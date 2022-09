Ian McEwans «Lektionen»: Der gewaltigste Roman des Jahres

Bestseller Der gewaltigste Roman des Jahres? Da ist er! Mit «Lektionen» gelingt dem 74-jährigen Briten Ian McEwan ein grosser Gesellschaftsroman. Zugleich gestaltet er intimste Katastrophen der Liebe. Julian Schütt Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Ian McEwan gestaltet in «Lektionen» dunkle Dramen der Liebe, auch autobiografische.

Da ist er: der immer wieder herbeigesehnte Zeit- und Gesellschaftsroman! Er legt Sedimentschichten frei, die uns geprägt haben: der Zweite Weltkrieg, der Kalte Krieg, die Kuba-Krise, Vietnam, Tschernobyl und so weiter bis zur Coronapandemie. Er erinnert uns an Revolten und Aufbrüche, hält manche Lektionen aus den letzten siebzig Jahren parat.

Wir müssen uns diese Lektionen aber nicht wie im Geschichtsunterricht angestrengt einpauken, sie werden uns wie von einem guten Barpianisten serviert, beiläufig und doch prägnant, sodass wir hinhören wollen. Wir lernen vor allem, wie wenig wir aus diesen Lektionen der vergangenen Jahrzehnte gelernt haben.

Der Protagonist bleibt ein Mann ohne Eigenschaften

Doch damit ist nur eine Oberfläche dieses in jeder Hinsicht gewaltigen 720-Seiten-Romans des 74-jährigen britischen Schriftstellers Ian McEwan angedeutet, der tatsächlich «Lessons», also «Lektionen» heisst und dessen Protagonist sich in einem seiner vielen Nebenberufe tatsächlich als Hotel­barpianist durchbringt. Er heisst Roland Baines. In zahlreichen Episoden folgen wir ihm durchs Leben, das ihn zuerst nach Nordafrika führt, wo sein Vater als Berufssoldat dient, dann zurück nach England, aber auch oft nach Deutschland, die Heimat seiner Frau, sogar in die DDR, wo er Freunde hat.

Als Kind ist Roland eine Begabung am Klavier. Er träumt abwechselnd von einer Karriere als Musiker, aber auch als Schriftsteller und als Tennis-Champion, verfolgt freilich kein Ziel so hartnäckig und talentiert, dass er es ganz nach oben schafft. Er bleibt ein Mann ohne Eigenschaften, immerhin einer, der Anläufe unternimmt, Musils «Mann ohne Eigenschaften» zu lesen, aber auch dafür bringt er den nötigen Durchhaltewillen nicht auf.

Ein Kindesmissbrauch mit einer Frau als Täterin

Also ein gewöhnlicher Mann, dieser Roland Baines. In seinem Leben ereignen sich aber drei ungewöhnliche Dramen, und beim Lesen des Romans stellt sich immer wieder die Frage, ob sie ­Rolands Karriere verhindert haben. Als 11-Jähriger beginnt er Klavierlektionen bei Miriam Cornell, die sich ihm auf verstörende Weise annähert. Wir gleiten langsam und arglos in diese fatale Geschichte hinein, denken zunächst naiv wie Roland gar nicht an «Kindesmissbrauch». Ein Polizist spricht das Wort zum ersten Mal aus, als Roland schon weit über 50 ist.

Die Klavierlehrerin Miriam verführt den 14-Jährigen. Kaum ist er 16, schlafen sie regelmässig miteinander. Sie stösst den Jungen in eine Abhängigkeit. Er vernachlässigt die Schule, fällt durch. Sie plant über seinen Kopf hinweg schon die Heirat in Schottland. Erst jetzt beginnt er sich zu widersetzen. Es kommt zum Bruch, aber Miriam ­Cornell erscheint nicht als Monster. Sie bleibt für Roland eine Frau, von der er nicht loskommt.

Ian McEwan foutiert sich um unsere puristische Vorwurfskultur

Hier zeigt sich, was grosse Literatur auszeichnet: Sie verhält sich nicht politisch korrekt. Sonst hätte Ian McEwan den jungen Roland von einem Mann missbrauchen lassen, denn in den allermeisten Fällen sind Männer die Täter. McEwan foutiert sich auch sonst um die puristischen Benimmcodes unserer neuen Vorwurfskultur, die sogleich eine Verharmlosung des Themas Kindesmissbrauch wittert.

Warum? Weil der Missbrauch nicht auf Anhieb als solcher erkennbar ist. In der Fantasie des ­Pubertierenden ist die Liebesgeschichte mit einer zehn Jahre älteren Erwachsenen durchaus möglich. Zunächst ist der Teenager verliebt in Miriam. Der Sex mit ihr macht ihn süchtig. Erst als sie sein Leben völlig zu beherrschen und kontrollieren beginnt, merkt er, dass etwas nicht stimmt.

