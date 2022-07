Gilbert O'Sullivan: Best of July von einem Fast-Vergessenen

Best of July Die beste Musik im Monat Juli kommt von einem Fast-Vergessenen: Gilbert O'Sullivan Erinnern Sie sich an den brillianten irischen Songschreiber mit der quäkenden Stimme? Sein neuestes Album beweist, dass er es immer noch versteht, Songs zu schreiben. Überhaupt: Das Beste liefern Altbekannte: Neben O'Sullivan von ZZ Top, John McLaughlin, Al Di Meola, Paco de Lucia, Jack White und Jeff Beck. Stefan Künzli 28.07.2022, 05.00 Uhr

Der 77-jährige Gilbert O'Sullivan im März 2022 in New York. Bobby Bank / Getty Images North America

1. Gilbert O’Sullivan: Driven

Mit «Alone Again (Naturally)» und «Get Down» war Gilbert O’Sullivan ganz oben, doch dann kam der Absturz. Jetzt ist der Ire 75 - und legt ein tolles Comeback vor. Der Mann mit den magischen Pianopop-Melodien kann es also noch.

Er war bereits ein klassischer Fall für die berüchtigte Rubrik «Was macht eigentlich ...?». Einer aus längst vergangenen Zeiten, ein fast Vergessener der 1970er Jahre. Damals hatte sich Gilbert O’Sullivan dank Welthits wie «Alone Again (Naturally)», «Clair» und «Get Down» auf Augenhöhe mit Elton John, Rod Stewart oder Paul McCartney bewegt. Aber der Singer-Songwriter und Pianist verschwand dann auch genauso plötzlich, wie er in der Popszene aufgetaucht war. Doch nun gibt es ein Happy-End zu erzählen.

Nicht nur dass seine typische Wuschelkopf-Frisur immer noch so üppig wuchert wie vor 50 Jahren (lediglich leicht ergraut) - der Ire ist auch kreativ-künstlerisch noch (oder wieder) auf Topniveau. Mit dem aktuellen Album «Driven» bestätigt O’Sullivan Comeback-Qualitäten, die er schon 2018 mit einem weithin bejubelten selbstbetitelten Top-20-Werk voller frischer Songjuwelen nachgewiesen hatte.

Der früher von manchen Kritikern als quäkig empfundene Gesang ist würdevoll gereift und nachgedunkelt - was inzwischen an Stimmvolumen fehlt, macht der 75-Jährige mit Charme und Charisma wett. Und zum Niederknien schöne Lieder zaubert O’Sullivan immer noch mühelos aus dem Ärmel. Ein Pop-Magier, der kaum Vergleiche scheuen muss.

Man muss nur «Blue Anchor Bay», «What Are You Waiting For?» oder «You And Me Babe» hören, um sich sofort wieder an O’Sullivans grosse Zeiten von 1971 bis 1975 zu erinnern, als er prächtige Pianopop-Melodien mit teils erschütternd traurigen Texten verband. Die Einsamkeitshymne «Alone Again (Naturally)» etwa nannte der «Guardian» kürzlich «einen der düstersten Nummer-eins-Hits der Popmusik».

Auf dem neuen Alben ist erneut Melancholie zu spüren. Aber O’Sullivan feiert in den Duetten «Let Bygones Be Bygones» (mit Mick Hucknall von Simply Red) und «Take Love» (mit der tollen schottischen Sängerin KT Tunstall) eben auch das Leben und die Liebe in mal mitreissenden, mal gemütlichen Pop-, Country- und Soul-Stücken. «If Only Love Had Ears» mit einem zärtlichen Piano-Streicher-Arrangement und das nostalgische Sixties-Pop-Stück «Don’t Get Under Each Other’s Skin» zum Abschluss sind weitere Albumhöhepunkte.

Seit Mitte der 70er sei er bei der Musikpresse unten durch gewesen, erzählte O’Sullivan dem «Guardian» ohne Bitterkeit. Hinzu kamen künstlerische Fehlentscheidungen und rechtliche Auseinandersetzungen mit seinem Ex-Manager Gordon Mills, über dessen kleine Tochter er zuvor noch das anrührende Lied «Clair» geschrieben hatte.

