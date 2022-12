Blues Festival Basel Lachy Doley und Southern Avenue

Blues Festival Basel So wird die Elektrogitarre überflüssig. Den Jimi Hendrix der Tasten muss man erlebt haben Sie sind die Zukunft des Blues, Funk und Rock: Die Lachy Doley Group aus Australien sowie Southern Avenue aus Memphis. Wer nicht da war, hat etwas verpasst. Stefan Künzli 21.12.2022, 14.27 Uhr

Lachy Doley an der Hammond. Oben das Hohner Clavinet mit dem Hebel für die Saiten. Bild: zvg

Seit Jimi Hendrix und der Supergroup Cream Ende der 1960er-Jahre ist das Trio mit Gitarre, Bass und Schlagzeug eine klassische Formation des Rock und Blues-Rock. Aber wieso eigentlich ist heute das Trio mit Keyboard statt Elektro-Gitarre kaum verbreitet? Ein Keyboard oder eine Orgel könnte die Gitarre nämlich komplett ersetzen. Sie glauben's nicht? Dann haben Sie noch nie Lachy Doley gesehen, dann waren Sie nicht an seinem Konzert Dienstagabend am Blues Festival Basel im Volkshaus.

Wie kein Zweiter lässt der australische Tausdendsassa seine digitale Hammond kochen, brummen und fauchen. Lachy Doley ist ein unfassbarer Virtuose an den schwarz-weissen Tasten. Fast noch attraktiver ist dabei sein Hohner Clavinet. Eine spektakuläre Spezialanfertigung, die mit einem «Whammy», einem Tremolo-Arm versehen ist, der die Saiten des Hohner Clavinets biegen, dehnen und auf diese Weise die Töne wie eine Elektro-Gitarre zum Jaulen bringen kann. «Voodoo Child» auf dem Clavinet. Kein Wunder wird der 44-jährige Lachy Doley als der Jimi Hendrix der Tasten gefeiert. Sein Konzert am Bluesfestival in Basel ist ein Ereignis, eine kleine Sensation. Umso bedauerlicher: Es ist das einzige Konzert am diesjährigen Bluesfestival, das nicht ausverkauft war.

Auf der Bühne verwandelt er sich in ein Tastenmonster

Lead-Gitarristen haben ihre Pose. Lachy Doley ist nicht weniger verhaltensauffällig. Hinter seinem Orgelturm krümmt und windet er sich, er hüpft, stampft, schüttelt seinen Kopf wie ein Irrer und lässt seine Haare fliegen. Dabei sieht er aus, wie der brave Musiklehrer von nebenan. Wie wenn er kein Wässerchen trüben könnte. Auch im Gespräch nach dem Konzert wirkt er besonnen und reflektiert, doch auf der Bühne verwandelt er sich in ein Tasten-Monster, das man erlebt haben muss.

Ein Geheimtipp war der heute 44-jährige Sänger und Organist schon lange. Er war Gastsolist bei den australischen Rockbands Powderfinger und Wolfmother, begleitete Ex-Deep-Purple Glenn Hughes, Gitarrenheld Joe Bonamassa und den australischen Rocksänger Jimmy Barnes (sein Sohn Jacky Barnes spielt bei Doley Schlagzeug). Doch mit seiner eigenen Band tingelte er lange nur in kleinen Clubs. Noch vor drei Jahren wurde Lachy Doley im Rahmenprogramm des Luzerner Blue Balls Festival im Hotel Schweizerhof versteckt.

Doch seither zeigt seine Karriere steil nach oben, trotz Corona mauserte er sich zum Mann, den es auf dem sperrigen Instrument zu schlagen gilt. Das Konzert in Basel war das letzte einer Europa-Tournee. Wetten, dass der Tasten-Hexer auch in Europa schon bald nur noch an den grossen Festivals anzutreffen ist?

Über den Status des Geheimtipps hinaus

Dasselbe ist für die formidable Band Southern Avenue aus Memphis zu vermuten, die den Abend im Volkshaus eröffnete. Das Sextett mit dem aus Israel stammenden Gitarristen Ori Naftalymspielt einen schweisstreibenden, blues-geerdeten Funk, der in die Beine geht. Blickfang und Hauptattraktion von Southern Avenue ist Leadsängerin Tierinii Jackson, ein heissblütiger Wirbelwind, deren intensiver Gesang ganz offensichtlich tief im Gospel geschult ist. Überhaupt hebt sich die Band vor allem mit ihrem Gesang ab: Mehrstimmig oder im Wechselgesang wird Tierinii Jackson von ihren beiden Schwestern Tikyra (auch am Schlagzeug) und neu von Ava Jackson verstärkt.

In ihrer Heimat ist Southern Avenue schon über den Status des Geheimtipps hinaus. 2019 wurde ihr Album «Keep On» für einen Grammy in der Kategorie «Bestes zeitgenössisches Bluesalbum» nominiert. Diesseits des Atlantiks muss die Band aber noch entdeckt werden. Doch auch das dürfte sich bald ändern.