Covid-19 Sind Kulturmenschen bescheuert? Wer dieser Tage ins Theater, in die Oper oder ins Konzert geht,

vertraut den Behörden. Und das ist gut so. Christian Berzins 21.12.2021, 05.00 Uhr

Darf man dieser Tage Opernpartys feiern, wie es die

Mailänder am 7. Dezember tagen? Teatro Alla Scala

Die Entrüstung hinter der Frage war zu spüren wie ein sich nahender Tornado: «Das ist ironisch gemeint, oder?», lautete am Montagmorgen eine Whatsapp-Nachricht. Angehängt an die fünf Worte war ein Frontseiten-Hinweis dieser Zeitung, in dem es am Samstag um das wunderbare Genre «Kindertheater» ging: «Gehen Sie mit Ihren Kindern ins Theater! Jetzt ist die beste Zeit dazu» hiess es da.

Ich merkte, wie unglücklich die Formulierung war, wusste aber, dass sie verständlich ist. Ich begann, via Whatsapp nüchtern zu argumentieren; schrieb, dass es momentan völlig legal ja BAG-konform sei, ins Theater zu gehen, und fügte an, dass Kindertheater nun mal nicht im Mai gespielt werden. Jetzt ist die beste Zeit, um Kinder mit dem Theatervirus zu infizieren.

Die Antwort war heftig: «Bescheurtste Schlagzeile ever». Als ich weiter nach Argumenten suchte, hiess es: «Ihr lebt schon in einer anderen Welt.» «Ihr», das waren «wir» Kulturmenschen: Wir, die wir nach wie vor zu Tausenden ins Konzert und ins Theater strömen. Aber es waren eben auch «sie» gemeint, «sie», die mit von der Stirne rinnendem Schweiss und allen möglichen Covid-19-Vorsichtsmassnahmen den Bühnen- und Konzertzauber ermöglichen: die Künstlerinnen und Künstler. Und «sie» tun es auch mit aller Rücksicht, erstattet man doch den Besuchern, die nun wegen 2G nicht mehr ins Theater können, die Karten zurück.

Für jene, die Opern sehen wollen, wird gespielt. Was sollten die Häuser denn auch sonst tun? Für Sopranistinnen gibt es kein Homeoffice, ohne Publikum ist ihr Beruf wertlos. Theater, Konzert und Opern zu streamen, das haben alle in Lockdown gemerkt, ist kein Ersatz. Sollten die Künstler demnach dieser Tage von sich aus wieder den Stecker ziehen? Sie, die nur spielen können, da wir ihr Tun bezahlen? Das geht nicht, ausser die Politik beziehungsweise die Behören empfehlen es ihnen – oder befehlen es ihnen. Dann werden sie es tun – und gleichzeitig wissen: Kaum schweigen sie, schimpft das Publikum, dass nichts für es getan werde. Wie damals im Lockdown. Dann können wir alle wieder «Corona ist ein Arschloch» twittern.

Doch unser Gegenüber gab sich mit meinen Erläuterungen nicht zufrieden, schrieb: «Es ist pervers, in Zeiten von Schulschliessungen, noch fehlenden Booster-Möglichkeiten und vollen Intensivstationen zu propagieren, man solle ins Theater gehen.» Da war sie, die nichts verfehlende Moralkeule, die aber nichts anderes ist als ein Aufruf zum freiwilligen Lockdown mit dem ungesagten Zusatz: Schule ist wichtig, Kultur unwichtig. Es hiess auch: «Solange Menschen an Covid sterben, dürft ihr nicht in die Oper gehen.» Still dachte ich trotzig: Eine Stunde Mozart kann auch mal unnütz sein. Aber es ist sicher, dass eine Stunde Mozart genauso wichtig wie eine Schulstunde sein kann.

Aerosol-Studien, die noch letzten Sommer beweisen sollten, wie «sicher» etwa der Konzertsaal im KKL ist, haben mich nie interessiert. Aber wir Kulturmenschen sind keine Verrückten, schon gar keine Covid-19-Leugner – im Gegenteil. Ich würde behaupten, dass unter den Opern- und Theatergängern ein enorm hoher Anteil geimpft ist – geimpft sein muss. Vielleicht ist es mit uns Kulturmenschen wie mit Othello, der nicht eifersüchtig, sondern bloss vertrauensselig sei (Puschkin). Er ist ein grundguter Mensch, hört aber zu sehr auf Jago, wird erst durch seine Worte zum Mord aus Eifersucht getrieben. Wir Kulturmenschen hören auf die Behörden. Und somit verfolge ich meinen Beruf und meine Passion weiter.

Ich gehe zwei, ja drei Mal in der Woche in die Oper und ins Konzert, weise auf dem Weg dorthin im Tram und Zug Maskenverweigerer zurecht. Und danach mach ich dasselbe im Konzertsaal und im Theater. Dort, am Ort der Gedankenanarchie, helfen die Ermahnungen; im Zug, dem Staatsbetrieb, leider fast nie.