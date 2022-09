Best of August: Tedeschi Trucks Band setzt neue Massstäbe

Best Of August Die beste Musik des Monats August: Die Tedeschi Trucks Band setzt neue Massstäbe «I Am The Moon», das Mammutwerk des zwölfköpfigen, amerikanischen Rock-Orchesters ist ein heisser Anwärter für das Album des Jahres. Die Band Kokoroko, Poppy Ajuda, beide aus England, Danger Mouse und die Schweizer Sängerin Rislane haben weitere Glanzlichter geliefert. Stefan Künzli 02.09.2022, 17.00 Uhr

tedeschi trucks band, zvg baloise session 2022 David Mcclister / bz Zeitung für die Region

1. Tedeschi Trucks Band: I Am The Moon

Die Tedeschi Trucks Band, das famose Rock-Grossorchester von Wunder-Gitarrist Derek Trucks (43) und seiner singenden Frau Susan Tedeschi (51), hat sich dem orientalischem Liebesepos «Layla und Majnun» des persischen Sufi-Poeten Nizami Ganjavi aus dem 12. Jahrhundert angenommen und mit «I Am The Moon» ein Konzeptalbum von monumentalem Ausmass geschaffen. Angefangen hat das Unterfangen drei Jahre zuvor mit einem Remake von «Layla And Other Assorted Love Songs». Es war dann aber Sänger Mike Mattison, der während der Pandemie anregte, sich in das Werk des persischen Dichters zu vertiefen und «die lyrische und romantische Klasse von Nizami Ganjavi» in neue Songs einfliessen zu lassen.

youtube

«Nizamis Kunst ist bald tausend Jahre alt, aber sie ist kein bisschen angestaubt. Viele seiner Gedanken zu Themen wie Einsamkeit, Isolation, Verzweiflung und Liebe sind gerade in den vergangenen zwei Jahren, in denen wir viel Zeit mit uns selbst und unseren Liebsten daheim verbracht haben, sehr aktuell gewesen», sagt Trucks dazu.

Jedes Mitglied der zwölfköpfigen Band hat getrennt am gemeinsamen Projekt gearbeitet. Es ist ein schönes Paradoxon, dass die Tedeschi Trucks Band dieses Gemeinschaftswerk gerade in einer Zeit schuf, in der das Miteinander nicht möglich oder stark erschwert war. «Als wir im Studio zusammenkamen, explodierte die Band vor Kreativität», erzählt Trucks. Corona hat also dieses einmalige Werk ermöglicht.

youtube

Entstanden ist das Konzeptalbum «I Am The Moon», ein Mammutwerk von herausragender Musikalität und Qualität. 25 Songs und insgesamt 150 Minuten Musik, die seit Ende Mai in vier Alben aufgeteilt, der Hörerschaft in bekömmlichen Dosen monatlich serviert wurden: angefangen bei «Crescent», dann «Ascension», «The Fall» und zuletzt «Farewell» (Ende August). «I Am The Moon» ist ein wunderbar altmodisches Werk. Ein Vierfach-Album, das dem Zeitgeist und dem Trend zum Einzelsong mit Überzeugung den Stinkefinger zeigt und dennoch nicht überfordert.

youtube

«I Am The Moon» ist eine Art Sequel, eine Fortsetzung von «Layla Revisited». Thematisch und inhaltlich ist das Werk aber viel breiter gefasst. Und vor allem wurde die Perspektive gedreht: Ging es bei Eric Clapton noch um die Seelennot eines Mannes, den die unerfüllte Liebe zu Layla auffrisst, so handelt «I Am The Moon» vor allem von den Nöten von Layla, die die unerträgliche Isolation, eingeschlossen im Turm, allmählich um den Verstand bringt. Es ist dieser Perspektivenwechsel, dieser raffinierte Kniff, der die Verbindung zur heutigen Zeit, zur Isolation in der Pandemie, herstellt und in der Erkenntnis mündet, dass die Begegnung mit anderen Menschen für uns lebensnotwendig ist. Oder mit dem Bild des Mondes ausgedrückt: Der Mond ist nichts ohne die Sonne, er wird erst durch die Sonne sichtbar und real.

youtube

Wir kennen die unglaubliche Slide-Kunst von Gitarrist Derek Trucks, in der seine Beschäftigung mit Melodik und Ornamentierung der indischen Musik immer deutlicher wird. Wir kennen die kräftige, aber dennoch wohlig warme und wandelbare Altstimme von Susan Tedeschi. Und wir kennen den musikalischen Reichtum dieser Band. Mehrstimmiger Gospelgesang, raffinierte Bläsersätze, geschmackvolle Arrangements und meisterhafte Soli, die auch mal in kollektive Ekstase münden können. Gepackt in eine Stilpalette zwischen Blues, Country, Soul, Gospel, Jazz, Funk und Rock.

