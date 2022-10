Rock Red Hot Chili Peppers: Wahnsinn, dieser Kreativitätsschub Die alternden Musiker der kalifornischen Band spüren ihren zweiten Frühling. In diesem Jahr hat die Band insgesamt 150 Minuten neuer Musik veröffentlicht. Steffen Rüth Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Red Hot Chili Peppers klingen wieder wie zu ihren besten Zeiten.

Zwei Alben in sechs Monaten? Kann man machen, wenn man so viele Top-Ideen hat wie die Rockfunk-Heroen aus Los Angeles. «Return Of The Dream Canteen» ist der Nachschlag auf einem extragrossen Teller.

Der Kreativschub ist beachtlich. Handelt es sich sowohl bei «Unlimited Love» als auch bei «Return Of The Dream Canteen» um Doppelalben. Heisst: 75 Minuten Laufzeit, verteilt auf sieben Songs. Zusammengenommen haben die Chili Peppers in diesem Jahr also 150 Minuten neue Musik veröffentlicht, ein Wahnsinn.

Es könnte mit der Rückkehr von Gitarrist John Frusciante zu tun haben. «Als wir 2019 wieder mit John zusammenkamen», sagt Sänger Anthony Kiedis, «mussten wir uns erst eingrooven. Doch irgendwann begann dieser mystische Prozess, der uns wie Flussschwimmer von einer Songideen-Oase zur nächsten treiben liess. Wir konnten gar nicht mehr aufhören, das zu tun, was wir am liebsten und besten tun.»

Die beste Nachricht aber ist, dass das spielfreudige bis verspielt-verspulte zweite Album ganz und gar nicht nach einer Restverwertung von «Unlimited Love» klingt. «Eddie», zum Beispiel, tönt wie eine klassische Kiedis-Geschichte aus den glorreichen Anfangstagen. Zurückgelehnt mit einem beseelten, wohlig melodischen Grundgroove. Das Lied ist eine Hommage an die Begegnung mit dem verstorbenen Gitarristen Eddie Van Halen. Auch das zupackend instrumentierte «Bella» spielt in den Strassen der von den Chili Peppers geliebten Metropole Los Angeles. Wie bereits auf «Unlimited Love» greifen die Chili Peppers in ihrer Traumkantine auch zu milden Würzmischungen. Oft passiert nicht so furchtbar viel und auf «La La La La La La La La» sparte man sich auch gleich die Worte.

Ab und zu blitzen die instrumentalen Schalke in den Nacken der Musiker auf. Auf «My Cigarette» zum Beispiel haben sie nicht nur ein Keyboard im Einsatz, sondern verblüffen auch mit einem coolen Saxofon-Solo. Die grösste Überraschung stellt sich indes bei «Reach Out» ein – der Hardrock-Knaller animiert zum Headbangen, und für wenige Minuten kann man sich wieder vorstellen, die Jungs wären noch mal 30. Steffen Rüth

Red Hot Chili Peppers: Return Of The Dream Canteen.