Aber, so sagt O’Sullivan heute: «Ich habe nie den Glauben verloren an das, was ich mache. Für mich war Erfolg immer, einen guten Song zu schreiben. Ich habe seit dem Alter von 14 Jahren immer Songs geschrieben und nie die Freude daran verloren.» Dies merkt man den 13 sorgfältig komponierten und stilsicher produzierten Liedern seines 20. Studioalbums nun wieder auf wunderbare Weise an.

Gilbert O’Sullivan und seine Seventies-Hits sind in den vergangenen zehn Jahren auch durch feine Best-of-Sammlungen wiederentdeckt worden. Die Pet Shop Boys, Elton John und Neil Diamond verehren den mit seiner Familie auf der britischen Kanalinsel Jersey lebenden Singer-Songwriter ebenso wie Paul Weller oder Kim Wilde. Mit «Driven» beweist der Ire erneut, dass er zu früh abgeschrieben wurde. Jetzt freut er sich auf eine ausgedehnte Tournee: «Ich habe immer gedacht: Wenn man vom Laufband steigt, ist man verloren. Daher bin ich nie vom Laufband runtergegangen.»

2. ZZ Top: Raw

Drei Jahre nach Veröffentlichung einer sehenswerten Dokumentation über die Kultband ZZ Top erscheint jetzt der Soundtrack dazu, der aus neuen, rauen Aufnahmen bandeigener Klassiker besteht. Es ist auch eine Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Bandgründer Dusty Hill.

Eine längere Auszeit haben sich ZZ Top nicht gegönnt. Nur zwei Tage nach dem überraschenden Tod von Gründungsmitglied Dusty Hill im Juli 2021 standen die verbliebenen Mitglieder Billy Gibbons und Frank Beard schon wieder auf der Bühne. Die Show muss weitergehen, so habe es Hill selbst gewollt, hiess es. Der Bassist und Sänger bildete mit Gibbons und Beard rund 50 Jahre ZZ Top, das Trio schaffte es damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Krankheitsbedingt war Dusty Hill 2021 nicht mit auf Tournee gekommen. Die Musik für die neue Veröffentlichung hatte die Band noch mit ihm aufgenommen.

«Raw» ist der Soundtrack zur unterhaltsamen Dokumentation «That Little Ol’ Band From Texas» über das ikonische Rock’n’Roll-Trio, dessen Schlagzeuger Beard ironischerweise der einzige ohne einen Zauselbart ist. Der Film wurde schon 2019 veröffentlicht. Warum die Songs, die eigens dafür in der texanischen Kleinstadt New Braunfels eingespielt wurden, erst drei Jahre später erhältlich sind, bleibt ein Rätsel. Aufgenommen wurden sie ohne Publikum in der historischen Gruene Hall, die 1878 gebaut wurde und damit als ältestes Tanzlokal in Texas gilt.

Der Name «Raw» (rau/roh) ist Programm. Bandeigene Klassiker wie «Brown Sugar», «Just Got Paid» oder «Tush» geben ZZ Top wunderbar dreckig zum Besten. Selbst 80er-Hits wie «Legs» oder «Gimme All Your Lovin’», mit denen die bärtigen Musiker im MTV-Zeitalter deutlich radiotauglicher unterwegs waren, klingen hier herrlich unpoliert - und bieten damit einen schönen Kontrast zu den vertrauten Albumtracks oder den letzten, wuchtigen Liveversionen. ZZ Top sind bekanntlich zuerst eine Bluesband, da besteht hier keine Verwechslungsgefahr.

Dass ZZ Top nach dem Tod von Dusty Hill irgendwann noch mal ein ganz neues Studioalbum (das letzte war 2012 «La Futura») veröffentlichen, dürfte eher unwahrscheinlich sein. Doch die Zukunft von ZZ Top als Liveband ist gesichert. Auf Hills eigenen Wunsch hat sein langjähriger Assistent Elwood Francis den Job als Bassist übernommen. Francis, der seit 30 Jahren im Dienst von ZZ Top steht, kann Hill zwar weder als Sänger noch als Typ ersetzen, aber immerhin passt er optisch gut zu ZZ Top. Seit Pandemie-Beginn soll er sich nicht mehr rasiert haben. Das Ergebnis: Er trägt nun einen auffälligen Zauselbart.