Auf «Im Am The Moon» überbietet sich die Band aber selbst und serviert uns Songperle um Songperle. Melodien, die wunderbar fliessen, uns in Euphorie versetzen und für ein Hochgefühl der besonderen Art sorgen. Die Tedeschi Trucks Band hat schon vor «I Am The Moon» zu den besten Bands im internationalen Musikgeschäft gehört. Mit «I Am The Moon» setzt sie abermals neue Massstäbe und setzt sich die Krone auf.

2. Kokoroko: Could We Be More

Kokoroko, das Oktett aus London, wurde schon gehypt, bevor das Debüt erschien. Jetzt ist es endlich da und erfüllt die höchsten Erwartungen. Federleicht schüttelt die Rhythmusgruppe die komplexesten Polyrhythmen aus dem Ärmel. Über diesem brodelnden Fundament funkeln raffinierte, perkussive Bläserattacken, die mit entspannten Soli von Saxofonistin Cassie Kinoshi und Trompeterin Sheila Maurice-Grey kontrastieren. London tanzt afrikanisch.

3. Danger Mouse & Black Thought: Cheat Codes

youtube

Produzent Danger Mouse (unter anderem Gnarls Barkley) und Black Thought von den grossartigen Roots machen zusammen ein smooth groovendes Rap-Album. Mit viel Soul atmet alles den Geist der 70er-Jahre und doch wirkt es nie wie eine Retro-Platte, sondern bleibt fest im Jetzt verankert. Lyrics und Samples verweben sich ganz natürlich und Black Thought hat einen unwiderstehlichen Flow. Eine feine Platte.

4. Poppy Ajudha: The Power In Us

youtube

Sie war eine der grossen Entdeckungen im attraktiven Gratisprogramm des diesjährigen Montreux Jazz Festivals. Die Londoner Sängerin Poppy Ajudha mit der Herkunft St. Lucia singt frech, rau und ohne Rücksicht auf Verluste. Ihre spektakuläre Mischung aus Soul und Jazz in einem zukunftsgerichteten Soundkleid hat die Aufmerksamkeit von wichtigen Produzenten wie Gilles Peterson gewonnen. Jetzt hat sie ihr Album «The Power In Us» ergänzt und neu aufgelegt.

5. Rislane & The Lovers: Newland.

youtube

Harte Zeiten für Newcomer. Angesichts des coronabedingten Überangebots haben sie es in diesem Jahr besonders schwer, auf sich aufmerksam zu machen und sich durchzusetzen. Umso wichtiger ist die Unterstützung, wenn es sich um ein Ausnahmetalent wie Rislane El Harat handelt. Die Schweizer Sängerin mit marokkanischen Wurzeln ist in der Region Baden aufgewachsen, wohnt heute in Zürich und kann schon seit einigen Jahren von der Musik leben. Sie ist ein Bühnentier, wirkt authentisch und geerdet. Jetzt, mit gut 30 Jahren, will das Energiebündel ihre Solokarriere lancieren.

Rislane ist eine selbstbewusste Frau, die weiss, wohin sie will. Ihr Trumpf ist ihre Stimme, die über ein dunkles, geheimnisvolles Timbre verfügt und etwas Sehnsüchtiges ausstrahlt. Auf dem Début «Newland» reicht das stilistische Spektrum von geradlinigem Rock über Vintage-Soul bis zum Herzstück des Albums, dem Song «Maroccan Heart», den sie mit dem marokkanischen Perkussionisten und Ribab-Spieler Moulay Brahim Amsguine eingespielt hat. Eine Ode an ihren Grossvater.

Rislane muss ihr musikalisches Profil noch etwas schärfen, aber der Anfang ist gemacht. Und gesanglich können ihr hierzulande sowieso nicht viele das Wasser reichen. Man muss sie gehört haben. Rislane ist unsere Newcomerin des Jahres.

6. Hot Chip: Freakout/Release

youtube

Hot Chip aus London laden uns nicht ein auf die Tanzfläche, nein, sie reissen an uns, bis wir tatsächlich da stehen und alles an uns zu schütteln beginnt. Das geht so straightforward, dass man gar nicht anders kann. Die Songs funkeln hypnotisch wie eine Discokugel, vergessen dabei aber die Dunkelheit nicht. Mal mit kräftigem Funk, mal mit bassigem Disco, aber immer so schmissig, dass eben alles tanzt und macht. Michael Graber

7. Domi & JD Beck: Not Tight.

youtube

Herbie Hancock, Snoop Dogg und Thundercat loben Domi und JD Beck in den höchsten Tönen. Die drei Grössen unterstützten die beiden Jazz-Wunderkinder bei ihrem Debüt. Das klingt nach hochvirtuosem Fusion-Jazz angefeuert von ra­santesten, hypernervösen Beats aus der Schatulle des Drum’n’Bass. Ist das Jazz der Zukunft? Kaum! Aber der erfrischende, unverfrorene, übermütige Sturm-und-Drang-Ansatz des französisch-amerikanischen Duos tut dem Jazz gut.

