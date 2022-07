Konzert Grossartige Billie Eilish im Hallenstadion: «Sei kein Arsch und Have Fun» Sie ist der wohl grösste Superstar für die Generation U30: Billie Eilish. Im Zürcher Hallenstadion zeigte sie am Samstag eindrücklich, weshalb sie das zu Recht ist. Michael Graber Jetzt kommentieren 03.07.2022, 08.51 Uhr

Billie Eilish begeisterte bei ihrem Konzert im ausverkauften Hallenstadion in Zürich. Matty Vogel

An diesem Abend verschluckt das Hallenstadion die Menschen. 90 Minuten vor dem Konzert ist der Vorplatz wie leergefegt. Sogar der Wurststand schliesst die Pforten, es ist schlicht niemand da, der eine Wurst essen könnte. Von drinnen wummert der Bass der Vorband nach draussen an die Sonne. Der Sommer ist zurück. Doch es ist sowieso eher die Nacht der gepflegten Blässe: Billie Eilish ist in der Stadt. Das Konzert längst restlos ausverkauft - und eben: Die Plätze werden früh eingenommen.

Die Luft ist drinnen noch heisser. Und trocken. An die vorderen Reihen der Stehplätze verteilen die Security Wasser aus Bechern. Den Platz aufgeben kommt nicht in Frage. Bereits am frühen Morgen reihten sich die ersten in die Schlange vor dem Hallenstadion ein, um dann auch ganz sicher bei den Ersten zu sein, die rein dürfen. Soll noch jemals einer schimpfen, die Jugend von heute habe keinen Durchhaltewillen. Pünktlich um 21 Uhr spickt dann der 20-jährige Superstar aus dem Bühnenboden. So zack.

Sie füllt die Halle bis unters Dach

Die heisse Halle wird zu einem lauten und dampfenden Kessel. Alles kreischt oder singt oder beides. Mit «bury A friend» macht Billie alles noch ein bisschen dunkler. Diese dumpf-pumpenden Bässe bohren sich direkt in die Magengegend. Dazu haucht Eilish ein paar Zeilen, die nach Albtraum klingen. Sie braucht nicht viel, um diese doch sehr grosse Halle bis unters Dach auszufüllen. Einen Schlagzeuger (Andrew Marshall) und ihren Bruder Finneas, der mal Gitarre, mal Bass, mal Keyboard, mal Synth und mal noch andere Sachen spielt. Die Produktion ist auf maximale Wirkung ausgelegt. Das Trio erzeugt Wucht für ein Zigfaches, bleibt dabei aber sehr spürbar.

Die Bühne ist riesig, wird aber von der Amerikanerin komplett eingenommen. Sie sprintet, tanzt, wankt und wirkt dabei so unglaublich nahbar. Sie scheint jeden Einzelnen und jede Einzelne (die sind deutlich in der Überzahl) umarmen zu wollen. «Erste Regel: Sei kein Arsch», sagt Eilish. Und weiter: «Zweite Regel: Urteile über niemanden hier. Dritte Regel: Have Fun, Bitch!» Spass haben wir kübelweise. Immer wieder lädt uns Eilish auch ein, unsere Sorgen wahlweise wegzuschreien oder wegzuschütteln. Es sei nicht der Abend für Kummer und einen vollen Kopf. Sagt sie, deren Texte von Zweifeln, Liebeskummer und anderen Gemeinheiten des Lebens handeln. Aber Billie, so sagt uns der Abend, durchlebt das für uns. Sie hat in allen unseren Tagebüchern über unsere Probleme gelesen und daraus Songs gemacht.

Einen Teil des Konzerts spielt sie akustisch - zusammen mit ihrem Bruder Finneas. Matty Vogel

Und so schütteln wir denn unsere Mittelstandsprobleme weg und schreien durch die stickige Halle, was uns auf dem Herzen liegt. Es ist eine Therapiestunde mit Stampfen und Hüpfen. Und Musik natürlich. In 90 Minuten rattert Eilish recht dynamisch durch ihr Oeuvre. Es ist bis auf ganz wenige Ausnahmen ein grossartiges Konzert. «idontwannabeyouanymore» ist in seiner Kargheit bezaubernd, bei «you should see me in a crown» basst es bauchig böse, und spätetstens beim Closer «Happier Than Ever» ist es dann Ekstase. «You Made Me Hate This City» schleudern wir zu Zehntausend irgendeinem oder irgendeiner Ex entgegen und wären trotzdem gerade nirgends lieber als in ebendiesem Zürich bei ebendieser Billie Eilish.

Die Kritik an der Unterhaltungssucht

Das ist eine perfekt eingegroovte Popmaschine, die hier abliefert. Mit viel amerikanischem Bombast und am Schluss sogar bitz Konfettiregen. Am wirkungsmächtigsten ist das Konzert aber in einer ruhigen Passage. Eilish singt «TV», einen noch unveröffentlichten Song. «The internet’s gone wild watching movie stars on trial / While they’re overturning Roe v. Wade», singt sie und schlägt dabei den Bogen vom Johnny-Depp-Prozess zum Abtreibungsurteil des Supreme Court. Sie kritisiert dabei unsere eigene Unterhaltungssucht, die uns befriedigt und uns derart einlullt, dass wir gar nicht merken, wie die Welt sich plötzlich rückwärts dreht. «Maybe I, maybe I, maybe I’m the problem», singt sie am Schluss wieder mit dem Publikum im Chor. Wir alle sind Teil des Problems. Lasst uns Teil der Lösung werden, will Eilish sagen, ohne das direkt zu sagen.

Zeitweise schwebte Billie Eilish in einer Art Hebekran über dem Publikum. Matty Vogel

So wie das Hallenstadion die Menschen verschluckt hat, spuckt es sie auch wieder aus. Zurück in eine Nacht, die noch nicht wirklich abgekühlt ist. Die Gesichter glühen vor Hitze und Glück. Auf dem Weg heim sichten all die Eilish-Fans die eben aufgenommenen Videos ihrer Heldin. «Ugly is good» stand auf ihrem Kragen. Empowerment. Mut machen. Keine Angst haben vor dem Anderssein. Am Bahnhof in Zürich mischen sich die Eilish-Ultras mit dem aufgepumpten Ausgangsvolk. Gleichaussehende, fitnessgestählte Selbstoptimierer mit Selbstdarstellungsdrang. Die Jugend hatte schon schlechtere Vorbilder als Billie Eilish.