Das Gewalttätige an der Beziehung arbeitet McEwan subtil heraus. Damit wird Roland sein Leben lang nicht fertig. Als er als älterer Mann die Klavierlehrerin zur Rede stellt, merkt er, wie sein Knie zittert, ohne dass er es stoppen kann. Als rebelliere sein Körper noch immer. Trotzdem entscheidet er sich, Miriam nicht der Polizei auszuliefern.

Um der Literatur willen verlässt die Schriftstellerin ihre Familie

Die zweite Katastrophe ereignet sich in Rolands Ehe mit Alissa. Sie verlässt ihn und den gemeinsamen Sohn Lawrence von einem Tag auf den anderen. Die Beziehung und das Familienleben klemmen ihr den Atem ab, den sie braucht, um ihre literarische Karriere in Gang zu bringen. Und wirklich: Sie schafft es, zu einem Star der europäischen Gegenwartsliteratur zu avancieren. Die Rezensenten schwärmen, nur Alissa könne so «zartfühlend Schmerz und Wut heraufbeschwören». Niemand stört sich daran, dass sie die eigene Familie alles andere als zartfühlend im Stich gelassen hat.

Wieder könnte man sich empören über McEwan: So wie Alissa handeln doch vor allem Männer! Um der Karriere willen verlassen sie ihre Frauen und Kinder. Der Autor gehorcht aber keiner soziologischen, sondern einer literarischen Logik. Er will uns in emotionale Wechselbäder stürzen: Erst verdammen wir Alissa für die gnadenlos egoistische Art, wie sie ihre Familie abstösst. Allmählich bringen wir aber Verständnis für sie auf. Selbst Roland muss eingestehen, dass sie hervorragende Bücher schreibt, die er einfach lesen muss.

Wer ist glücklicher: Die Karrieristin oder der Erfolglose?

Roland reagiert sein Leben lang auf Entscheidungen Anderer und kommt nirgends hin, Alissa dagegen entscheidet sich konsequent für die Literatur und gegen die Familie. Sie schreibt in ihren Büchern über Ungerechtigkeiten, unter denen besonders Frauen zu leiden haben. Ganz am Schluss besuchen sie einander: Wer ist glücklicher?

Wir Lesenden müssen das entscheiden, der Autor McEwan tut es nicht für uns. Alissa verbunkert sich krank und ohne Freunde in ihrem Haus, hat der Literatur ihrer Zeit aber Augen öffnende Werke geschenkt, rechnet darin mit der verlogenen Gesellschaft ab.

Roland wiederum ist zwar erfolglos geblieben, hat aber eine Familie und einen Freundeskreis. Er lernt, mit erlittenem Unrecht umzugehen, will kein Opfer sein und auch nicht mit Rachegelüsten ­leben. Seine Empathie beschränkt sich, anders als bei Alissa, nicht auf literarische Figuren. Er fragt sich: «Wo blieb die ehrliche Abrechnung der Schriftstellerin mit sich selbst?»

Die Mutter gibt ihr Baby per Zeitungsannonce zur Adoption frei

Genau diesem Vorwurf will sich Ian McEwan als Autor nicht aussetzen. In «Lektionen» hinterfragt er genau und bohrend, was er tut und wie er zu dem wurde, der er ist. Der Roman enthält viel Autobiografisches und reflektiert zugleich die Bedingungen und Möglichkeiten und Grenzen des realistischen wie des autofiktionalen Schreibens.

Womit wir beim dritten Drama des Buches sind: Roland erfährt im Alter, dass er einen Bruder hat, den die Mutter im Alter von einem Monat per ­Zeitungsannonce fortgab, weil sie eine Liebschaft hatte und schwanger wurde, während ihr Mann an der Front kämpfte. Ähnliches ereignete sich in der ­Familie McEwan: Jahrzehntelang litt die Mutter unter dem Geheimnis, dass sie ein Kind per Inserat zur Adoption weggegeben hatte. Irgendwann bemühte sich der verlorene Bruder von Ian darum, die Mutter zu treffen, um ihr zu sagen, dass er ihr vergebe. Aber sie war bereits zu dement.

Das ist eine weitere und vielleicht die wichtigste Lektion, die wir aus «Lektionen» lernen können: Meist sind wir zu sehr damit ausgelastet, unser ­Leben zu bestehen. Die Dramen, die es in jeder Familie gibt, bleiben unaufgearbeitet, bis es zu spät ist. Es fehlt der befreiende Blick von aussen, den die Literatur eben ermöglicht. Sie kann helfen, lange zurückliegende Katastrophen zu verstehen. Allerdings gelingt das nur herausragenden Werken, wie sie Ian McEwan schreibt.

Ian McEwan: Lektionen. Roman. Übersetzt von Bernhard Robben. Diogenes, 720 Seiten.