8. Florist: Florist

youtube

Es klingt, als würden gute Freunde zusammen irgendwo in einem Haus im Wald sitzen und zusammen auf der Terrasse Musik machen. Und genau so war es tatsächlich auch bei Florist. Dieser wunderbar tiefenentspannte Folk vermischt sich mit Umgebungsgeräuschen. Das Sommergewitter trommelt mit, Vögel pfeifen eine Melodie, die Band spielt reduziert und doch intensiv. 19 Songs, die aufregend gelassen und doch fokussiert sind. Eine Platte zum Eintauchen.

9. Beyoncé: Renaissance

youtube

Nach sechs Jahren hat Beyoncé erstmals wieder ein Album veröffentlicht. Auf «Renaissance» ist irre viel los. 16 Songs sind erschienen – tanzbar und vor Selbstbewusstsein strotzend. Nach 62 Minuten Länge und 15 schwindelerregenden, flackernden Beat-Kaskaden muss man sich kurz mal einen nassen Lappen auf die Stirn legen. Das Mass an Referenzen, Querverweisen und Einflüssen, diese ganze rasant temperierte und waghalsig produzierte Soundsammlung, dieses klangliche Dauerfeuerwerk, all das macht schon auch Spass. Die schiere Masse an Ohreninformationen führt jedoch auch dazu, dass man sich nach dieser guten Stunde Beyoncé ganz schön überfüttert fühlt. Überall zischt und brüllt und bollert und kreischt es, und es ist wirklich eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, sich durchgängig auf dieses Werk zu konzentrieren.

Während des drögen Pandemiedarbens hat sich Beyoncé entschieden, ein radikales Uptempo- und Gutfühl-Album zu machen. Keine einzige Ballade ist zu entdecken, höchstens eine halbe mit dem smooth-souligen «Plastic Off The Sofa», das einen wenigstens mal Luft holen lässt. Ansonsten: Volle Pulle. Dance, House, Funk, Groove, Disco. Und Beats, Beats, Beats. Manche Songs sind richtig cool.

Aber ein künstlerischer oder gar kulturgeschichtlicher Meilenstein ist «Renaissance» nicht. Das sehr stark Club-orientierte Album reisst mit und überwältigt, aber es begeistert zu selten. Weder sind Songs dabei von der Jahrhundertqualität eines «Single Ladies (Put A Ring On It)» oder eines «Crazy In Love», noch ist der konzeptionelle Überbau so bedeutsam wie auf Knowles vorherigem Album «Lemonade». Auch an «Beyoncé» von 2013 kommt es nicht heran, an jenes Album, das völlig unerwartet über Nacht veröffentlicht wurde. Damals eine Pioniertat.

Während Beyoncé durch manikürte Projekte wie «Lemonade» und politisch-gesellschaftliches Engagement für Frauen, und insbesondere schwarze Frauen, an künstlerischer Statur gewann, haben in den Charts andere Herrscherinnen das Zepter übernommen. «Renaissance» wirkt daher auch wie der Versuch, sich wieder stärker dem musikalischen Mainstream zuzuwenden. Jetzt schafft sie es mit «Break My Soul» erstmals seit 2008 wieder in die Top Ten. Kern der House-Hymne ist der 90er-Hit «Show Me Love» der New Yorker Disco-Sängerin Robin S. Herausragend originell ist «Break My Soul» also nicht, aber sicher der direkteste und unkomplizierteste «Renaissance»-Song. Textlich blendet Beyoncé die politisch durchwachsene Gesamtsituation weitgehend aus. Es gibt in «Break My Soul» eine lyrische Anspielung an das antikapitalistische Phänomen der «Grossen Resignation», aber selbst «America Has A Problem» hat, überraschenderweise, nichts mit Politik zu tun. Sondern basiert einfach auf einem 90er-Rapsong mit diesem Titel. Stattdessen gibt es Pfui-Wörter im Übermass und jede Menge Sex.

