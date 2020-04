Corona-Kultur-Ticker: Hund Monty hält in der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld die Stellung +++ Botschaften aus dem Homeoffice der Eisenwerker +++ Kulturtipps von Regisseur Milo Rau

Laufend erreichen uns Initiativen, Ideen und Angebote von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz. Sie alle arbeiten, daran, dass die Kultur auch in dieser schwierigen Zeit der Isolation präsent bleibt. Christina Genova Aktualisiert 06.04.2020, 16.43 Uhr

Hund Monty grüsst aus der Theaterwerkstatt Gleis 5 Frauenfeld

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld ist verwaist. Doch nein, nicht ganz. Einer vom Team hält die Stellung. Hund Monty macht sich nützlich und kümmert sich um all das, was sonst liegenbleibt. Das Team der Theaterwerkstatt Gleis 5 sendet als kleine Aufmunterung ein Video, um seinem Publikum die Wartezeit zu verkürzen:



Ausserdem hat die Theaterwerkstatt Gleis 5 auch positive Nachrichten zu verkünden: Für das Programm 2020 erhält sie aus dem Lotteriefonds des Kantons Thurgau einen Beitrag von 50 000 Franken. Zusätzlich hat die Stadt Frauenfeld den Leistungsbeitrag auf 25 000 Franken erhöht. (gen/ 6.4.20)



Botschaften aus dem Homeoffice der Eisenwerker

Was machen die Leute vom Eisenwerk Frauenfeld jetzt, wo sie so schon seit drei Wochen weder Konzerte, noch Ausstellungen organisieren können? Auf Facebook und auf der Homepage ist die Serie «Was macht eigentlich...» gestartet, in welcher die Eisenwerkerinnen- und werker aus ihrem Alltag im Homeoffice berichten. Marco Kern, Bandbooker und Konzertveranstalter, ist vor allem mit dem Absagen, Umbuchen und Verschieben von Konzerten beschäftigt. Neben dieser mühsamen Seite des Lockdowns freut er sich aber über die Entschleunigung, die er mit sich bringt. Und die zusätzliche Zeit, die er mit seiner Tochter verbringen kann. Leider musste Kern auch alle Konzerte und Proben seiner eigenen Band absagen, dafür musiziert er in seiner Stube – für seine Tochter und mit ihr. (gen/6.4.20)



Almira Medaric, Co-Programmleiterin des Shed im Eisenwerk, erzählt in ihrem Video, dass leider das Atelierstipendium «Tanz mit Bruce», das sie mitbetreut, abgesagt werden musste. Es wurde auf nächstes Jahr verschoben. Medaric arbeitet nun von zu Hause aus als studentische Mitarbeiterin und daneben auch als Künstlerin. Sie bedauert, dass ihre Einzelausstellung im Kunstverein Frauenfeld abgesagt werden musste. Dafür hat sie jetzt mehr Zeit für ihr Hobby: ein Aquarium mit Zierfischen.



Der St.Galler Autor Milo Rau ist endlich mehrere Wochen zu Hause

Der St.Galler Regisseur und Autor Milo Rau.

(Bild: SRF/Thomas Mueller)

Der St.Galler Regisseur Milo Rau kehrte mit einem der letzten Flugzeuge von Brasilien nach Europa zurück. Dort sollte eigentlich am 17. April seine «Antigone im Amazonas» Premiere feiern. Das erzählt Rau im Newsletter von SRF Kultur, wo sich ab sofort Schweizer Kulturschaffende zu Wort melden. Da er als Regisseur und Autor extrem viel unterwegs sei, bedeute die Coronaquarantäne für ihn vor allem eines: die Möglichkeit, endlich einmal für mehrere Wochen zu Hause zu sein und mit seinen Töchtern und seiner Freundin Zeit zu verbringen. Der Theatermacher gibt auch Kulturtipps für den Lockdown. «Das Theater funktioniert nur als Präsenzmedium», schreibt Rau. Trotzdem werde er sich als sentimentaler und atheistischer Katholik das Corona-Passionsspiel des Schauspielhauses Zürich ansehen. Rau empfiehlt auch das Pantoffelkino des St.Galler Programmkinos Kinok, wo er «filmisch sozialisiert» worden sei, oder das Coronatagebuch der Appenzeller Autorin Dorothee Elmiger. (gen/6.4.20)



Zweites digitales Coronaforum der IG Kultur Ost



Peter Surber, Ann Katrin Cooper und Philipp Stuber vom Vorstand der IG Kultur Ost. (Bild: PD)

Die IG Kultur Ost lädt zum zweiten digitalen Coronaforum auf Zoom ein, in welchem Kulturschaffende und Vertreterinnen von Institutionen wichtige Informationen bekommen und Fragen stellen können. Es findet am Montag, 6. April um 20 Uhr statt. Informationen zum Anlass und Beitritt zum Meeting auf www.ig-kultur-ost.ch/corona-forum.

Wie können Gesuche eingereicht werden? Wie steht es um Kosten und Gagen bei verschobenen Anlässen? Katrin Meier, Leiterin des St.Galler Amts für Kultur, und Etrit Hasler von Suisseculture sociale geben Auskunft. Fragen können auch vorweg an info@ig-kultur-ost.ch gestellt werden. (gen/3.4.20)



Bachkantate zum zweiten Mal als Live-Stream

Bachkantate als Live-Stream am Laptop in der Stube: Da sind auch kleine Zuhörer willkommen.







(Bild: Benjamin Manser)

Die Bach-Stiftung führt bereits zum zweiten Mal ein Kantatenkonzert als Live-Stream durch wiederum mit Rudolf Lutz an Keyboard und Orgel in der Kirche Stein AR. Auf dem Programm steht am Freitag, 17. April 2020, um 19.00 Uhr die Kantate BWV 4 «Christ lag in Todesbanden». Anhand von acht Strophen aus dem gleichnamigen Luther-Choral führt der ganz junge Bach vom Tal des Todes und der Finsternis zum endgültigen und lichten Abendmahl im Paradies. Es werde keine leichte Kost werden, schreiben die Veranstalter. Dies angesichts der herrschenden Seuche und ihrer gravierenden Folgen, aber auch und gerade aufgrund von Textvorlage und Musik. Sanfter Trost sei nicht absehbar – «es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben rungen».

Das Konzert kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgehört und geschaut werden, auf dem Youtube-Kanal der Bach-Stiftung oder auf Facebook. Das echte Kantatenkonzert samt Einführungsworkshop und Reflexion wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. (gen/3.4.20)



Thurgauer Salsasong für die Quarantäne

Jan Geiger (Bild: PD)

Der Thurgauer Musiker Jan Geiger, alias «Klebeband», hat zur Coronakrise den Salsasong Latino Quarantino komponiert. Dazu gibt es einen witzigen Videoclip, der in diesen alles andere als lustigen Zeiten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern vermag. Geiger spielt seit rund 20 Jahren im Improvisations-Jazztrio Rosset Meyer Geiger und wurde in der Ostschweiz mit der Band «Herr Bitter» bekannt. Vor einem Jahr stand er mit seinem Soloprojekt, der Ein-Mann-Band Klebeband erstmals auf der Bühne. (gen/3.4.20)