Buch Vom phönizischen Alphabet zu softwaregesteuerten Buchstaben: Zwei St.Galler veröffentlichen eine faszinierende Geschichte der Schrift Die Publikation basiert auf dem Klassiker «Die Schriftentwicklung» des Schriftdesigners Hans Eduard Meier; beteiligt ist auch der Zürcher Typografie-Dozent Rudolf Barmettler. Das überarbeitete Standardwerk wird im Rahmen des St.Galler Typografie-Symposiums Tÿpo vorgestellt.

Rolf App Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Roland Stieger (links) und Rupert Kalkofen haben den Klassiker «Die Schriftentwicklung» des Schriftdesigners Hans Eduard Meier aktualisiert. Er ist links auf dem Bild zu sehen. Rechts die überarbeitete Version.

Bild: Donato Caspari

Roland Stiegers Tage sind zuweilen recht anstrengend. Beim Gang durch die Stadt nimmt der St.Galler Typograf und Designer in ihr zuallererst das Nebeneinander unzähliger Schriften wahr, selbst wenn sie sich nur in winzigen Details unterscheiden. Das hat ihn schon in seiner Schriftsetzerlehre fasziniert, und so hat Stieger denn bereitwillig die Anregung des schon über 90-jährigen Schriftdesigners Hans Eduard Meier aufgenommen, dessen 1959 erstmals erschienenes Buch «Die Schriftentwicklung» zu überarbeiten und zu aktualisieren.

Im Zürcher Typografie-Dozenten Rudolf Barmettler, der ihn einst in Schriftgeschichte unterrichtet hatte, und im an Universität und Pädagogischer Hochschule St.Gallen lehrenden Germanisten Rupert Kalkofen fand Stieger Mitstreiter, die sich in ein anstrengendes Abenteuer stürzten. «Gott sei Dank kann man den Schweiss nicht riechen, der in unserem Buch steckt», sagt Stieger.

Schriftmuster mit dreisprachigem Kommentar

Am Freitag, 5. November, wird nun das Werk unter dem Titel «ABC – Geschichte und Form der lateinischen Schrift» im Rahmen des St.Galler Typografie-Symposiums Tÿpo vorgestellt. Es hat gegenüber Meiers Erstfassung an Format und Umfang zugelegt. Nicht verändert haben sich Anspruch und Konzept. Der Anspruch: Hier soll ein knapper, bildhafter, verständlicher Überblick über die Schriftgeschichte präsentiert werden. Und das Konzept: Einer Textseite mit einem dreisprachigen Kommentar steht eine Seite mit Schriftmustern gegenüber. Rupert Kalkofen sagt:

«Viele Schriftgeschichten sind stark textlastig. Das wollten wir vermeiden. Denn man muss die enorme Entwicklung der Schrift ja zuerst einmal sehen können.»

Diese im 12. Jahrhundert vor Christus bei den Phöniziern im heutigen Libanon einsetzende, dann über Griechen und Römer zu uns gelangende Entwicklung wird durch viele Faktoren angetrieben. In der Frühzeit durch Schreibgerät und Schreibmaterial, mit der Erfindung des Buchdrucks auch durch maschinelle Neuerungen.

Die Computerschrift Beowulf ist softwaregesteuert. Bild: PD

Ab 1867 verbreitet sich die Schreibmaschine, mit dem Ende der 1980er-Jahre wird der Computer zum Werkzeug der Schriftentwicklung – dem so abenteuerliche Schriften entspringen wie die Beowulf, deren Buchstaben softwaregesteuert immer ein wenig anders gestaltet und damit einzigartig sind. Vielleicht ist sie die perfekte Schrift für eine individualisierte Gesellschaft. Denn: «Jede Zeit hat ihre Formen», schreibt Rudolf Barmettler in der Einleitung, bevor er in einer grossformatigen Grafik die gegenseitigen Beeinflussungen von Schriftformen nachzeichnet.

Kulturelle Entwicklungen, gesellschaftliche Veränderungen und auch wirtschaftliche Umbrüche spiegeln sich in der Schrift. Die Industrialisierung führt zu einer Warenfülle, die auch an den Mann und die Frau gebracht werden muss. «Die Werbung kommt auf», sagt Rupert Kalkofen, «es entstehen fette Plakatschriften.»

Schrift mit politischer Botschaft

ABC – Geschichte und Form der lateinischen Schrift. Hg. Rudolf Barmettler, Rupert Kalkofen und Roland Stieger,VGS, 91 S., Fr. 28.–

Doch die Gegenbewegung lässt nicht auf sich warten. Mit der kunsthandwerklichen Bewegung der «Arts and Crafts» und mit dem Jugendstil gewinnen natürliche Formen Oberhand, bevor mit dem Bauhaus das Schlichte triumphiert – und mit dem Nationalsozialismus die Frakturschrift eine Renaissance erfährt. Was zeigt: Auch politische Botschaften stecken in der Schrift.

Während Rupert Kalkofen die grossen Linien zieht und Roland Stieger Schrift-Details erläutert, sitzen wir vor einem Plakat für das Theater St.Gallen, das ein Mitarbeiter seiner Firma entwickelt hat: Ingmar Bergmans «Szenen einer Ehe», gedruckt in einer Schrift, der immer wieder Stücke fehlen. So wie der Ehe, um die es bei Bergman geht.

Präsentation: 5. November, 18.45 Uhr, Aula des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums, Demutstr. 115, St.Gallen.