3. John McLaughlin Al Di Meola Paco de Lucia:

Saturday Night In San Francisco

Bis in die vorderen Ränge der Popcharts schaffte es 1981 das Jazzalbum «Friday Night In San Francisco» und verkaufte sich weltweit über zwei Millionen mal. Eine begeisternde Live-Aufnahme von 1980 mit den Gitarren-Virtuosen John McLaughlin, Al Di Meola und Paco de Lucia - alle an der akustischen Gitarre. Angefeuert und frenetisch gefeiert von einem euphorisierten Publikum, trieben sich die drei Gitarreros zu Höchstleistungen an. Das Projekt hatte auch einen kompetitiven Charakter und knüpfte insofern an die Swing- und Be-Bop-Ära mit den legendären Battles an. Der Erfolg löste nach dem Electric Jazz der 70er-Jahre auch eine Rückkehr zum Akustischen aus, mit einer Wirkung weit über den Jazz hinaus - und lange vor MTV-Unplugged.

Jetzt ist «Saturday Night In San Francisco» erschienen, mit unveröffentlichten Aufnahmen vom Folgetag. Am selben Ort, aber mit völlig anderem Programm. Neben vier Trio-Stücken stellen sie die drei Helden Solo vor. Dabei fällt auf, dass McLaughlin im Vergleich zum filigranen Präzisionsartisten Al Di Meola fast schon brachial spielt. Am wärmsten wirkt aber der Gott der Nylonsaiten, der 2014 verstorbene Erneuerer des Flamenco Paco de Lucia. Die wiederentdeckte Aufnahme ist aber vor allem auch lohnend, weil die Drei nach der nervösen Premiere am Tag zuvor hier viel entspannter und souveräner musizieren.

4. Nduduzo Makhatini: In The Spirit Of Ntu

Nach dem Ende der Apartheid hat das Interesse für Jazz aus Südafrika merklich nachgelassen. Zu Unrecht, denn Südafrika verfügt über eine Jazzszene mit grosser Strahlkraft. Das hat auch Blue Note-Chef Don Was gemerkt und hat am Kap einen Ableger gegründet. Das erste Album, vom Pianisten Nduduzo Makhatini und seiner Band, ist eine Wucht. Durchsetzt mit traditionellem Gesang, wird hier ein afrikanischen Geist in einem afrikanischen Kontext beschwört.

5. Jack White: Entering Heaven Alive

Der Mann hat einen beachtlichen Output: Jack White veröffentlicht schon das zweite Album in diesem Jahr. Und «Entering Heaven Alive» ist das deutlich bessere der Beiden. Während auf «Fear Of The Dawn» zappelige Elektro-Grooves in der Langeweile versandeten, wirkt die neue Scheibe viel fokussierter. Entspannter, meist akustischer Folk-Rock, mit Verneigungen vor den Beatles und auch ein bisschen Dylan.

6. Jeff Beck & Johnny Depp: 18

Warum, so stellt sich da die Frage, lässt sich der geniale Gitarrist auf ein musikalisches Projekt mit Johnny Depp ein? Depp war ein erfolgloser Musiker, bevor er als Schauspieler entdeckt wurde, zum Superstar. Man muss betonen: Erst sein Erfolg im Filmgenre öffnete ihm die Türen zu Pop- und Rockgrössen wie Keith Richards und Paul McCartney. Der 59-jährige Johnny Depp gehört nicht zu jenen unzähligen Schauspielern, die aus purer Langeweile auch noch eine musikalische Karriere einschlagen. Seine Leidenschaft für die Musik ist echt und glaubhaft. Trotzdem hat er als Musiker bisher keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Er ist ein mittelmässiger Rhythmusgitarrist, ein sehr durchschnittlicher Sänger und auch als Songwriter hat er bisher keine grossen Stricke zerrissen.

Dieser Eindruck verfestigt sich auch auf «18», dem gemeinsamen Projekt von Beck und Depp. Acht von dreizehn Songs sind Cover (Beach Boys, Killing Joke, Velvet Underground, Marvin Gaye, Everly Brothers, Davy Spillane und John Lennon), davon drei Instrumentals. Depps gesanglicher Beitrag auf «18» ist jedenfalls überschaubar. Er singt relativ tief, auf der Eigenkomposition «Stars» fast gehaucht und selten mit Druck. Auf zwei Songs spricht er mehr, als er singt. Er wagt sich an «What’s Goin On» und fällt durch – ­logisch. Wer sich mit Marvin Gaye misst, kann eigentlich nur scheitern. Ganz okay ist dagegen Johnny Depps Eigenkomposition «This Is A Song For Miss Hedy Lamar» zu Ehren der österreichisch-amerikanischen Filmschauspielerin und Erfinderin. Und auf John Lennons «Isolation» singt er sogar ganz gut. Wirklich!

