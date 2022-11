So brisant sind die Briefe von Max Frisch und Ingeborg Bachmann

Briefwechsel Macho Max, Monster Max, Mörder Max: So brisant ist der Briefwechsel zwischen Frisch und Bachmann In diesen Tagen erscheint der lang erwartete Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch und korrigiert manches Zerrbild. Aber ist er wirklich eine Sensation? Julian Schütt Jetzt kommentieren 15.11.2022, 18.04 Uhr

Max Frisch mit Ingeborg Bachmann in Rom – das einzige gemeinsame Bild. MFA Zürich/Mario Dondero

Fast jede Zeitung, die dank unwürdiger Günstlingswirtschaft der Verlage bereits über diesen Briefwechsel berichtet hat, spricht von einer Sensation. Aber was soll daran sensationell sein? Es heisst, die ganze Literaturgeschichte müsse nun umgeschrieben werden. Wieso denn?

Gewiss garantiert die Beziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch viel Zündstoff und setzt in literaturbegeisterten Köpfen noch immer gewaltige Fantasien frei, die man in diesem Briefwechsel aufbewahrt glaubt. Es sind jedoch meist sehr intime Briefe, die von Liebesglück und vor allem Liebesunglück handeln. Alles andere als sensationell. Nur selten spielt die Welt ausserhalb des Privaten hinein, meist in Form von Gerüchten, die beiden von Anfang zu denken geben.

Es sind zugleich Zeugnisse einer untergegangenen Welt, als Schriftstellerinnen und Schriftsteller noch Stars waren und Literatur einen Stellenwert im Leben vieler Menschen hatte, von dem wir heute nur noch träumen können. Wegen der Veröffentlichung dieses Briefwechsels gerät die deutschsprachige Literatur aber definitiv nicht aus den Fugen, und die Literaturgeschichtsschreibung, sofern es sie in deutscher Sprache überhaupt noch gibt, hat längst andere Hauptkoordinaten als Bachmann und Frisch.

Manches Zerrbild lässt sich allerdings korrigieren. Zuerst Ingeborg Bachmann, dann ihre Angehörigen und eine ihr blind ergebene Forschung haben Frisch in den letzten Jahrzehnten nach Kräften dämonisiert. Er soll Bachmann «verraten», in seinen Büchern «ausgeschlachtet» haben und für ihren tragischen Unfalltod 1973 letztlich verantwortlich gewesen sein. Macho Max, Monster Max und Mörder Max: Das sind die Hauptvorwürfe, die bis vor kurzem in vermeintlich seriösen Forschungen herumgegeistert sind.

Überhöhung von Bachmann auf Kosten von Frisch

Schon Bachmann selbst und ihre Groupies in der Germanistik haben nach dem Ende der Beziehung alles ausgelöscht, was an die Liebe zu Frisch erinnert. Noch in neueren Bachmann-Biografien taucht Frisch höchstens als biederer «Baumeister» und «Erfolgsautor» auf. Seine Rolle beschränkt sich darauf, der grossen Ingeborg Bachmann in ihrer prekären materiellen Situation Halt gegeben zu haben.

Der Briefwechsel zeigt eindrucksvoll, wie wenig diese Bachmann-Überhöhung auf Kosten Frischs der Wirklichkeit entspricht. Die Briefe belegen die tiefgründigen Diskussionen, die beide miteinander geführt haben. Und was sie in besten Zeiten verbindet, ist Liebe, wie sie sich nicht schöner vorstellen lässt.

So verlockend es sein mag, man sollte die Liebesbriefe jetzt nicht dazu missbrauchen, um zu beweisen, wie unschuldig Max Frisch an Bachmanns Desaster ist. Denn es geht hier nicht um ein Gerichtsverfahren, sondern um eine zwischenmenschliche Beziehung mit Hochs und noch mehr Tiefs. Frisch fasst Bachmanns üble Vorwürfe, er habe sie verraten und auf dem Gewissen, als das auf, was sie sind: Not- und Widerstandssignale einer Verzweifelten. Bachmann muss sich gewaltsam von ihm abwenden, damit sie weiterleben kann.

Bachmann dürfte manche seiner Briefe vernichtet haben

Die eigentliche Sensation besteht darin, dass der Briefwechsel überhaupt erhalten blieb und fast 50 Jahre nach ihrem Tod und 30 nach seinem endlich veröffentlicht werden kann. Rund 300 Schriftstücke sind im Briefwechsel versammelt. Früh schon fordert Bachmann ihre Briefe in Frischs Besitz zurück, was er ablehnt. Sie hat ihn auch aufgefordert, die Briefe zu vernichten, was er ebenfalls ablehnt.

Doch scheint sie Briefe von ihm entsorgt zu haben, es haben sich von ihm jedenfalls nur halb so viele Briefe erhalten wie von ihr, und es wären noch weniger, wenn er von seinen Briefen nicht Teilabschriften oder Durchschläge gemacht hätte. Was übrig blieb, hat das Herausgeberteam vorzüglich ediert und kommentiert, sodass sich diese komplexe Beziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch nun umfassend darstellen lässt.

Sie sind das Glamour-Paar der Hochkultur. Die 32-jährige Ingeborg Bachmann gilt in jenem Sommer 1958 als Primadonna der deutschsprachigen Literatur, obwohl von ihr erst zwei schmale Lyrikbände erschienen sind, während der 15 Jahre ältere Max Frisch sich mit den Romanen «Stiller» und «Homo Faber» sowie dem Stück «Biedermann und die Brandstifter» zu einem der meistbeachteten Autoren hochgeschrieben hat.