10. Jimmy Cliff: Refugees

youtube

Zehn Jahre nach seiner viel beachteten «Wiedergeburt» bringt Reggae-Legende Jimmy Cliff ein Nachfolgealbum heraus. Der Titelsong «Refugees» ist eine Zusammenarbeit mit einer anderen Musikgrösse der Karibik. Der Name des neuen Albums von Jimmy Cliff und die erste Single daraus könnten eine polemische, politische Platte erwarten lassen: «Refugees», also Flüchtlinge. Zu den Songtiteln gehören ausserdem «Racism» (Rassismus) und «We Want Justice» (Wir wollen Gerechtigkeit). Viel sanftmütiger als nun bei Cliff könnten diese Themen allerdings kaum behandelt werden.

Das zentrale, oft wiederholte Motiv ist die Liebe - nicht bloss im Sinne romantischer Liebe, sondern vor allem als Lebenseinstellung. Jimmy Cliff, einer der letzten noch lebenden jamaikanischen Ska- und Reggae-Pioniere, wirkt mit seinen 78 Jahren vielleicht ein bisschen altersmilde. Er ist aber noch nicht über seinen musikalischen Zenit hinaus, den er womöglich erst vor zehn Jahren mit dem vorherigen Album «Rebirth» (Wiedergeburt) erreicht hat.

Das erste Lied prangert eine andere, negative Liebe an - die zum Geld. «Money Love» ist ein streitbarer Song auf einem grösstenteils ruhigen, träumerisch-euphorischen Reggae-Album, auf dem es darum geht, Brücken zu bauen, das Positive zu betonen und über kleinliche Streitigkeiten erhaben zu sein. «Ich überwinde die Winde des Hasses und überquere die Steine der Eifersucht», singt Cliff in «Moving On». «Bald werden sie sich alle auflösen und mir meine Würde lassen.»

Musikalisch knüpft das erste Stück mit Ska-Gitarre und lebhaftem Hintergrundgesang an die mit dem Grammy für bestes Reggae-Album ausgezeichnete Vorgänger-Platte von 2012 an. Die übrigen zwölf Titel spielen mit Elementen verschiedener Genres, ganz so bombastische Nummern wie «One More» oder «Outsider» von «Rebirth» sind nicht dabei.

Der Sound live eingespielter Arrangements des Vorgängeralbums weicht mehr durchproduziert klingenden Stücken. Mit «My Love Song» ist auch ein elektronisch angehauchtes, Sommerhit-ähnliches Lied mit «Nananananananana»-Refrain dabei.

Jimmy Cliff - geboren als James Chambers - meldet sich hier im Kontext mehrerer runder Jahreszahlen zurück. Zehn Jahre ist das bislang letzte Album alt. Vor 50 Jahren erschien der Film «The Harder They Come» mit Cliff in der Haupt- und seiner Musik in einer ebenfalls prominenten Rolle - darunter der Song «You Can Get It If You Really Want». Dem Film wird oft zugeschrieben, den Reggae ausserhalb Jamaikas popularisiert zu haben.

Ausserdem hat der karibische Inselstaat kürzlich, am 6. August, 60 Jahre Unabhängigkeit von Grossbritannien gefeiert. Damals, 1962, als Cliff 18 Jahre alt war, hatte seine Karriere bereits begonnen.

Der Titelsong «Refugees» - ähnlich wie «Racism», auf dem auch Cliffs Tochter Lilty singt - ist weniger eine Anklage gegen Hass als ein sanfter Appell an Menschlichkeit und Mitgefühl. Cliff zählt darin Fluchtbewegungen aus Geschichte und Gegenwart auf - von Jesus, den Israeliten und den ersten Moslems über die Europäer, die nach Amerika gingen, bis zu den Menschen aus Westasien und Afrika, die heute nach Europa kommen.

«Flüchtlinge brauchen eine helfende Hand - könnten sie nicht jemand sein wie du und ich?», fragt Cliff. Mit der Betonung des Wortes «Exodus» an einer Stelle enthält der Song, den es auf dem Album in einer Rap- und einer Dance-Version gibt, auch eine kleine Hommage an Reggae-Legende Bob Marley.

Wyclef Jean, ein anderer bekannter Name in der karibischen Musikwelt, erzählt in einer Rap-Strophe des Liedes davon, wie seine Familie einst aus dem Geburtsland Haiti übers Meer in die USA auswanderte. Der Name von Jeans früherer Band Fugees («Killing Me Softly») ist eine Abkürzung des Wortes Refugees. Er und Cliff hätten mit der Koproduktion für die Vergessenen sprechen wollen, sagt Jean laut Pressemitteilung der Plattenfirma Universal. Seine Wertschätzung für die 78-jährige Reggae-Ikone ist hoch: «In einer Zeit, in der Liebe gebraucht wird, glaube ich nicht, dass jemand das besser vermitteln kann als der King.»