Darf man auf der Bühne von «Negern» oder vom «Führer» singen?

Cancel-Culture-Debatte Neger, Führer, Vogelmenschen – die Opernwelt streitet, ob in die alten Texte eingegriffen werden soll In vielen Opern verbergen sich politisch inkorrekte Begriffe, über deren Streichung man in der Opernwelt heftig streitet. Der Schweizer Bühnenverband macht keine Empfehlung für die Schweizer Theater und Opernhäuser. Christian Berzins Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Nicht mehr schwarz und kein Sklave: Monostatos (Vierter v. r.) in der Salzburger «Zauberflöte». Sandra Then

Die einen schreien «Führer-Skandal!», die anderen sagen: «Alles halb so schlimm.» Es geht es um ein paar Worte, die man in den Opernhäusern nicht mehr singt oder nicht mehr singen sollte.

Noch im April sagte TV-Talk-Star Harald Schmidt im Interview mit dieser Zeitung: «Ich bin gespannt auf die nächsten Aufführungen von Léhars ‹Lustiger Witwe›, zum Beispiel auf den ‹Weibermarsch› oder auf ‹Ja, das Studium der Weiber ist schwer› oder ‹Heute gehe ich ins Maxim›. Das ist Verherrlichung von Prostitution!» Er sagte es halb lächelnd und knirschte innerlich und meinte: «Ich bin gespannt, wann die Sprachpolizei den Vorhang runterlässt.»

Es ist passiert.

In der «Zauberflöte» der Salzburger Festspiele – einem Festival, das lange Zeit vorgab, wie was zu tun sei – gab es keinen schwarzen Sklaven Monostatos mehr. Und verloren war auch die rührende Szene, in der er auf Papageno, den Vogelmenschen, trifft. Früher erschreckten sich beide zu Tode beim Anblick des anderen, meinten, das Gegenüber sei der Teufel, und rannten davon, bis dann Papageno, volksphilosophenschlau sagt: «Ich Dummkopf, dass ich Angst hatte, genauso wie es schwarze und weisse Vögel gibt, gibt es auch schwarze und weisse Menschen.» Das leuchtet auch Kindern ein.

Die Textveränderungen merkt nur ein kleiner Teil des Publikums

Doch Monostatos war nun weiss und völlig durchgeknallt, immerhin kein Sklave, sondern ein «Diener». Und so sang er denn glücklos bei den Frauen: «Und ich soll die Liebe meiden, weil ein Diener hässlich ist.»

Die Textveränderung war im Mozartheiligtum Salzburg kein Thema. Auch in Bayreuth war es lange kein Thema, dass Festivalleiterin Katharina Wagner ihren Lohengrin-Darsteller gebeten hatte, im Vers «Seht da den Herzog von Brabant, zum Führer sei er euch ernannt» das Wort «Führer» mit «Schützer» zu ersetzen. Das war auch schon 1959 so gemacht worden. An gewissen deutschen Häusern war «Schützer» in den letzten Jahren üblich.

Wegen eines Interviews in der «Welt» wurde dann aber ein «Führer-Skandal» daraus, sagte doch der konservative Noch-Bayreuth-Dirigent Christian Thielemann: «Entschuldigung, aber wo kommen wir denn da hin? Dann kann man auch gleich viel mehr ändern, der ganze ‹Lohengrin› ist ja voll von solchen Stellen, ‹Für deutsches Land das deutsche Schwert›, all das.»

Doch Festivalleiterin Katharina Wagner konterte geradlinig: «Gerade in Bayreuth sollte man besonders sensibel sein, weil wir einen besonderen politischen Hintergrund und damit auch eine besondere Verantwortung haben.»

Was also tun? Vorschriften herausgeben? Dieter Kaegi, Theaterleiter, Regisseur und Präsident des Schweizerischen Bühnenverbands, winkt ab: «Nein, Empfehlungen gibt es nicht, das muss jedes Theater oder Opernhaus selbst entscheiden.» An seinem eigenen Theater Biel Solothurn hat er oder liess er bisher noch keine Texte verändern. Allerdings sagt er:

«Wenn es sich um ein einzelnes Wort oder eine Passage handelt, kann der Text auch geändert oder gekürzt werden, das erscheint mir legitim, wo wir ja auch keine Hemmungen haben, musikalische Striche vorzunehmen.»

Dieter Kaegi

Intendant Biel/Solothurn und Präsident Schweizer Bühnenverband Michel Lüthi

Schon im Juni hatte sich die italienische Dirigentenlegende Riccardo Muti im «Corriere della sera» (und letzte Woche fast wortgleich in der «Zeit») zur Debatte geäussert und von Verdis «Un ballo in maschera» gesprochen. Er besteht auf einen im Original zu lesende Satz, wo es heisst, dass die Wahrsagerin Ulrica «dem Negerstamm entsprossen» sei (dell’immondo / Sangue de’ negri» – «vom unreinen Blut der Neger). Deutsch sagte man dann bisweilen Zigeunerstamm – was heute auch nicht mehr geht.

Wird Verdi durch die Wortveränderung zum Rassisten gemacht?

Doch wichtig: Ulrica wird von einem weissen Richter beschimpft. Verdi zeigt uns einen Rassismus, lässt die Wahrsagerin dann aber von zwei Sympathieträgern verteidigen und man lässt Gnade walten. Muti sagt dazu: «Es ist richtig, die Menschen wissen zu lassen, was geschrieben wurde und warum. Wenn man es ändert, macht man Verdi zu einem Rassisten.» Und Muti weiss, dass es auch andere Stellen gibt, meint aber dazu: «Wir müssen den jungen Leuten sagen: Schaut her, diese Fehler wurden damals gemacht, passt also auf, nicht in die gleiche Falle zu tappen.»

Das Opernpublikum könne durchaus mit dem Wort «Führer» im Lohengrin umgehen. Meist werden Regisseure dadurch sensibilisiert, noch deutlicher zu zeigen, welch Schwächling diese vermeintliche Lichtgestalt Lohengrin ist, wie er das Volk manipuliert. Dieter Kaegi betont, dass ein Regisseur darauf reagieren muss: «Möglichkeiten: Kommentare auf der Bühne – textlich oder bildhaft oder mit dem Übertitel.»

Harald Schmidt, der lange im Theater gearbeitet hat, sieht hingegen keine Lösung: «Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Aber es kann nur eine Lösung sein, die gender- und diversitätsmässig alle Bedingungen erfüllt. Übererfüllt.»

