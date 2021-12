Buch von unbekanntem finnischen Autor blieb lange unentdeckt

Bahnbrechender Roman Rauchen, reden und Grog trinken: Dieser unbekannte finnische Autor erinnert an Marcel Proust «Im Saal von Alastalo» von Volter Kilpi ist ein Sprachkunstwerk, das überrascht: Das ist Weltliteratur aus der finnischen Provinz. Warum blieb es so lange unentdeckt? Peter Henning 10.12.2021, 05.00 Uhr

Ein kühner Meister neu entdeckt: der finnische Schriftsteller Volter Kilpi († 1939).

Am Anfang der nachfolgend vorgestellten literarischen Grossunternehmung steht eine glückliche Fügung in Form grosser verlegerischer Kühnheit und Weitsicht. Denn als der 1931 hauptberuflich als Oberbibliothekar der Universitätsbibliothek von Turku arbeitende, 57 Jahre alte finnische Schriftsteller Volter Kilpi dem Geschäftsführer des renommierten Helsinkier Otava Verlages, Alva Renqvist schreibt, hat er seit dreissig Jahren kein Buch mehr veröffentlicht. Die meisten seiner Werke sind lange schon vergriffen – und sein Name ist nur noch Insidern ein Begriff.

Volter Kilpi «Im Saal von Alastalo». Roman. Übersetzt und mit einem Nachwort von Stefan Moster. Mare Verlag, Hamburg. 1135 S. Zvg / Aargauer Zeitung

Kilpi schlägt Renqvist vor, seine früheren Arbeiten wieder aufzulegen – um damit den Boden zu bereiten, was er in den vergangenen Jahren zu Papier gebracht hat, nämlich einen Riesenroman, der nun unter dem Titel «Im Saal von Alastalo» in einer lebendigen Übersetzung von Stefan Moster vorliegt.

«Das Buch wird kein Roman sein», warnt Kilpi Renqvist seinerzeit, «sondern eher ein Epos in Prosa. Ich habe ihm schon mehr als neun Jahre meiner festesten Arbeitskraft geopfert und hoffe, dass diese Jahre nicht umsonst geopfert worden sind!» Und Kilpi überzeugt Renqvist mit seiner Schären-Trilogie, wie er sein Buch nennt, auf Anhieb: Der Verlag Otava bringt das Buch heraus – und hebt damit Finnlands wahrscheinlich bedeutendes Prosa-Werk der Neuzeit aus der Taufe.

Nun liegt uns der 1066 Seiten umfassende Prosa-Koloss vor – und wer Augen hat, der lese, lese, lese! Denn was uns der kühne, 1939 verstorbene Volter Kilpi mit seinem Epos zu Füssen legt, ist ein Sprachkunst- und Feuerwerk, wie man es in dieser singulären Schönheit, in seiner poetischen Dichte und in seiner an genuinen Gedanken und Emotionen reichen Art und Weise vielleicht das letzte Mal bei Marcel Proust gefunden hat.

Volter Kilpi war überzeugt vom Wert seines Schaffens

«Meine Prosa ist nicht logisch und rational», bekannte Kilpi ungeschönt. «Und eine leichte Lektüre wird mein Buch nicht werden, falls ich es einmal fertig bekomme, aber ich hoffe, dass seine Kadenzen etwas einfangen werden, das die Mühe des Lesers verdient.» Es ist davon auszugehen, dass Kilpi, dieser zu allem entschlossene Teufelskerl, wusste, welchen literarischen Schatz er im Begriff war zu heben. Denn mit jedem Satz, den man als staunender Leser tiefer vordringt in sein engmaschiges, weitausholendes Prosa-Gewebe, nimmt der Grad der Beglückung zu.

Doch worum eigentlich genau geht es? Kilpis Roman liefert eine panoramatische, geradezu zeitlupenhaft voranschreitende Schilderung des Lebens auf den südwest-finnischen Schären in den 1860er-Jahren, genauer, das der Inselgemeinde Kustavi, in der er geboren wurde und aufwuchs. Achtundzwanzig Männer treffen sich in einem Saal, um sechs Stunden lang über den Bau einer Barke zu beraten, trinken Grog, rauchen und reden.

Damit verbunden beschwört Kilpi – ähnlich wie Proust einst im ersten Band seiner «Recherche» die Kindheit und Jugend seines Erzählers Marcel – noch einmal die von tausendundeinen Eindruck erfüllte Welt seiner Kindheit, sodass unterm Strich dieses nur scheinbar ereignislosen Finnlandromans steht: Weltliteratur!

Anzuzeigen ist der seltene Glücksfall von einem Roman, der im Dauerfeuer der publizistischen Schnellschüsse dieser Jahre daherkommt wie ein gegen alle Moden resistenter freundlicher Besucher aus einer anderen, uns nur scheinbar fernen Welt!

Begrüssen und feiern wir ihn also überschwänglich! Denn das lange Warten auf sein Eintreffen hat sich gelohnt.