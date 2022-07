Camilla wird 75: Die «andere Frau» ist nicht immer das Böse

Camilla wird 75 Sie wurde als Ehezerstörerin beschimpft: Warum die «andere Frau» nicht mehr das ultimativ Böse ist Camilla, Duchess of Cornwall, wird heute 75 Jahre alt. Sie wurde gehasst und als «Rottweiler» beschimpft. Mittlerweile hat sich das Königshaus mit ihr versöhnt. Auch in der Popkultur ist die «andere Frau» nicht mehr nur das ultimativ Böse. Nadja Zeindler 17.07.2022, 06.46 Uhr

Geburtstagskind Camilla erscheint zum 75. in der britischen «Vogue». Vogue

Heute wird Camilla Rosemary Shand Parker Bowles, Duchess of Cornwall 75 Jahre alt. Die ehemals meistgehasste Frau von Grossbritannien, vielleicht sogar der ganzen Welt. Die dritte Person in der Ehe zwischen Lady Diana und Prinz Charles. Der Rottweiler. Sie war die «andere Frau». Und trotzdem wünscht ihr heute sogar das Königshaus «Happy Birthday.» Denn: Camilla ist längst nicht mehr einfach «die Böse».

Die «andere Frau» in der Popkultur

Die «andere Frau» ist der ultimative Erzfeind jeder Ehefrau. Sie ist die Schlampe, die den Ehemann verführt. Genauso haben wir es in Songs, Filmen und Promi-Stories gelernt:

Avril Lavigne sang in «Girlfriend»: «Ich mag deine Freundin nicht. Ich finde, du brauchst eine neue. Ich könnte deine Freundin sein.» Im Film «Eine verhängnisvolle Affäre» ist Glen Close so durchgeknallt, dass sie den Hasen von Michael Douglas' Filmtochter kocht und am Ende von dessen Ehefrau erschossen wird. Und als Brad Pitt und Angelina Jolie sich als Paar geoutet haben, wurde sie in der Presse als Femme fatale hingestellt, während Jennifer Aniston die arme betrogene Ehefrau war. Ein Ruf, den beide bis heute nicht losgeworden sind. Über Pitt verlor dagegen kaum jemand ein Wort - erst recht kein böses.

Als Angelina Jolie und Brad Pitt nach ihrem Film «Mr. & Mrs. Smith» ein Paar wurden, galt sie als Grund für das Ehe-Aus zwischen Pitt und Jennifer Aniston. Keystone

Mittlerweile wird die «andere Frau» nicht mehr so schwarz-weiss dargestellt. Manchmal sehen wir sogar ihren Blickwinkel. In «Sex and the City» ist Carrie die andere Frau, mit der Mr. Big seine Ehefrau betrügt. In einer Szene sagt sie: «Ich bin nicht die andere Frau. Ja,ich bin die andere Frau. Aber ich bin nicht so eine Frau.» 20 Jahre später schläft Cassie in «Euphoria» mit dem Freund ihrer besten Freundin Maddie - und wird von ihm ebenfalls wie Dreck behandelt.

In «Euphoria» schläft Cassie mit Jacob, obwohl er vergeben ist. Schauspielerin Sydney Sweeney wurde für ihre Rolle gerade für einen Emmy nominiert. AP

Im Film «Die Schadenfreundinnen», der im Original tatsächlich «The Other Woman» heisst, spannen eine betrogene Ehefrau und die zwei Geliebten ihres Mannes zusammen, um sich an ihm zu rächen. Denn: Keine von ihnen wusste von der anderen.

Und manchmal ist gar niemand der Bösewicht. In «Brokeback Mountain» betrügen Enis und Jack ihre Ehefrauen zusammen, weil sie nur heimlich ihre homosexuelle Liebe ausleben können.

Wahre Liebe oder Ehezerstörerin?

Camilla sprach Prinz Charles (links) 1970 bei einem Polo-Spiel an und war danach zwei Jahre offiziell mit ihm zusammen. In Verbindung blieben sie aber auch danach immer. Getty

Auch das echte Leben ist nicht schwarz-weiss. Für Charles ist Camilla die Liebe seines Lebens, mit der er nicht zusammen sein durfte. Der Grund wurde nie öffentlich genannt. Vermutlich war sie ohne komplett aristokratischen Stammbaum und jungfräulichem Image schlichtweg nicht das passende Prinzessinnen-Material.

Für Diana und den Rest der Welt war Camilla der Grund für ihre kaputte Ehe mit Charles. Und ja: Diana war das Opfer. Sie wusste als knapp 20-jährige Braut kaum, worauf sie sich einliess. Natürlich ist es grauenhaft, betrogen zu werden, natürlich ist jede betrogene Frau am Boden zerstört und hasst die andere Frau.

In ihrem Skandal-Interview packte Lady Diana 1995 aus und sagte: «Wir waren zu dritt in dieser Ehe». AP

Trotzdem: Camilla ist nicht der Bösewicht der Geschichte. Sie ist ein Mensch, der Fehler macht. Und das ist auch kein Film-Plott, sondern das echte Leben, bei dem damals alle Beteiligten verloren haben. Auch sie hat gelitten, als das ganze Land sie Rottweiler nannte.

Vergeben und vergessen?

Vergeben haben ihr bis heute nicht alle. Als die Queen in einer Mitteilung ihren Wunsch äusserte, dass Camilla den Titel als «Queen Consort» erhalten sollte und damit offiziell Königin wäre, hagelte es tonnenweise hässige Kommentare von Diana-Fans – obwohl sie den Titel gar nie bekommen hätte, nachdem sie und Charles sich scheiden liessen.

Familienintern scheinen die Wogen heute geglättet. Neben der Queen haben sogar Prinz William und Prinz Harry ihren Segen gegeben, als Camilla und Charles geheiratet haben. Happy End. Eines, dass sie sich verdienen musste.

Kurz vor ihrem Geburtstag sagte Camilla in einem Interview mit der britischen Vogue: «Es war nicht einfach. Ich wurde so lange so behandelt, dass man einfach einen Weg finden muss, um damit zu leben. Man muss weiter leben.» Genau das tut sie und sie macht ihre Sache gut.