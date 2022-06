Comedy Jutetaschen und Lakritze: Auf Einkaufstour im Online-Shop von Hazel Brugger Was verkaufen Hazel Brugger und Co. eigentlich ihren Fans? Wir sind auf Shoppingtour gegangen. Julia Stephan Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

«Mutti ist kaputti». Der Satz, mit dem der britische Tory-Abgeordnete und Brexit-Befürworter Andrew Bridgen einst den Rückzug Angela Merkels aus der Weltpolitik kommentiert haben soll, hat eine lange Reise hinter sich. Erst war er durch die Schlagzeilen deutscher Zeitungen gewandert. Bis er vor wenigen Wochen im Onlineshop von Hazel Brugger und ihrem Mann Thomas Spitzer gelandet ist und dort seine neue Bestimmung gefunden hat.

Aus dem schwarzen englischen Humor eines Politikers war ein farbenfrohes und sehr beliebtes Motto-Shirt für müde Mütter geworden, das den Onlineshop wegen der hohen Nachfrage kurzzeitig an seine Grenzen brachte.

Ihre T-Shirts sind beliebt: Hazel Brugger. Bild: Instagram

Im Shop, der von der gemeinsamen Firma der beiden betrieben wird, findet man neben der männlichen T-Shirt-Variante «Vatti ist platti» auch Charity-Shirts, die Geld für Opfer sexueller Gewalt sammeln, T-Shirts für Umweltbewusste, von Hazel ausgewählte glutenfreie Lakritze («Lakrüetzi mitenand») und eine Anti-Gluten-Jutetasche – die Comedienne ist selbst von einer Glutenunverträglichkeit betroffen.

Damit hat Hazel beim Verkauf von Merchandising-Produkten hierzulande klar die Nase vorn. Die ältere Generation konzentriert sich brav auf das Kerngeschäft mit DVDs und CDs. Wer auf Shoppingtour geht, stellt fest, dass Werbung für Firmenanlässe, Moderationen und Auftritte an Hochzeiten wichtiger sind als ein gut kuratierter Onlineshop. Selbst Satiriker Dominic Deville schmiss vor seiner Zeit beim Schweizer Fernsehen als Clown verkleidet Geburtstagskindern auf Bestellung Torten ins Gesicht.

Baby-Strampler und «Zuccolade»

Vereinzelt wird man fündig, etwa bei Divertimento, die ein braves Memory auf den Markt gebracht haben. Feel-Good-Comedian Joel von Mutzenbecher verkauft Hoodies, T-Shirts und Babystrampler.

Claudio Zuccolini brachte letztes Jahr mit einem Schweizer Fabrikanten für Edelschokoladen eine Tafel Schoggi auf den Markt. Die «Zuccolade» mit Nussstängeli-Crunch – der Inhalt spielt auf einen Gag aus Zuccolinis Bühnenprogramm an – kostet zehn Franken und verkauft sich gemäss seiner Agentin Corinna Nobel Bianchi gut. Nobel Bianchi, die ursprünglich einen ganzen Zuccolini-Esskorb lancieren wollte, sagt, man habe sich bewusst gegen das omnipräsente T-Shirt entschieden. Die aus der Open-Air-Phase entwachsene Zielgruppe Zuccolins wird’s freuen.

Anarchischer und authentischer wirken die Sprüche-T-Shirts von Universalgenie Lara Stoll, die für sich selbst genommen Kunstwerke sind. Im Podcast von Viktor Giacobbo verriet Stoll vor einiger Zeit, dass ihre Stolli-Shirts mit Sprüchen wie «Nur die Weinkarte, bitte» oder «Bis wänn giz Zmorge?» im Ausland bereits mehrfach kopiert worden seien. Die klare Message, ihre Schlichtheit der Shirts, welche die Künstlerin auch bei ihren Auftritten trägt, kommen an. Filmregisseur Michael Steiner soll mit einem Stolli-Shirt einmal die Rezeption eines Hotels betreten und viele Lacher dafür kassiert haben.

Lara Stoll setzt auf eigene Sprüche. Bild: Imago

Wenn die Zielgruppe eine Agenda hat

Brugger hat ihre Zielgruppe deutlich professioneller eingegrenzt. Die Hazel-Brugger-Gadgets transportieren das Lebensgefühl einer Generation, die nicht nur konsumiert, sondern eine Agenda hat. Ihre Kundschaft ist jung, woke, meist aus dem städtischen Milieu kommend, lebt umweltbewusst und reagiert sensibel auf Sexismus und Ausbeutung. Die auf der Seite beworbenen Textilien aus Biobaumwolle sind mehrfach zertifiziert, die Verwendung der Gelder im Shop transparent gemacht. Dass Satiriker Jan Böhmermann Thomas Spitzers selbst produziertes CBD-Öl in seiner Show einst kritisch in den Fokus nahm, ist auf der Seite vermerkt, um Shitstorms zu vermeiden. Diese Zielgruppe spricht dann auch darauf an, wenn Brugger und Spitzer wie an den deutschen Comedy Awards im vergangenen Jahr ein Motto-Shirt tragen, mit dem sie sich von dem wegen angeblicher sexueller Übergriffe in die Kritik geratenen Kollegen Luke Mockridge abgrenzten.

Viel Aufwand für wenig Gewinn

Im Gegensatz zu den Hallen füllenden deutschen Zugpferden wie Otto Waalkes, der mit seinen Ottifanten ähnlich wie hierzulande Sänger Trauffer ein Geschäft mit Lizenzen aufgebaut hat, dürfte der Merchandising-Erlös für Comedians, die innerhalb der helvetischen Grenzen auftreten, bescheiden sein. Fälle wie in der Musikbranche, wo Weltstars wie Kanye West laut dem Wirtschaftsmagazin «Forbes» mit ihrer Sneakermarke mehr verdienen als mit dem Kerngeschäft Musik, gibt es nicht.

Otto Waalkes und sein Ottifant. Bild: Imago

Einer, der seit Jahren im Geschäft mitmischt, ist der Basler Sänger und Inhaber von mercharsenal-europe, Joel Bader. Bader, der für Bands wie Hecht und den Reggae-Musiker Dodo arbeitet, hat auch Comedian Joel von Mutzenbecher beim Aufbau seines Shops unterstützt. Dass bekannte deutsche Comedians wie Mario Barth mit «Männer sind Schweine»-Shirts Kasse machen oder Dieter Nuhr seinen Kultspruch «Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten» auf Shirts, Tassen und Schlüsselbänder drucken lässt, findet er fantasielos. «Ich habe da Assoziationen zu einem Verkaufsstand auf Mallorca», so Bader.

Viel werfe der Verkauf von Merchandising-Produkten nicht ab. «Selbst wenn man ein Hallenstadion bespielen würde und dabei bis zu 40'000 Franken mit Merchandising-Produkten verdient, werden die 15'000 Tickets à 80 Franken immer noch ein Vielfaches an Einnahmen abwerfen», rechnet Bader vor. Es sei ein volatiler Markt, der auf die Launen seiner Käuferinnen und Käufer angewiesen sei.

Kommt hinzu, dass es die Schweizer mit dem Fankult nicht so haben. Hier endet die lange Reise eines Fan-Shirts in der Regel im Kleiderschrank – oft in einem zweiten Leben als Pyjama.

