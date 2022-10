Lukas Bärfuss provoziert mit «Vaters Kiste»: Familie ist Lüge

Lukas Bärfuss Erst erklärt er seine Heimat für wahnsinnig, jetzt bezeichnet er die Familie als Lüge: Wie Dichter Lukas Bärfuss seine Wurzeln kappt Der Autor Lukas Bärfuss hat das Erbe seines Vaters ausgeschlagen. Was dahinter steckt, und auf welche Gedanken ihn das bringt, liest man in seinem neusten Essay «Vaters Kiste». Mit zunehmendem Erstaunen. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Schweizer Autor mit Pointe: Lukas Bärfuss anlässlich der Verleihung des Büchner-Preises in Darmstadt 2017. Alexander Heimann

Er hat es wieder getan: Lukas Bärfuss, eine der angriffigsten Stimmen dieses Landes, rechnet mit seiner Herkunft und mit seinem Erbe ab. Man ist allerdings nicht wirklich überrascht: Bereits 2015 beschimpfte der Autor sein biografisches Wurzelreich, die Schweiz, «des Wahnsinns». Man konnte in der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» lesen, dass er unserem Staat eine psychische Störung attestierte. Was heisst eine? Mehrere. Sieben Jahre später nun lädt der Autor nach, und er exekutiert nach dem Staat die kleinste Einheit des Staates – die Familie. Dabei trifft er, euphorisiert: den Grund allen Übels, die «Marktwirtschaft». Kein Streifschuss ist das, beileibe nicht, ein Blattschuss!

Der jüngste Essay des Büchner-Preisträgers, «Vaters Kiste», ist folgerichtig. Wer seine Herkunft im weitesten Sinn, das Land seiner Geburt und Sozialisierung für unzurechnungsfähig hält, wünscht die Herkunft im engsten Sinne, die Familie, zum Teufel. Und genau das tut Bärfuss. Er befindet sich dabei, so zeigt das Werklein, in einem Zustand von emotionalem Aufruhr, den man so bei ihm noch nicht gelesen hat. Bleibe einer bei der Lektüre gelassen, er ist ein Buddhist.

Die Kindheit ist ein Verlust, das Erbe ein Verlustschein

«Die Kiste meines Vaters» beginnt mit der Hinterlassenschaft einer väterlichen Bananenschachtel, die der Sohn 25 Jahre lang hütet: «Das einzige Zeugnis eines Mannes, von dem es hiess, er sei mein Vater gewesen. Wie die meisten Menschen meiner Kindheit war er fast spurlos verschwunden.»

Dann, Bärfuss ist nun selbst Vater, will er es wissen – er öffnet das Archiv. Die Sichtung seines Erbes, bestehend aus offenen Rechnungen vor allem, führt ihn dazu, über seine Ursprungsfamilie nachzudenken und das Recht der Nachgeborenen in einer demokratischen Gesellschaft. Und dabei dort zu enden, wo die Frage nach der Unschuld von Eigentum beginnt.

Die Wortgewalt, die der Autor dafür zum Anschlag bringt, ist enorm. In der Tat scheint das Büchlein eine buchhalterische Abrechnung mit allen biografischen – und politischen Zumutungen, die man ihm innerhalb seiner zerrütteten Familie («wir lebten in einer Bruchbude und stürzten von einer Katastrophe in die nächste») und in der «wahnsinnigen» Schweiz angedeihen liess.

Sägen am eigenen Stammbaum, und ins Feuer mit dem Holz!

Familie sei die «bürgerliche Neurose schlechthin», ist Bärfuss’ Leitmotiv und Überzeugung. Doch wie kann einer in einer Wutrede derart lautstark an seinem Stammbaum laubsägen? Leserinnen und Leser des Autors kennen die autobiografischen Schilderungen teils, die Beschreibungen sozial belasteter Verhältnisse. Hier aber führt Bärfuss sie aus, detailliert bis an und über die Schmerzgrenze.

Lukas Bärfuss:

«Vaters Kiste, Eine Geschichte übers Erben»,

Rowohlt-Verlag, im Buchhandel ab 18.10., 96 Seiten. zvg

Doch die Entblössungen des jungen Bärfuss’ – in den Hinterlassenschaften seines gescheiterten Vaters erkennt er sich selbst, seine Jugend auf der Strasse – ist von einer Intimität, die nicht anrührt, sondern abstösst. Die Schrift nämlich ist mit kaltem Blick verfasst. Es fehlt dem klugen und dem wie immer äusserst belesenen Kopf das Herz, es fehlt, was Literatur zur Literatur macht: Liebe. Für den Gegenstand und die Menschen, die sie beschreibt.

Bärfuss hier kein Liebender. Er ist ein Verletzter, wie er über seine Familie berichtet, dem Philosophen Lévi-Strauss widerspricht und apodiktisch bilanziert: «So etwas wie eine Familie gibt es in Wirklichkeit nicht, und wer immer sie zu konstruieren versucht, verfolgt damit ein Interesse.»

Es geht aus dem Essay nun aber nicht hervor, welches Interesse damit gemeint sein könnte. Doch es wird klar, woher Bärfuss’ eigenes Interesse an seiner Behauptung stammt: Er leitet aus der Idee der Herkunft das Konzept des Leidens ab – und dieses wiederum münzt er um in Dichtung. Leiden, das Dichtung stiften soll, idealerweise – ein versöhnlicher Gedanke in einem unversöhnlichen Gedankengebäude.