Das Album «18» trägt aber trotz der Präsenz von Sänger Depp die Handschrift von Jeff Beck. Er und seine ­Gitarrenkunst sind die Attraktion dieses Albums. Johnny Depp mag ein netter musikalischer Farbtupfer sein, aber das Gefälle zwischen dem Genie und dem passionierten Sänger und Musiker ist einfach zu gross. Es ist ein Klassenunterschied. Mindestens.

7. Soccer Mommy: Sometimes, Forever

Manchmal, da bemerkt man die Übergänge kaum: Soccer Mommy kann klar und fassbar sein und dann eskaliert es in ein Noise-Gewitter. Der schmissige Indie schwingt irgendwo zwischen Pop und Garagen-Grunge. Keine Weltneuerfindung, aber durch die Dringlichkeit der Texte und der Stimme von Sophie Allison erhält alles den nötigen Zug. Gerade in den verdüsterten Momenten hat dieses Album enorm viel Kraft.

8. Kali Maline: Living Torch

Gerade an heissen Tagen sind Kirchen wunderschöne und kühle Rückzugsorte. In so eine holt Kali Maline den Hörer oder die Hörerin sofort. Das liegt natürlich am prägendsten Instrument ihrer Platte: der Orgel. Sie lässt sie dröhnen, elektronisch schimmern und pulsieren. Nix mit Kirchenmusik. Dicht gestrickt schleicht sich diese Platte mit ihren beiden Stücken à rund 16 Minuten in die Gehörgänge. Vertrackt und erhaben. Kein Easy Listening, aber mit viel Nachhall.

9. Lizzo: Special

Und jetzt tanzen wir den ganzen Dreck einfach mal weg: Lizzo serviert uns auf «Special» wiederum eine geballte Ladung Empowerment. Einerseits wegen ihrer eigenen Körperlichkeit und andererseits wegen der andauernden Positivity, die aus jedem einzelnen Track tröpfelt. Die 34-jährige Amerikanerin schüttelt dem Patriarchat und anderen Sachen von vorgestern den Funk, den Soul, den R ‹n› B, den weltumarmenden Pop entgegen. Trau dich was, versteck dich nicht, mach es! Verpackt in farbige, üppig produzierte und höchst divers angerichtete Tanznummern. Nach ihrem Durchbruch mit «Cuz I Love You» (2019) ist die neue Platte noch ein bisschen geschliffener, an einigen Stellen hörbar auch etwas bemühter. Aber immer noch wankt Lizzo unschlagbar elegant zwischen Beyoncé und einer zeitgemässen Variante von Madonna. Das ist alles zum mitschütteln und mitsingen. Vielleicht zuweilen jedoch etwas durchschaubar. Aber hey: es macht verflucht gute Laune.

10. Alan Parsons: From The New World

Schon seine frühen Alben als Frontmann von The Alan Parsons Project spielten mit Klassik-Elementen. Nun hat die britische Artrock-Ikone ein Werk eingespielt, das Anleihen bei einer populären Sinfonie enthält. Solider Bombast, aber kein neuer Parsons-Geniestreich.

Eines der berühmtesten Klassikwerke als Ausgangspunkt für ein Rock-Album: Wer nun vermutet, dass bei so einem Projekt der furchtlose Popveteran Alan Parsons seine Hände im Spiel haben könnte, liegt richtig. Mit «From The New World» dockt der Brite bei der gleichnamigen 9. Sinfonie des tschechischen Meisterkomponisten Antonín Dvořák (1841-1904) an.

Und wie so oft bei Parsons, der schon in ganz jungen Jahren als Studio-Klangtüftler für die Beatles («Abbey Road») und Pink Floyd («The Dark Side Of The Moon») arbeitete, dürfte das bombastische Ergebnis viele beeindrucken - und manche erschaudern lassen.

