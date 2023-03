Michael Elsener verordnet Politiknachhilfe

Comedy Mit erhobenem Zeigefinger: Michael Elsener schickt sein Publikum in die Politik-Nachhilfe Politologe und Comedian Michael Elsener geht mit seinem neuen Programm «Alles wird gut» auf Tour. Auf dem Pensum stehen Dreisatz, Rhetorik und leider etwas wenig Pointen. Anna Raymann Jetzt kommentieren 02.03.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn die Welt brennt, schafft Comedy wenigstens etwas Abkühlung - zum Beispiel mit Michael Elsener. Philippe Hubler / ZVG

Sprechen wir über Probleme. Das ist, zugegeben, ein überraschender Ansatz für einen Comedy-Programm. Michael Elsener ist in seinem neuen Solo-Stück «Alles wird gut» aber nicht als Psychologe unterwegs, sondern als Vertreter der Demokratie, als Stimme des Volkes, als Sprachrohr der «Mehrheit». Und als solches will er nun von seinem Publikum wissen: «Was sind hier die grössten Probleme?»

Da er eine «interaktive Polit-Comedy-Show zur Lage der Nation» versprochen hat, ist Mitarbeit verlangt. Das Premierenpublikum im Zürcher Theater am Hechtplatz überlegt also kurz – und kommt auf die Baustellen, den Verkehr, den Lärm... Im Kern wollen eben doch alle einfach ihre Ruhe haben. Von Elsener, sich selbst als «Mischung aus Justin Timberlake und einem Schwarznasenschaf» bezeichnend, erhalten sie diese nicht. Denn dieser hat ein anderes Problem ausgemacht: die tiefe Stimmbeteiligung.

Von aller Welt um ihre direkte Demokratie beneidet, könnten Herr und Frau Schweizer vermutlich sogar über den Weltuntergang abstimmen. Nur tun sie es nicht. In der Schweiz leben nicht ganz neun Millionen Menschen, davon sind fünfeinhalb Millionen Menschen tatsächlich stimmberechtigt. Bei einer Stimmbeteiligung von 46 Prozent, rechnet Politik-Lehrer Elsener vor, blieben dabei noch gerade zweieinhalb Millionen Stimmen übrig. Um bei einer Abstimmung eine Mehrheit zu erhalten, braucht es, dem Dreisatz folgend, also nur das Kreuzchen von 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Elsener rauft sich die Schwarznasenschaf-Locken. Erklärtes Ziel des Abends: Die Wahlbeteiligung soll in diesem Wahljahr auf über 50 Prozent steigen. Nach dieser trockenen Lektion ist nun dringend Zeit für Comedy.

Der Comedian gibt Nachhilfe im Prozentrechnen. Michael Elsener / Youtube

Systemwechsel: Heute regiert die Diktatorin

Zum Glück hat das Schweizer Parlament dafür gutes Personal (und dieses mit Elsener einen ihrer besten Imitatoren). Gut ausgebildet, mit überproportional vielen Doktor-Titeln ausgestattet, gibt Bundesbern alles für Wählerstimmen, allem voran den guten Geschmack. Michael Elsener führt als bissiger Moderator durch den erhellenden Fundus an Wahlvideos. Da schneidet Jacqueline «Jacky» Badran (SP) eine ominöse Salami und Ruedi Noser (FDP) klaut Informatikauszubildenden die Computermaus. Aus den besten Schnitzern schneidet sich Politainer Elsener seinen eigenen Wahlspot.

Wo «die da oben» so wenig taugen, sollte man vielleicht am System arbeiten. Wenn wir die Demokratie und die Demokratie uns nicht braucht, könnte man es doch einmal mit der Diktatur versuchen. Nicht die Mehrheit, sondern der Zufall entscheidet: Esther aus Uster sitzt in der ersten Reihe und ist jetzt Diktatorin des Abends. Sie ist Yoga-Lehrerin, zu Fuss angereist und zwar in den Turnschuhen von Markenbotschafter Roger Feder – dem wohl einzigen anderen validen Kandidaten für den Posten als Diktator der Schweiz.

Elseners Stärke ist die Spontaneität. Solche Szenen mit überraschenden Pointen ohne Zeigestock liefern die lockersten Momente des Abends. Sie stärken die These des studierten Politologen und ausgezeichneten Comedians: Politik ist Unterhaltung.

Summen im Sinne der Demokratie

Die Diktatur, sogar unter der achtsamen Hand von Yoga-Lehrerin Esther, ist zum Scheitern verurteilt. Auch wenn Demokratie anstrengend ist, hilft alles nichts – da müssen wir, da muss das Publikum durch. Es gibt Nachhilfe, geübt wird live vor Ort. Das Publikum wird instruiert, wer dafür ist, summt. Bedingungsloses Grundeinkommen? – Volles Stadtzürcher Summen. Zürich Autofrei? – das Summen wird leiser. Dem zufällig im Theater sitzenden, ehemals für Tiefbau verantwortlichen Stadtrat Leutenegger, entlockt Elsener die augenzwinkernde Lösung: Ein autofreies Zürich sei kein Problem, wenn der Verkehr eben nach Uster umgeleitet würde. Ein guter Lehrer zieht den Klassenclown auf seine Seite.

Auf dem Pensum steht ausserdem noch etwas Aufklärungsunterricht (Tabuthema Heterosexualität) und die Hausaufgaben gehen ums Klima (die Erfindung des ökologischen Fussabdrucks). Der Comedian sagte kürzlich im Interview mit dieser Zeitung: «Das klassische Politkabarett mit dem Zeigefinger mag ich nicht.» An diesem Abend ist besagter Zeigefinger aber leider etwas gar oft erhoben. Das Publikum zeigt sich brav. Die Schlussumfrage – wer im Herbst wählen ginge –, beantwortet es mit einstimmigem Summen, das in überzeugtem Applaus übergeht.

Alles wird gut bis 12. März, Theater am Hechtplatz, Zürich. 14. März Casino, Bern. 16. bis 18. März, Kellerbühne St. Gallen. Weitere Termine folgen.