In Paris lernen sie sich Anfang Juli 1958 kennen. Knapp fünf Jahre später sind beide von der Liaison gezeichnet, haben Zusammenbrüche, schwere Krankheiten, psychische Krisen und einen Selbstmordversuch hinter sich. Beide kämpfen gegen den Alkohol, bei ihr kommt die Tablettensucht dazu, die aber schon vor der Verbindung mit Frisch begonnen hat. Er muss sich früh über die gemeinsame Geschichte äussern, um damit fertig zu werden. Sie will genau dieses «Zerreden» vermeiden, hält sich an die Maxime, mit der eigentlich Frisch identifiziert wird: dass sich Liebe nur retten lässt, solange die Partner einander in kein Schema pressen.

In Bachmanns Augen hat Frisch ihre Liebe verraten, indem er sie im Roman «Mein Name sei Gantenbein» verarbeitet. Genau das widerlegt der Briefwechsel. Bachmann ermuntert Frisch immer wieder zu dem Roman, liest verschiedene Versionen davon, und was sie auszusetzen hat, korrigiert er. Von einem Verrat kann keine Rede sein. Erst als die Beziehung schon in den letzten Zügen ist, beginnt sie «Gantenbein» als ein gegen sie gerichtetes «Blutbuch» zu sehen.

Er fürchtet eine «Liebe im Hauptberuf», sie fürchtet, sein «Efeu» zu sein

Es liegt in der Natur von Briefen, dass sie nur geschrieben werden, wenn Frisch oder Bachmann abwesend sind. Dabei ist einer der zentralen Gründe, weshalb sie zusammenfinden, gerade ihre gemeinsame Sehnsucht nach einem Zuhause, einem «Traumschloss». Doch sobald sie längere Zeit beisammen sind, halten sie es nicht mehr aus. Er teilt ihr einmal mit, sie sollten keine «Liebe im Hauptberuf» anstreben, worauf sie antwortet, in seinen Augen sei sie wohl zudringlicher «Efeu».

Zu den dramatischsten Phasen des Briefwechsels gehört der Frühling 1959. Da bricht Frisch völlig zusammen, muss ins Spital eingeliefert werden. Er führt alles auf seine «Ängste um unser Glück auf Stelzen» zurück, auf all das Vage in ihrer Beziehung, auf Bachmanns ewige Geheimnistuerei, die er nicht mehr aushält. Diagnostiziert wird schliesslich Hepatitis. Bachmann versucht sich erfolglos als Pflegerin.

Er setzte einen Vertrag auf, der ihnen beiden die offene Liebe erlaubte

Frisch bittet sie, lieber in Italien nach einer Sommerwohnung Ausschau zu halten. Sie fühlt sich verstossen. In Italien intensiviert sie eine Liebschaft mit dem Dichterkollegen Hans Magnus Enzensberger, der sich zuvor von Frisch am Krankenbett verabschiedet hat. «Sie brauchte Männer», weiss Frisch. Dennoch will er Bachmann nach seiner Genesung heiraten. Für sie ist die Ehe aber kein dringliches Bedürfnis. Er setzt den sogenannten «Venedig-Vertrag» auf, der ihnen beiden Verhältnisse mit anderen Partnern erlaubt, solange keine tieferen emotionalen Beziehungen im Spiel sind.

1962 beruft sie sich dann auf diesen «Venedig-Vertrag». Sie hat sich ernsthaft in einen Italiener verliebt. Für Frisch ein Trennungsgrund. Nun schlägt sie Frisch ihrerseits die Ehe vor. Er hält es für einen «Verzweiflungsakt» und lehnt ab. Bald darauf lernt er die 23-jährige Studentin Marianne Oellers kennen, ohne Ingeborg Bachmann deswegen aufgeben zu wollen.

Spätestens hier wird es auch für uns Lesende anstrengend. Anders als bis jetzt angenommen, trennen sich Bachmann und Frisch noch nicht in jenem August 1962, sondern erst im darauffolgenden Frühling. Sie schlittert in eine Krise, aber zunächst nicht wegen Marianne, die sie Frisch als Gespielin gönnt. Es sind Schreibnöte, die zu immer neuen Phasen von «Gebrochensein» führen. Der Wechsel von der Lyrik zur Prosa fällt ihr schwer. Frisch ermuntert sie, sie solle «Geduld mit dem Neuen» haben. Doch er verkennt den selbstzerstörerischen Strudel, in den sie geraten ist. Es kommt zur gegenseitigen «Zerfetzung». Er bereut seine bösen Briefe, «auch sie gehen einmal so und einmal anders an der Wirklichkeit vorbei».

So ist der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch zwar gewaltig in der Sprache und in den Emotionen, aber leider zu selten unbeschwert. Und das Ende ihrer Beziehung ist definitiv viel zu lang und traurig geraten.

Ingeborg Bachmann, Max Frisch: «Wir haben es nicht gut gemacht». Der Briefwechsel. Herausgegeben von Hans Höller, Renate Langer, Thomas Strässle und Barbara Wiedemann. Piper und Suhrkamp, München/Berlin 2022. 1040 S. (Erscheint am 21. November.)