Wirklich überraschend kommt die Klassik-Affinität der inzwischen 73 Jahre alten Artrock-Legende freilich nicht. Denn um orchestrale Wucht und grosse Themen war Parsons nie verlegen - im Gegenteil, mit sinfonisch aufgeladenen Konzeptalben feierte er riesige Erfolge.

Ob Grusel-Storys von Edgar Allan Poe («Tales Of Mystery And Imagination»), Science-Fiction von Isaac Asimov («I Robot»), das alte Ägypten («Pyramid»), der Mythos Frau («Eve») oder das Glücksspiel («The Turn Of A Friendly Card»): Schon die ersten Platten seiner damaligen Virtuosen-Band The Alan Parsons Project sollten mehr sein als nur eingängiger Pop mit banalen Texten.

Parsons ist sich seit den künstlerischen und kommerziellen Triumphen der 1970er und 80er Jahre also eigentlich nur treu geblieben. Auch wenn echte Hits nach den Nummer-eins-Alben «Eye In The Sky» (1982) und «Ammonia Avenue» (1984) selten waren und der «Project»-Zusatz schon lange weggefallen ist, mag der geniale Soundingenieur, Produzent und Multiinstrumentalist weiterhin nicht auf einen ambitionierten Überbau für seine Musik verzichten.

Ob die Koppelung an Parsons’ Amerika-Faszination den Tracks von «From The New World» immer gut getan hat, ist indes eine berechtigte Frage. Mit früheren Album-Geniestreichen und Songklassikern wie «The Raven», «The Tell-Tale Heart» oder «I Wouldn’t Want To Be Like You» kann das selbstverständlich wieder von ganz vielen Klassemusikern eingespielte Solo-Comeback der Rock-Ikone jedenfalls nicht mithalten.

Zunächst mal wird vom Opener «Fare Thee Well» bis «Halos» viel vertrauter Mainstream-Poprock serviert. Auf einige starke und diverse unauffällige Stücke - gesungen von Gästen wie Tommy Shaw (Styx) oder David Pack (Ambrosia) - folgt «Goin’ Home», der offenkundigste Bezug zur Sinfonie «Aus der Neuen Welt» und recht kitschnah mit dem über die betörende Dvořák-Melodie gelegten Gesang.

«Be My Baby», ein Remake des Hits der Ronettes von 1963, setzt dann einen noch seltsameren Schlusspunkt. Parsons sagt dazu, mit dieser Coverversion habe er sich «einen karriereüberdauernden Wunsch erfüllt, nämlich die Arbeit von (Produzenten-Legende) Phil Spector zu würdigen, der trotz seines schlechten Rufs im späteren Leben enormen Einfluss auf den amerikanischen Pop hatte». Eine gut gemeinte Idee - doch der Song wirkt leider wie drangepappt.

«From The New World» hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck - auch wenn man Parsons die Ehrfurcht vor der zugrundeliegenden Sinfonie durchaus abnimmt. Der gebürtige Londoner lebt schon lange in den USA, er bewundert Dvořáks kompositorische «Verbindung zu amerikanischer Volksmusik und besonders zu afroamerikanischen Spirituals», wie der Grammy-Gewinner betont. «Seit ich erstmals in dieses (Musik-)Business kam, wollte ich immer meine eigene Version davon machen, mit moderner Rock-Instrumentierung und Orchester.»

Man darf gespannt sein, ob der 2021 mit dem Titel «Order Of The British Empire» (OBE) geehrte Musiker nach «From The New World» nun auf ein wirklich bedeutsames Alterswerk zusteuert. Luft nach oben hat er dabei noch. Und dass Parsons in der Progressive-Rock-Szene ein Monument ist, muss er ja nicht mehr beweisen.

11. Burna Boy: Love, Damini

Der nigerianische Sänger und Grammysieger Burna Boy, 31 ist drauf und dran in die Liga der Superstars aufzusteigen. Nicht viele aus Afrika schaffen das. Afrofusion nennt er seinen Mix aus Reggae, Dancehall, R’n’B und Hiphop. Ist aber nichts wirklich Neues. Dafür trägt er auf seinem neuen Album mit Gaststars wie Kehlani, Kahlid, Ladysmith Black Mambazo und Ed Sheeran ganz schön dick auf. Wenn das alles nicht so schrecklich geschliffen und harmlos klingen würde.