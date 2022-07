Premiere von «Madame Butterfly» wurde wetterbedingt abgesagt

Bregenzer Festspiele Trotz Poesie und Puderzucker: Die Premiere von «Madame Butterfly» musste wetterbedingt abgebrochen werden Nur ein halbes Spiel auf dem See am Premierenabend – aber eines, das Eindruck hinterlässt. Statt Spektakel gibt es in Bregenz mit Puccinis «Madame Butterfly» dieses Jahr intimes Kammerspiel in XXL. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 21.07.2022, 11.03 Uhr

Erst die Wetterprognose, dann die Opernvorführung – dieser Prämisse entzieht sich in Bregenz niemand, nicht einmal die Seebühnen-Premiere der 76. Festspielsaison. Wo eben noch der Wind am wallenden Gewand der Madame Butterfly zerrte, Regenponchos raschelten und beim Liebesduett dramatische Blitze über den Himmel zuckten, da hiess es nach 59 Minuten Spielzeit: Vorstellungsabbruch. Nur ein Viertel der Premierengäste durfte für den zweiten Teil mit ins Festspielhaus.

Was die Indoor-Version an Kraft der Bodensee-Kulisse verliert, gewinnt sie an elektrisierendem Musizieren der Wiener Symphoniker unter Dirigent Enrique Mazzola. Es ist Puderzucker-Puccini, sicher geführt ohne agogische Wagnisse, dafür mit fast impressionistischen Klangdetails. Dabei beginnt die Oper gar nicht so schmetterlingsflügelzart, wie es das Blatt Papier von Bühnenbildner Michael Levine vermuten lässt. Im Gegenteil: «Ruvidamente», also rau und grob, sollen die Streicher das Eingangsmotiv spielen, sodass man nach den ersten Tönen weiss: Diese Geschichte nimmt kein gutes Ende.

Der amerikanische Leutnant Pinkerton tritt auf, begleitet vom Heiratsvermittler Goro, der seinen westlichen Kunden das Gesamtprodukt «Alt-Japan» verkauft, inklusive einer Ehefrau auf Zeit. Die Gattin soll die 15-Jährige Geisha Cio-Cio San sein, genannt Butterfly. Für ihn ein erotisches Abenteuer, für sie die Utopie eines Lebens als freie US-Amerikanerin. Nach der Liebesnacht wartet sie drei Jahre lang vergebens auf Pinkertons Rückkehr. Als er in den Hafen einfährt, an der Hand seine «richtige» amerikanische Gattin, gibt es für Butterfly nur einen Ausweg. Sie ersticht sich mit dem Dolch ihres Vaters.

Eine «emanzipatorische Haltung» nennt Regisseur Andreas Homoki Butterflys Wunsch, die traditionsgebundene japanische Gesellschaft hinter sich zu lassen. Doch: Wie selbstbestimmt kann ein junges Mädchen sein, das für die Hoffnung auf eine bessere Welt alles aufgibt und am Ende alles verliert? Zart, wie der Flügel eines Schmetterlings, zerknüllt und achtlos in den Bodensee geworfen: Ein «Spiegel ihrer Seele» soll das 300 Tonnen schwere Blatt Pergament versinnbildlichen. Darauf Malereien einer Berglandschaft mit feinen Tusche-Strichen; erst die changierenden Lichtstimmungen machen aus den Skizzen ein farbiges Aquarell.

Ein ästhetisches Highlight ist die Hochzeitszeremonie im ersten Akt: In sonnenuntergangsrotem Licht schweben Geishas über die Bühnenkanten, von Kostümdesigner Antony McDonald mit Wagasa-Schirmchen und Kabuki-inspirierten Kostümen ausgestattet. Die japanische Sippe fügt sich optisch ins Bühnenbild, während die Amerikaner als Fremdkörper in ihm herumstampfen, mit ihrer Flagge das Pergament penetrieren und bei jedem Auftritt grob Löcher ins Papier reissen.

Sharpless, Konsul der Vereinigten Staaten, wird von Brian Mulligan als trampeliger Yankee verkörpert; sein sonorer Bariton kommt im Festspielhaus deutlich besser zur Geltung als auf dem See.

Die usbekische Sopranistin Barno Ismatullaeva ist eine Sensation: Sie legt die Partie der Madame Butterfly eher lyrisch an und erzielt damit in den dramatischen Akzenten einen umso grösseren Effekt. Wunderbar verschmilzt sie mit Edgaras Montvidas Tenor im Duett. Da wird so romantisch, ja fast erotisch musiziert, dass man der Täuschung verfallen könnte, es handle sich um eine echte Liebesgeschichte. Dann wird Pinkerton nach dem ekstatischen Schlusston vom Bühnenbild verschluckt und Butterfly bleibt allein zurück – unendlich verloren auf der überdimensionalen Seelenlandschaft ihrer selbst.

Mehr Nähe entsteht später auf der Bühne des Festspielhauses und auch bewegende, kammerspielartige Momente, etwa zwischen Butterfly und ihrer Vertrauten Suzuki (Annalisa Stroppa) im Blumen-Duett. Diese «Madame Butterfly» hat nichts von hollywoodschem Opern-Spektakel – sie setzt auf Intimität und Poesie. Und hält so sogar aus, dass das Publikum auf die flammende Schlussszenerie verzichten muss. Ganz ohne Bodensee sorgen Ismatullaeva und die Wiener Symphoniker für Gänsehaut, während das Papierschiff hinter ihnen im Sommergewitter untergeht.

