oeconomia». Bild: zvg

Die Regisseurin Carmen Losmann stellt einfache Fragen. Etwa nach dem Zusammenhang zwischen Wachstum, Schulden und Vermögen. Doch selbst renommierte Fachleute kommen bei Erklärungsversuchen der Wertschöpfungskette ins Stottern. Hier wird dokumentiert, wie wenig wir tatsächlich über die Entstehung von Geld wissen. In der ZDF-Mediathek.

«Enron: The Smartest Guys in the Room» (2005)

«Enron: The Smartest Guys in the Room». Bild: zvg

Der Gasriese Enron war einst die Vorzeigefirma der USA: smart, innovativ, selbsterklärt grossartig. Der Narzissmus der verantwortlichen Manager endete jedoch in Bilanzfälschungen und einer der schlimmsten Firmenpleiten des Landes. Alex Gibney arbeitet akribisch auf, wie eine Blase entsteht und platzt. Auf Amazon Prime.