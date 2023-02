Blues-Rock Die Ellis Mano Band macht Blues-Rock der Weltklasse und widersetzt sich den Zwängen der Schweizer Popmusik Die zürcherisch-aargauische Band pfeift auf die Gebote des Streaming-Zeitalters. Das ist manchmal mühsam, umso besser ist das Resultat auf dem dritten Album «Luck Of The Draw». Stefan Künzli Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ellis Mano Band: Lukas Bosshardt, Edis Mano, Chris Ellis, Nico Looser und Severin Graf (von links). Nicolas Bruni / ZVG

Streaming hat die Musikwelt auf den Kopf gestellt. Nicht nur das Geschäftsmodell, sondern auch das Songwriting. Wer in die Charts will, soll schnell zur Sache kommen, heisst es. Hoppla, da bin ich. Keine ausschweifenden Intros, keine langen Strophen. «Hook oder Refrain zuerst» lautet das Credo der Streaming-Gläubigen.

«Wir pfeifen auf die Zwänge des Streaming-Zeitalters», sagt dazu Bandleader und Gitarrist Edis Mano der Ellis Mano Band. Vierzig Sekunden dauert zum Beispiel das Intro zu «Get Out». Bevor Sänger und Co-Bandleader Chris Ellis einsetzt, wird ein monumentales Gitarrenriff, das von Led Zeppelin stammen könnte, ausgekostet. Das ist überhaupt das Kennzeichen des dritten Albums der famosen Band. Die Musik atmet, sie nimmt sich Zeit. Atmosphären werden aufgebaut und ausgereizt. Es wird nicht gleich alles Pulver verschossen. «Beim Essen wird auch zuerst eine Vorspeise serviert – was wäre Sex ohne das Vorspiel? Du willst in Stimmung kommen. In der Musik ist es genauso», sagt Mano. Das Intro führt dich in eine neue Welt. Lässt dich die Musik spüren. Es ist Musik für Geniesser, für jene, die Musik hören wollen.

youtube

Gitarrist Edis Mano (Baschi, Kunz, Luca Hänni), Bassist Severin Graf (Marc Sway, Dodo, Adrian Stern ) und Schlagzeuger Nico Looser (Betty Legler, Baschi) gehören zu den gefragtesten Schweizer Musikern. Sie haben die Normen des Schweizer Pop auf und ab dekliniert, die Zwänge im kleinen Schweizer Markt am eigenen Leib erfahren. «In der Schweizer Popmusik fehlt vielfach der Mut, sich auf die Äste hinauszuwagen. Sich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Viele Musikerinnen und Musiker haben nicht den Mut, das zu machen, was ihnen gefällt. Sie machen das, was sie glauben, machen zu müssen. Die Angst komponiert mit», sagt Mano.

Popdenke und Popraster fallen weg

Von diesem kreativitätshemmenden Diktat, will sich die Ellis Mano Band befreien. «Wir haben den inneren Drang, nur die Musik zu machen, die uns auch wirklich gefällt», sagt Mano. Neu mit dem Orgel-Guru Lukas Bosshardt als fünftem, festem Bandmitglied wollen sie sich nicht einschränken und brechen aus dem Popkorsett aus. «Popdenken und Popraster fallen weg», sagt Mano. Der Song diktiert Länge und Struktur, nicht Spotify oder die hiesigen Formatradios.

So mischen sich immer wieder Teile in die Songs, die wir vom progressiven Rock kennen. Prägend für den Song «Get Out» zum Beispiel ist eine Modulation des Themas. «Without a Warning» hat drei Tonarten-Wechsel und lässt Gasttrompeter Dave Blaser viel, viel Platz. Sowieso: Die Ellis Mano Band hat keine Angst vor langen Soli. Die eleganten Gitarrensoli von Edis Mano gehören zu den Höhepunkten des Albums. Mehr davon! Musikalisches Glanzstück ist aber das schleppende «Forsaken», in welchem sich Sänger Chris Ellis emotional austobt und in ein orgiastisches Finale mündet. Zum Schreien schön.

Die vor fünf Jahren gegründete Ellis Mano Band ist weder Chartstürmerin noch Streaming-Millionärin. Sie zeigt den Streaming-Gläubigen die lange Nase, lässt sich schwer einordnen und widersetzt sich den Geboten des Marktes. Das Quintett sucht nicht den schnellen und kurzlebigen Erfolg. Stattdessen hat es sich einer behutsamen und nachhaltigen Entwicklung verschrieben.

Der internationale Jubelpegel hat noch zugenommen

Das ist vielleicht ein mühsamer, langwieriger Prozess, aber einer, der sich auf die Länge auszahlen könnte. Die internationale Fachpresse jubelt jedenfalls schon lange. Mit dem aktuellen Album hat der Jubelpegel nochmals zugenommen. «Ins Staunen bringt einen dieses Band immer wieder», schreibt das Magazin «Eclipsed». Vor allem in Deutschland ist man auf die Schweizer Band aufmerksam geworden, weshalb fast die Hälfte der Konzerte der anstehenden Tour durch Deutschland führen. Aber auch in Grossbritannien tut sich was. Das Magazin «Great Music Stories» hat «Luck of the Draw» zum Album des Monats gewählt.

Ellis Mano Band: Luck of the Draw (Sound Service).

Live: 1.3. Mühle Hunziken Rubigen (Plattentaufe); 4.3. Salzhaus Brugg; 8.4. Fiesch; 13.3. Basel Atlantis; 14.4. Kufa Lyss; 15.4. Eintracht Kirchberg; 29.4. Rox Spiez; 13.5. Chesselhuus Pfäffikon; 1.6. Gaswerk Seewen.

Ambedo (2021) Youtube