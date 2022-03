Lika Nüssli erzählt die Geschichte ihres Vaters als Verdingbub

Comicroman Die Schweizer Comiczeichnerin Lika Nüssli erzählt die Kindheit ihres Vaters als Verdingbub Wie ein Kind zum Ding wird: Lika Nüssli legt nach ihrem Comicroman über ihre demente Mutter nun ein zweites Familienbuch vor. In langen Gesprächen mit ihrem Vater erfuhr sie von seinem Schicksal als Verdingbub. Bettina Kugler 25.03.2022, 10.38 Uhr

Die St.Galler Künstlerin Lika Nüssli. Bild: Tobias Garcia

Edel wirkt das Buch, in grossem Format, der Titel goldgeprägt, in Schreibmaschinenschrift: Er ist eine Anspielung auf die Senntumskultur, die goldenen Gürtelschnallen, aber erinnert auch an Akten, das Dossier Ernst Nüssli, der als Elfjähriger vom elterlichen Hof im Toggenburg weggeschickt wird, als Verdingbub die grosse Familie miternähren muss. Zum Spielen hat er wenig Zeit, im ersten Jahr darf er nicht einmal am Heiligabend nach Hause.