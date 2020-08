«Carmen» bei den Schlossfestspielen Werdenberg: Die Unbändige an der langen Leine Regisseur Kuno Bont bringt Bizets populäre Oper in Werdenberg coronakonform, aber nicht kühl distanziert auf die Freilichtbühne. Am Samstag Abend war Premiere bei herrlichem Sommerwetter - und das Publikum rundum glücklich. Bettina Kugler 09.08.2020, 15.18 Uhr

Carmen (Kathrin Walder) bezirzt Don José (David Jagodic) - doch der will sich vorerst noch nicht aus dem Konzept bringen lassen. Bild: Robin Egloff / Aargauer Zeitung

Am Willen zur Distanz fehlt es Don José mitnichten: Das ist schon im Libretto zu Georges Bizets vielgespielter Oper so; im Coronasommer 2020 freilich gilt es umso mehr. Mögen die anderen Männer, grosszügig auf der extra breiten Bühne verteilt, gierig nach Carmencita schmachten, mögen die Weiber aus der Zigarettenfabrik mit der berüchtigten Zigeunerin in wilde Handgemenge verstrickt sein – der brave Brigadier José sitzt in der Werdenberger Inszenierung ungerührt am Schreibtisch und tut, als schreibe er gerade die neueste Schutzverordnung.

Natürlich gibt es eine solche, anders hätten die Schlossfestspiele heuer keine Chance gehabt. Man liebt und spielt das Drama um die beiden Aussenseiter, die einander magisch anziehen und dennoch fremd bleiben bis zur gegenseitigen Vernichtung, BAG-konform: mit dem gebotenen Abstand. Das gilt für das Liebesdreieck zwischen Carmen, Don José und Escamillo ebenso wie für Chorszenen. Einander hautnah kommen sie selten; umso stärker rückt es uns beim Zuschauen zuleibe.

Raucherpause statt Hygienemasken: Wer wo genau auf der Bühne steht, wie lange und mit wem, ist im Schutzkonzept der Inszenierung festgelegt - und wirkt doch nicht künstlich distanziert. Bild: Robin Egloff / Aargauer Zeitung

Dass man das vorschriftsmässig entzerrte Gemenge auf der Bühne bald schon als übliches Gewimmel wahrnimmt, spricht für die Qualität der Inszenierung von Kuno Bont. Hier ist ganz offensichtlich viel Energie eingesetzt worden. Denn «Carmen» ist beides, intimes Kammerspiel und Massenspektakel, und selten wechselt der Fokus so jäh.

Locker und verspielt gesungen

Regisseur Kuno Bont. Bild: Ralph Ribi

Im Kino zoomt die Kamera dann jeweils nah heran oder öffnet den Blick, bringt das Geschehen in Fahrt. Kuno Bont versteht es auch in seiner zweiten Opernregie in Werdenberg, dafür szenische Entsprechungen zu finden: Sei es mit (eher atmosphärischen) Projektionen und Vergrösserungen, sei es mit einem dynamischen Bühnengeschehen, in dem es viel zu tun gibt für den Chor (Leitung: Christian Büchel) – auch Umbauarbeiten und Verwandlungen. Umso lockerer und verspielter wird gesungen.

Bilder wie die von Don José gefesselte Carmen, sehr locker an der langen Leine, während sich für ihn, den Arglosen, bereits der Strick des Schicksals zuzieht, sind sprechend - und zugleich raffinierte Lösungen im Spiel mit Distanzen.

Launenhaft, mit vielen Schattierungen zwischen Berechnung und Leidenschaft: Kathrin Walder als Werdenberger Carmen. Bild: Robin Egloff / Aargauer Zeitung

Kathrin Walder als Carmen hat Temperament und Klasse; sie verkörpert die Femme fatale in ihrer Launenhaftigkeit und Radikalität und setzt dafür die stimmlichen Mittel klug ein. Mindestens so präsent ist David Jagodic als zaudernder, sensibler Don José; in Escamillo (Sarunas Sapalas) hat er einen starken, souveränen Konkurrenten. Die Sänger in den kleineren Partien, allen voran die aus der Region Werdenberg stammende Judith Dürr, können sich daneben bestens ins Szene setzen.

Die Bühne lässt viel Bewegungsspielraum

Nicht restlos glücklich macht die Tontechnik; zuweilen leidet die Balance, gehen Stimmen in den gesprochenen Dialogen ein wenig unter, dann wieder sind sie in Ensembles zu laut. Gleichwohl: Oper unter freiem Himmel, an einem prächtigen Sommerabend, nach einer monatelangen Zitterpartie - das ist ein grossartiges Gefühl, für die Akteure ebenso wie ihr entspanntes Publikum auf den drei Tribünen.

Die Bühne von René Düsel gibt ihr Geheimnis erst allmählich preis. In ihrer Reduziertheit lässt sie den Figuren viel Bewegungsspielraum, ist Spiegel statt übermöblierter kleine Welt. Eine Etage tiefer sitzen die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von William Maxfield Platz und bringen Bizets effektvoll orchestrierte Partitur zum Funkeln: mit Verve, einer grossen Farbpalette und eher moderaten Tempi.

Oben wohlgeordnetes Gewusel, unten das Orchester: Auf und unter der Bühne von René Düsel ist viel Platz. Bild:Robin Egloff / Aargauer Zeitung

Die malerische Kulisse mit See und Schloss rückt schnell gänzlich in den Hintergrund; wuchtig fährt von Beginn an die Geschichte auf der Bühne ein und nichts lenkt davon ab. Keine Selbstverständlichkeit bei einer so populären Oper voller Gassenhauer zum Mitpfeifen.

Weitere Vorstellungen bis zum 22.8. Informationen und Tickets unter carmen20.ch